7 април 1963 г. Тито става пожизнен президент на Югославия

7 април 1963 г. Тито става пожизнен президент на Югославия

7 Април, 2026 04:14 8 342 28

Федерацията просъществува до 1992 година

7 април 1963 г. Тито става пожизнен президент на Югославия - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов

На 7 април 1963 г. е създадена Социалистическата федеративна република Югославия с маршал Йосип Броз Тито като неин пожизнен президент.

Социалистическа федеративна република Югославия (СФРЮ) наследява Кралство Югославия и съществува до разпадането си през 1991-1992 г. по време на Югославските войни. Неофициално тя е наричана също Титова Югославия или Авнойска Югославия. Тя е социалистическа държава-федерация, състояща се от шест социалистически републики: Босна и Херцеговина, Хърватия, Македония, Черна гора, Сърбия и Словения. Сърбия допълнително включва в състава си две автономни републики: Войводина и Косово и Метохия.

Югославската държава е създадена през 1918 г. под името Кралство на сърби, хървати и словенци. През януари 1929 г. крал Александър I налага диктатура в страната и я преименува на Кралство Югославия. Така за пръв път терминът „Югославия”, който се използва десетилетия наред, става официален. След окупирането на Кралството по време на Втората световна война, АВНОЮ обявява през 1943 г. своето намерение да възроди държавата под името Демократическа федеративна Югославия, като оставя въпроса за република или кралство отворен.

На 29 ноември 1945 г. Федеративна Народна Република Югославия е конституирана като комунистическа страна. Първият председател на следвоенна Югославия е Иво Лола Рибар, а премиер Йосип Броз Тито, припомня радио „Дарик“. През 1953 г. Тито става президент, а през 1963 г. е провъзгласен за доживотен президент. Същата година държавата получава окончателното название Социалистическа федеративна република Югославия.


  • 1 жалка работа

    71 25 Отговор
    При тях Тито, при нас Тато. Но със сигурност при Тито е било по добре, хората още тогава се движиха свободно по Света, а при нас само децата на комунистите можеха да пътуват, а другите който иска го пращаха в лагерите. Затворници в собствената родина

    Коментиран от #2, #7

    05:28 07.04.2021

  • 3 среднощен

    17 5 Отговор
    Поредният "социален експеримент" проведен на гърба на "подчинени народи" след Ялта... Целта вече е постигната - "разделяй и владей". Тито бил "пожизнен президент" - това не е проблем и лесно се урежда ако "излезе от курса"... Пример за такава политика в региона е Турция - скоро ще се убедим...

    Коментиран от #4

    06:03 07.04.2021

  • 4 сила

    34 24 Отговор

    До коментар #3 от "среднощен":

    Разликата с Турция и диктатурата у нас през комунизма е от небето до земята. В Турция има работеща опозиция, която я няма при нас и сега. Ако искаш пример как сме живели, може да обърнеш поглед към С. Корея. Имат само един на който се кланят по задължение. Добре, че се отърва България от тази диктатура

    Коментиран от #9, #24

    06:24 07.04.2021

  • 5 Чичо

    41 8 Отговор
    В Социалистическите държави нямаше Президент. Тъпите от обора обаче не могат да го проумеят, щото те друга дума ни знаят. А Титова Югославия е била най-развитата Соц държава, доста по-добре от някои дуржави от Общият пазар през ония години, с 1000 марки средна заплата, конвертируема валута и свобода да ходят на Изток и на Запад. Те това го е нямало никъде

    06:37 07.04.2021

  • 7 Ми ся кьк е Само чалгарите

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "жалка работа":

    И схемаджиитекрадци са по топлите страни а 99 процента от народа ни мой да си плаща сметките...

    07:14 07.04.2021

  • 8 Йоската

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "Stèfanie 🎲":

    Стефчо ти откога почна и от политика да разбираш

    07:17 07.04.2021

  • 9 Перо

    27 7 Отговор

    До коментар #4 от "сила":

    А при Тиквун,каква е диктатурата? През соца,поне хората гласуваха формално,сега толупа вади готови резултати 27% от ръкава!

    Коментиран от #10

    08:41 07.04.2021

  • 10 сила

    11 3 Отговор

    До коментар #9 от "Перо":

    Той нали е от тяхната школа, какво друго си очаквал. И навремето бяха ясни резултатите, 99 процента за бкп и 1 процент за оф

    10:51 07.04.2021

  • 11 кочо

    9 4 Отговор
    СТАЛИН ТИТО ДИМИТРОВ--СТАЛИН ДУПКА ДИМИТРОВ--ДУПКА ДУПКА ДИМИТРОВ--ЖИВКОВ И КРАЙ НА СВОБОДНА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА.

    Коментиран от #28

    11:11 07.04.2021

  • 12 Тито българоубиец

    22 7 Отговор
    Тито е българоуниец!!! Колко бългаи от Македония и Поморавието е разстрелял без съд и избил по лагерите !!! Да гори в ада.!!!

