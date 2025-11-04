4 ноември 1957 г. Кучето Лайка покорява Космоса

На 4 ноември 1957 г. на борда на изкуствения спътник „Спутник-2“ е първото живо същество – кучето Лайка. Тя е без порода, бездомна, скитаща по улиците на Москва.
Нейното име остава в историята на космонавтиката като първото животно полетяло в Космоса, въпреки че загива от стрес и прегряване. Нейната участ е била предопределена, тъй като не е било предвидено кораба да се върне на Земята, припомня БНТ.
На 19 август 1960 г. в прототип на кораба „Восток“ е изведен в Космоса съветския кораб „Спутник-5“ с двете безпородни кучета Белка и Стрелка.
Целта на експеримента е да се провери ефективността на системата за поддържане на живота в Космоса и изследване на влиянието на космическите лъчи върху живите организми. Кучетата Стрелка и Белка са първите живи същества завърнали се благополучно на Земята.
Освен това „космическите кучета“ са били тренирани в специални центрофуги, имитиращи натоварването при излитането на ракетата, и в специални стаи, в които е били имитирано нивото на шум, характерен за излитащ космически кораб.
Лайка станала първия „космонавт“ не само по физиологични причини, но и защото се отличавала с необичайно спокоен характер, голяма находчивост и интересна външност, направила я толкова запомняща се за публиката.
Данните, получени по време на нейния първи и единствен полет, са помогнали на съветските учени да установят и ликвидират всички недостатъци в конструкцията на кораба и след това да изпратят в Космоса и да върнат на Земята нейните последователи – Белка и Стрелка, както и стотици космонавти.
1 Който може си го
04:40 04.11.2020
2 Алфа Вълкът
Коментиран от #17
04:41 04.11.2020
3 Македония е провинция
Коментиран от #4
05:42 04.11.2020
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Манги
06:11 04.11.2020
9 Дани Деянов
Коментиран от #10, #11, #14
06:44 04.11.2020
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Можеше да пратите на живков охраната
07:42 04.11.2020
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Сила
До коментар #9 от "Дани Деянов":Кучето е БЕЗДОМНО, а помияри могат да бъдат само хората!!!
08:36 04.11.2020
15 Шушана
С една дума нямала е никакво значение като живо същество. Това е комунизмът. Той не обръщаше внимание на живите същества, с изключение на "другарите" и то само покорните, мълчащите и т.н. Друг е въпроса, дали "другарите" са "живи същества"??
Горкият Гагарин...
10:58 04.11.2020
16 Рико
11:35 04.11.2020
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ами сега
11:50 04.11.2020
19 Рико
12:04 04.11.2020
20 Сила
12:18 04.11.2020
21 2020
12:38 04.11.2020
22 Новосибирск
13:54 04.11.2020
23 Сила
14:08 04.11.2020
24 Вълко Червенков
Коментиран от #25, #26
14:23 04.11.2020
25 Рико
До коментар #24 от "Вълко Червенков":В последните години започна да се процежда истината за онези гръмовни полети. Летяха през ден, по 2,3,4-ма. За да са на първа страница,просто се возят,резултати не се търсят. Та започнаха да излизат информации, че онези пре-пре експонирани "победи" са били руска рулетка. И какво му рискуват,те предварително НЕ обявяваха,ако се върнат - триумф, ако не се върнат никой няма да разбере. Така работеше съветскта пропаганда.
Коментиран от #27
15:56 04.11.2020
26 Верно е 🤣
До коментар #24 от "Вълко Червенков":За награда му дали една тарга с бира и кашон с водка. Оня ги изпил на екс и умрел. После казали, че се взривил в самолет и само якето му намерили.
04:30 04.11.2025
27 Рико Шебека
До коментар #25 от "Рико":Няколко години по-късно ианките със същата цел и същия резултат използваха маймуни.....
04:46 04.11.2025
28 Гориил
04:54 04.11.2025
29 Уфф
04:59 04.11.2025