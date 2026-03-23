23 март 1775 г. Ето къде се ражда изразът „Свобода или смърт”

На 23 март 1775 г. за първи път е използван израза „Свобода или смърт”. Произнася го Патрик Хенри, политик и губернатор на Вирджиния, по време на Американската война за независимост, отбелязва dariknews.bg.

През същата 1775 г. лозунгът „Свобода или смърт” се появява и върху знаме от Вирджиния.

„Свобода или смърт” е революционен девиз, използван по-късно и в национално-освободителните борби на Балканите. По време на Гръцката война за независимост през 1820 г. гръцките революционери използват девиза за боен повик. След освобождението си гръцката държава го приема дори за държавен девиз, а 9-те бели и сини ивици на националното знаме на Гърция символизират всяка една от деветте срички на националния девиз.

Българските въстаници също използват девиза „Свобода или смърт” на знамената си в Априлското въстание. Създадената през 1893 г. Вътрешна македоно-одринска революционна организация също приема „Свобода или смърт” за основен девиз, който е използван за печатите, знамената и двата вестника на ВМОРО и ВМРО - „Свобода или смърт”, издаван от Пейо Яворов през 1903 г., и „Свобода или смърт”, издаван от 1924 до 1934 г.

Любопитен факт е, че подобен е бил и девизът на тези, срещу които са се бунтували българите - по време на войната за независимост 1919-1923 г. турското съпротивително движение издига лозунга Ya istiklal ya olum („Независимост или смърт”).