    12:45 07.04.2021

  • 13 Тито българоубиец

    19 6 Отговор
    Тито е българоуниец!!! Колко бългаи от Македония и Поморавието е разстрелял без съд и избил по лагерите !!! Да гори в ада.!!!

    12:46 07.04.2021

  • 14 Тито долна гад

    18 7 Отговор
    Тито долна гад

    12:47 07.04.2021

  • 15 Подобен

    19 3 Отговор
    Модел на Държавно управление, никога няма да се появи! Социалистическа форма,с планова икономика,но свободно частно стопанство,изключително в земеделието.Частни превозвачи,таксиметрови услуги,малки ресторанти и крайпътни заведения.Титова Югославия беше на собствен ход.Няма Варшавски договор,няма зависимост от СИВ.Напълно автономна,независима икономика и политика.Тито осигури на всеки един гражданин, международен паспорт, и с това постави Запада в шах.Ето,аз пускам свободно моя народ да пътува,да почива,или да работи навсякъде! Вие,ако не сте истински Демокрации,ги връщайте! ...Милиони граждани от всички региони,работеха навън.В цяла Европа ,чак до Австралия.Там работеха,но цялата валута влиза в Югославия.Без никаква принуда.През 70-80 г на миналия век,техните" гастарбайтери" внасяха валута в Държавата за над 49 милиарда дойче марки.Над половината от БВП на страната.Огромна сума,дори за развития запад .Тяхната ЦБ,имаше такъв рейтинг,че динара се търгуваше спокойно навсякъде в съотношение 10: 1 за дойч марк.Включително и в прословутия български " Кореком". И до сега,за днешните сърби Тито е бог!

    Коментиран от #16

    16:35 07.04.2021

  • 16 И всичко

    14 10 Отговор

    До коментар #15 от "Подобен":

    е изядено и изпито,отделно сърбите окрадоха бившите югославски републики, водеха войни за да не ги изпуснат като колонии и сега са по бедни от тях.

    21:47 07.04.2021

  • 17 живееха сърбите

    17 7 Отговор
    В Югославия по времето на Тито хората живееха много добре. Имаха много добър стандарт, когато тук заплатите бяха средно 250 лева, при тях бе 1500 марки, пътуваха свободно, имаха магистрала от Ниш до Загреб, магазини, пълни със стоки, хубави градове- и сега са им хубави градовете, чисто, имаше ред. А българските комунисти обвиняваха Тито, че бил "ревизионист". И в момента сърбите живеят по-добре от нас.

    12:46 09.04.2021

  • 21 Българин

    0 3 Отговор
    И ние трябва официално трябва д аизберем Бойко за пожизнен Президент на България. Така ще се гордеем с него!

    06:14 07.04.2026

  • 22 Филанкишията

    2 0 Отговор
    Ово е стандарт.

    06:14 07.04.2026

  • 23 Панов

    4 2 Отговор
    Помня това време. Македонците се радваха че не живеят в България

    07:38 07.04.2026

  • 24 Обективно

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "сила":

    До 1975, България беше драстично по-добре развита и от двете, Турция и Гърция, и у нас се живееше по-добре. Въоръжените сили на България беха в разцвет и пазеха цялата южна граниза на Соц системата. Гърция дръпна след като я приеха в ЕИО, а Турция тръгна напред, когато ние се срутихме по време на дългите печални разорителни крадливи измамни демонкратични промени.

    Коментиран от #26, #27

    08:04 07.04.2026

  • 25 Хмм

    1 1 Отговор
    хърватинът Тито даде цяла Адриатика на хърватите и сърбите нямат излаз на море, съюзници на Хитлер, после партизани,че Англия плаща повече и в България партизанското движение е финансирано от Англия, хвърляли са им от самолети сандъци с оръжие, храна и дрехи, затова партизаните са по границите със Сърбия и Гърция, имали силно партизанско движение, защо тогава не са освободили страната си, българската армия освобождава Белград от немците, а партизанското им движение е истинска вендета, влизат партизаните, извършвт наказателна акция, избиват тези, за които получават доноси, че са "помагали" на немците

    08:07 07.04.2026

  • 26 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Обективно":

    Турция също получава евросубсидии от предсъединителните фондове, много по-рано и много повече от нас

    08:09 07.04.2026

  • 27 явер

    5 5 Отговор

    До коментар #24 от "Обективно":

    Ти от къде знаеш, че се живеело по-добре у нас от Турция и Гърция след 1975г. да не си ходил там. След 1973г. в Гърция идва демокрация, а преди това колко гърци комунисти приемаме в България и ги ореждаме със жилища, защото са от революцията. България 1975г. достига икономическото си развитие това от 1939г., защото сме обирани от СССР, като работят нашите баби и дядовци без пари и даваме стоки на руснаците на безценица. Баба ми работеше цял ден в ТКЗС за 50ст., колко хубава е било през татовата диктатура.

    08:26 07.04.2026

  • 28 Сталин, Тито

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "кочо":

    Димитров и Шакир Пашов….

    08:52 07.04.2026

