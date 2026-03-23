23 март 1775 г. Ето къде се ражда изразът „Свобода или смърт”

23 март 1775 г. Ето къде се ражда изразът „Свобода или смърт”

23 Март, 2026 03:12 14 228 19

Гърците и турците също го използват в борбата си за независимост

23 март 1775 г. Ето къде се ражда изразът „Свобода или смърт” - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 23 март 1775 г. за първи път е използван израза „Свобода или смърт”. Произнася го Патрик Хенри, политик и губернатор на Вирджиния, по време на Американската война за независимост, отбелязва dariknews.bg.

През същата 1775 г. лозунгът „Свобода или смърт” се появява и върху знаме от Вирджиния.

„Свобода или смърт” е революционен девиз, използван по-късно и в национално-освободителните борби на Балканите. По време на Гръцката война за независимост през 1820 г. гръцките революционери използват девиза за боен повик. След освобождението си гръцката държава го приема дори за държавен девиз, а 9-те бели и сини ивици на националното знаме на Гърция символизират всяка една от деветте срички на националния девиз.

Българските въстаници също използват девиза „Свобода или смърт” на знамената си в Априлското въстание. Създадената през 1893 г. Вътрешна македоно-одринска революционна организация също приема „Свобода или смърт” за основен девиз, който е използван за печатите, знамената и двата вестника на ВМОРО и ВМРО - „Свобода или смърт”, издаван от Пейо Яворов през 1903 г., и „Свобода или смърт”, издаван от 1924 до 1934 г.

Любопитен факт е, че подобен е бил и девизът на тези, срещу които са се бунтували българите - по време на войната за независимост 1919-1923 г. турското съпротивително движение издига лозунга Ya istiklal ya olum („Независимост или смърт”).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Colt Model 1851

    8 32 Отговор
    23 март 1775 г или 20 април 1876..????
    САЩ винаги са били с 100 години по напред от останалите народи... А Васил Левски се е клел като революционер над Евангелието и над американския револвер "Колт",който технически изпреварвал времето и модели от които са били закупени от Султана от САЩ като най модерното оръжие за нуждите на армията в Османската империя във войната за победата в Крим и достигнали в България ..!!

    Коментиран от #11

    06:23 23.03.2021

  • 5 НикогаПовечеСДС-Чума

    30 12 Отговор
    На този паметен ден е редно да си спомняме и да проклинаме тези, които преди 30г. изкормиха подредената ни държавица,които за пари,власт и плюскане продадоха народ,държава и Родина ,и се поставиха в услуга на Господарите си - тези ,които спряха руските войски на Босфора,бомбандираха столицата ни и искаха да я превърнат в нива,за садене на картофи.

    Коментиран от #9

    06:57 23.03.2021

  • 6 Tarnovetz

    16 4 Отговор
    Американската война за независимост всъщност е била изгубена - тя се проведе най-вече, за да ce спрaт данъците kъм Британската империя, но Oснователите правят огромна грешка - те приемат британската финансова система, включително и собствеността на банките и липсата на правителствeн и публичeн контрол върху банкирането, така че същите британски банкери използват това, за да възвърнaт влиянието си изгубено нa бойното поле.
    .И само един факт - преди около 250 години в Калифорния e имало около 350 000 индианци, около 100 по-късно само 25000 остават.

    07:57 23.03.2021

  • 7 Доцента

    6 15 Отговор
    Преди 1944г.България беше с площ139 000 кв.км.След идването на руския окупатор,площа на страната ни стана 111 000 кв.км.

    Коментиран от #8, #12, #13, #15

    08:19 23.03.2021

  • 8 Професорът

    13 5 Отговор

    До коментар #7 от "Доцента":

    А колко ще остане от България след поредното ни набутване на грешната страна. Отново обявяваме Русия за враг и после плачем.

    08:51 23.03.2021

  • 9 Другия с коня

    7 8 Отговор

    До коментар #5 от "НикогаПовечеСДС-Чума":

    Без Декомунизация и Лустрация няма да стане.Такива Червени цървули като теб унищожиха България БКП и БСП активистите,Номенклатура,ДС агенти щатни,Олигарси и Приватизатори....Лустрация,!!!!!

    08:52 23.03.2021

  • 10 Иван

    2 1 Отговор
    Англичаните не са разрешавали на обикновени хора да проповядват Божието Слово. Това е причината той да каже:Дай ми свобода или ми дай смърт.

    09:31 23.03.2021

  • 11 233

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Colt Model 1851":

    Във витрините на Националния военно-исторически музей (НВИМ) е експониран дългоцевен мощен револвер модел Gasser М 1870 (Гасер), който бил притежание на Апостола на националноосвободителните борби на българите Васил Левски. Върху него е нанесен серийният номер № 16671.
    Краката на лъжата са къси!

    Коментиран от #16

    09:48 23.03.2021

  • 12 Професор

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Доцента":

    Маже да питаш Богдан Филов защо е така?!

    09:51 23.03.2021

  • 13 само цента

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Доцента":

    Също можеш да питаш Англия за Берлинския конгрес, защо е така

    10:33 23.03.2021

  • 14 Алоо

    7 0 Отговор
    1995 г. е премахнато напълно робството в САЩ. Така че не ми говорете за великата нация!

    12:25 23.03.2021

  • 15 Поп Андрей

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Доцента":

    Доценте, преди 1989 г. България беше 9 милиона население, а с идването на демокрацията стана 6 милиона население.

    12:55 23.03.2021

  • 16 Colt Model 1851

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "233":

    Разработката и производството на револверите Gasser М 1870 е с много по късна дата и започва едва 20 години след масовото производство на американския револвер Colt Model 1851 и конструкцията им е копирана и наподобява ранните модели на „Колт”, но е доусъвршенствана с някои изменения и има предпазител не позволяваш произвеждането на нежелан изстрел...!!! Това че в по следните години от живота си Васил Левски не се е разделял и притежавал именно този модел револвер произвеждани след 1870г от „Rast & Gasser”, не означава че не е имал и други и още през 1860г и при революционна му дейност в Сърбия и Румъния и включването му в Първата българска легия на Георги Раковски в Белград е имал и е знаел да си служи с пушки и револверите разпространени в армията на Османската империя, закупени от САЩ преди началото на Кримската война...!!!

    17:44 23.03.2021

  • 17 Как ли турците са търпели ганя 600 годин

    2 0 Отговор
    Трябва да им се издигне паметник

    03:17 23.03.2026

  • 18 Васил левски и ботевата чета

    2 2 Отговор
    В плевенската епопея българи и турци дружно защитаваха българия от руския агресор и това трябва да се увековечи

    03:19 23.03.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    1 2 Отговор
    Доброе утро таварищи.
    24 февруари 2022г се ражда друг девиз - Свабада или в Русия таварищи !!!
    Някакви новини около аварирария Прогрес ? Прогрес па русски таварищи ☝️😁

    03:29 23.03.2026