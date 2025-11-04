4 ноември 1957 г. Кучето Лайка покорява Космоса

На 4 ноември 1957 г. на борда на изкуствения спътник „Спутник-2“ е първото живо същество – кучето Лайка. Тя е без порода, бездомна, скитаща по улиците на Москва.

Нейното име остава в историята на космонавтиката като първото животно полетяло в Космоса, въпреки че загива от стрес и прегряване. Нейната участ е била предопределена, тъй като не е било предвидено кораба да се върне на Земята, припомня БНТ.

На 19 август 1960 г. в прототип на кораба „Восток“ е изведен в Космоса съветския кораб „Спутник-5“ с двете безпородни кучета Белка и Стрелка.

Целта на експеримента е да се провери ефективността на системата за поддържане на живота в Космоса и изследване на влиянието на космическите лъчи върху живите организми. Кучетата Стрелка и Белка са първите живи същества завърнали се благополучно на Земята.

Освен това „космическите кучета“ са били тренирани в специални центрофуги, имитиращи натоварването при излитането на ракетата, и в специални стаи, в които е били имитирано нивото на шум, характерен за излитащ космически кораб.

Лайка станала първия „космонавт“ не само по физиологични причини, но и защото се отличавала с необичайно спокоен характер, голяма находчивост и интересна външност, направила я толкова запомняща се за публиката.

Данните, получени по време на нейния първи и единствен полет, са помогнали на съветските учени да установят и ликвидират всички недостатъци в конструкцията на кораба и след това да изпратят в Космоса и да върнат на Земята нейните последователи – Белка и Стрелка, както и стотици космонавти.