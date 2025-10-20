Новини
Осъденият за военни престъпления югославски генерал Небойша Павкович почина в Белград

При пристигането си в сръбската столица Белград ген. Павкович бе настанен за лечение във ВМА

Осъденият за военни престъпления югославски генерал Небойша Павкович почина в Белград - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Осъденият от за военни престъпления бивш югославски генерал Небойша Павкович почина на 79 годишна възраст, предават местните медии, цитирани от БТА.

Павкович, бивш командир на Трета армия на югославската армия, беше осъден от Международни наказателен трибунал за бивша Югославия на 22 години затвор за престъпления срещу албанци в Косово през 1999 г. , но на 28 септември се завърна в Сърбия от затвора във Финландия по искане на сръбското правителство.

Искането бе да бъде освободен предсрочно „по здравословни причини“. При пристигането си в сръбската столица Белград ген. Павкович бе настанен за лечение във ВМА.

През 2009 г. Павкович беше признат за виновен по всички обвинения и осъден за депортации, насилствени премествания, убийства и преследвания на цивилни албанци от Косово през първата половина на 1999 г.

В края на 2003 г. срещу него и други генерали беше повдигнат обвинителен акт от Хагския трибунал, а през 2005 г. беше екстрадиран в Международния наказателен трибунал за бивша Югославия в Хага. В средата на август адвокатът на Павкович подаде спешно искане за предсрочното освобождаване, посочвайки като причина влошеното му здравословно състояние.

Международният остатъчен механизъм за наказателни трибунали отхвърли искането на Павкович за предсрочно освобождаване през май 2022 г. поради „голямата тежест на престъпленията му и липсата на реабилитация“.


Сърбия
  • 1 Учуден

    8 5 Отговор
    Хубаво неща е правил,генерала! Мир на душата му!

    Коментиран от #3

    16:55 20.10.2025

  • 2 Роза

    4 4 Отговор
    Поживял си е дълго!За разлика от жертвите си!

    16:56 20.10.2025

  • 3 Пожелавам ти и на теб

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Учуден":

    И на цялата ти рода същите тези хубави неща

    17:00 20.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Бункерния страхливец го същата съдба, но той ще си умре в затвора.

    17:02 20.10.2025

  • 5 Иван Грозни

    1 0 Отговор
    Да се замислим, срещу кого е воювал този генелал?

    17:17 20.10.2025

  • 6 дядото

    2 1 Отговор
    вечна памет на героя защитавал род и родина от враговете

    17:34 20.10.2025

  • 7 горд Цариброджанин-българин

    0 0 Отговор
    Най добрия србляк е изчезналият србляк!!!

    17:44 20.10.2025

