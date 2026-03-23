23 март 1775 г. Ето къде се ражда изразът „Свобода или смърт”

На 23 март 1775 г. за първи път е използван израза „Свобода или смърт”. Произнася го Патрик Хенри, политик и губернатор на Вирджиния, по време на Американската война за независимост, отбелязва dariknews.bg.
През същата 1775 г. лозунгът „Свобода или смърт” се появява и върху знаме от Вирджиния.
„Свобода или смърт” е революционен девиз, използван по-късно и в национално-освободителните борби на Балканите. По време на Гръцката война за независимост през 1820 г. гръцките революционери използват девиза за боен повик. След освобождението си гръцката държава го приема дори за държавен девиз, а 9-те бели и сини ивици на националното знаме на Гърция символизират всяка една от деветте срички на националния девиз.
Българските въстаници също използват девиза „Свобода или смърт” на знамената си в Априлското въстание. Създадената през 1893 г. Вътрешна македоно-одринска революционна организация също приема „Свобода или смърт” за основен девиз, който е използван за печатите, знамената и двата вестника на ВМОРО и ВМРО - „Свобода или смърт”, издаван от Пейо Яворов през 1903 г., и „Свобода или смърт”, издаван от 1924 до 1934 г.
Любопитен факт е, че подобен е бил и девизът на тези, срещу които са се бунтували българите - по време на войната за независимост 1919-1923 г. турското съпротивително движение издига лозунга Ya istiklal ya olum („Независимост или смърт”).
4 Colt Model 1851
САЩ винаги са били с 100 години по напред от останалите народи... А Васил Левски се е клел като революционер над Евангелието и над американския револвер "Колт",който технически изпреварвал времето и модели от които са били закупени от Султана от САЩ като най модерното оръжие за нуждите на армията в Османската империя във войната за победата в Крим и достигнали в България ..!!
5 НикогаПовечеСДС-Чума
6 Tarnovetz
.И само един факт - преди около 250 години в Калифорния e имало около 350 000 индианци, около 100 по-късно само 25000 остават.
7 Доцента
8 Професорът
До коментар #7 от "Доцента":А колко ще остане от България след поредното ни набутване на грешната страна. Отново обявяваме Русия за враг и после плачем.
9 Другия с коня
До коментар #5 от "НикогаПовечеСДС-Чума":Без Декомунизация и Лустрация няма да стане.Такива Червени цървули като теб унищожиха България БКП и БСП активистите,Номенклатура,ДС агенти щатни,Олигарси и Приватизатори....Лустрация,!!!!!
10 Иван
11 233
До коментар #4 от "Colt Model 1851":Във витрините на Националния военно-исторически музей (НВИМ) е експониран дългоцевен мощен револвер модел Gasser М 1870 (Гасер), който бил притежание на Апостола на националноосвободителните борби на българите Васил Левски. Върху него е нанесен серийният номер № 16671.
Краката на лъжата са къси!
12 Професор
До коментар #7 от "Доцента":Маже да питаш Богдан Филов защо е така?!
13 само цента
До коментар #7 от "Доцента":Също можеш да питаш Англия за Берлинския конгрес, защо е така
14 Алоо
15 Поп Андрей
До коментар #7 от "Доцента":Доценте, преди 1989 г. България беше 9 милиона население, а с идването на демокрацията стана 6 милиона население.
16 Colt Model 1851
До коментар #11 от "233":Разработката и производството на револверите Gasser М 1870 е с много по късна дата и започва едва 20 години след масовото производство на американския револвер Colt Model 1851 и конструкцията им е копирана и наподобява ранните модели на „Колт”, но е доусъвршенствана с някои изменения и има предпазител не позволяваш произвеждането на нежелан изстрел...!!! Това че в по следните години от живота си Васил Левски не се е разделял и притежавал именно този модел револвер произвеждани след 1870г от „Rast & Gasser”, не означава че не е имал и други и още през 1860г и при революционна му дейност в Сърбия и Румъния и включването му в Първата българска легия на Георги Раковски в Белград е имал и е знаел да си служи с пушки и револверите разпространени в армията на Османската империя, закупени от САЩ преди началото на Кримската война...!!!
