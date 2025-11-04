Новини
Свят »
Русия »
4 ноември 1957 г. Кучето Лайка покорява Космоса

4 Ноември, 2025 04:20 7 561 29

4 ноември 1957 г. Кучето Лайка покорява Космоса

  • лайка-
  • куче-
  • космос

Първият бозайник в Космоса е бездомен помияр, живеещ по улиците на Москва

4 ноември 1957 г. Кучето Лайка покорява Космоса - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 4 ноември 1957 г. на борда на изкуствения спътник „Спутник-2“ е първото живо същество – кучето Лайка. Тя е без порода, бездомна, скитаща по улиците на Москва.

Нейното име остава в историята на космонавтиката като първото животно полетяло в Космоса, въпреки че загива от стрес и прегряване. Нейната участ е била предопределена, тъй като не е било предвидено кораба да се върне на Земята, припомня БНТ.

На 19 август 1960 г. в прототип на кораба „Восток“ е изведен в Космоса съветския кораб „Спутник-5“ с двете безпородни кучета Белка и Стрелка.

Целта на експеримента е да се провери ефективността на системата за поддържане на живота в Космоса и изследване на влиянието на космическите лъчи върху живите организми. Кучетата Стрелка и Белка са първите живи същества завърнали се благополучно на Земята.

Освен това „космическите кучета“ са били тренирани в специални центрофуги, имитиращи натоварването при излитането на ракетата, и в специални стаи, в които е били имитирано нивото на шум, характерен за излитащ космически кораб.

Лайка станала първия „космонавт“ не само по физиологични причини, но и защото се отличавала с необичайно спокоен характер, голяма находчивост и интересна външност, направила я толкова запомняща се за публиката.

Данните, получени по време на нейния първи и единствен полет, са помогнали на съветските учени да установят и ликвидират всички недостатъци в конструкцията на кораба и след това да изпратят в Космоса и да върнат на Земята нейните последователи – Белка и Стрелка, както и стотици космонавти.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Който може си го

    23 7 Отговор
    Може....

    04:40 04.11.2020

  • 2 Алфа Вълкът

    4 25 Отговор
    Сготвена по древна виетнамска рецепта!

    Коментиран от #17

    04:41 04.11.2020

  • 3 Македония е провинция

    12 4 Отговор
    А американците кога ?

    Коментиран от #4

    05:42 04.11.2020

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Манги

    12 13 Отговор
    E как са могли бе? Да пратят куче обречено да не се върне. Убийци комунисти. По-хуманно от вегетарианска гладна точка би било да се прати някой плод или зеленчук.

    06:11 04.11.2020

  • 9 Дани Деянов

    35 2 Отговор
    До автора,Венцислав Намсикойси -това,че използваш грозната дума "помияр" и то за легендарното куче Лайка,те прави точно такъв!Не ви знам какви хора сте вие,които списвате тази медия,но осъждам принизяването на българската журналистика до дъното.След като нямаш дарба да мислиш и да пишеш,не би трябвало да се заемаш изобщо.Болно ми е,че у нас няма стандарт и кьораво,и кьопаво може да дращи всякакви простотии,които посредствени медии ни пробутват като журналистически материал.

    Коментиран от #10, #11, #14

    06:44 04.11.2020

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Можеше да пратите на живков охраната

    7 2 Отговор
    И сега немаше да сме в това положение в което сме

    07:42 04.11.2020

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сила

    20 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дани Деянов":

    Кучето е БЕЗДОМНО, а помияри могат да бъдат само хората!!!

    08:36 04.11.2020

  • 15 Шушана

    0 4 Отговор
    "Тя е ..., бездомна, скитаща по улиците на Москва."
    С една дума нямала е никакво значение като живо същество. Това е комунизмът. Той не обръщаше внимание на живите същества, с изключение на "другарите" и то само покорните, мълчащите и т.н. Друг е въпроса, дали "другарите" са "живи същества"??
    Горкият Гагарин...

    10:58 04.11.2020

  • 16 Рико

    1 3 Отговор
    В наше време се каза,че са били обречени. Въртят ми се едни кадри на Корольов с куче, но не си спомням дали се твърдеше,че животното се е завърнало или само се внушаваше. Руснаците никога не са разбирали,че една лъжа всяко дело може компроментира.

    11:35 04.11.2020

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ами сега

    2 4 Отговор
    В материала липсва информацията, че Лайка умира още на четвъртият част от полета. Но цяла седмица руснаците са пускали пропагандни съобщения чрез ТАСС, че кучето е живо и здраво. Има ли изненадани ?

    11:50 04.11.2020

  • 19 Рико

    5 1 Отговор
    Истината е че много животинки са умъртвявани в медицински и научни цели. Но не се афишира. Вярно че животните и в двата случая страдат,но поне се щадят нервите на хората.

    12:04 04.11.2020

  • 20 Сила

    6 2 Отговор
    В повечето случай за безмислени псевдонаучни цели! Доказано е!!!

    12:18 04.11.2020

  • 21 2020

    3 1 Отговор
    Когато си можеш ,си го можеш.Глупавите реплики засягат само този ,който ги пише.Русия/бившият Съветски съюз/няма нужда от одобрението на индивиди ,които сами себе си наричат "помияри".

    12:38 04.11.2020

  • 22 Новосибирск

    3 2 Отговор
    Има много вегетарианци в България, които се притесняват за кучето. Българите вероятно ядат само зеленчуци, отказват месо. Много в Болгарии вегетарианцев которые беспокоятся о собаке. Болгары наверно только овощи едят, от мяса отказываются.

    13:54 04.11.2020

  • 23 Сила

    2 1 Отговор
    Много си креативен! Ха ха ха! Обичаш ли кренвирши???

    14:08 04.11.2020

  • 24 Вълко Червенков

    0 6 Отговор
    Е така са намерили и Гагарин-бездомен пияница от някакво задънено село.Избрали са го за доброволец и са го изстреляли в орбита.Той обаче успя да се върне жив и здрав.

    Коментиран от #25, #26

    14:23 04.11.2020

  • 25 Рико

    3 5 Отговор

    До коментар #24 от "Вълко Червенков":

    В последните години започна да се процежда истината за онези гръмовни полети. Летяха през ден, по 2,3,4-ма. За да са на първа страница,просто се возят,резултати не се търсят. Та започнаха да излизат информации, че онези пре-пре експонирани "победи" са били руска рулетка. И какво му рискуват,те предварително НЕ обявяваха,ако се върнат - триумф, ако не се върнат никой няма да разбере. Така работеше съветскта пропаганда.

    Коментиран от #27

    15:56 04.11.2020

  • 26 Верно е 🤣

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Вълко Червенков":

    За награда му дали една тарга с бира и кашон с водка. Оня ги изпил на екс и умрел. После казали, че се взривил в самолет и само якето му намерили.

    04:30 04.11.2025

  • 27 Рико Шебека

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Рико":

    Няколко години по-късно ианките със същата цел и същия резултат използваха маймуни.....

    04:46 04.11.2025

  • 28 Гориил

    1 0 Отговор
    Лайка беше мило и гальовно куче. Нека сваляме шапка на безкористната ѝ подвиг.Тя обичаше хората.

    04:54 04.11.2025

  • 29 Уфф

    2 0 Отговор
    Западната помиярска пропаганда нарича Лайка-помияр! Как не ви е срам? Това куче остава в историята, а вас никой няма да ви запомни?

    04:59 04.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания