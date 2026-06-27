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27 юни 1709 г. Петър I разбива шведите при Полтава

27 юни 1709 г. Петър I разбива шведите при Полтава

27 Юни, 2026 05:12 8 708 50

  • швеция-
  • русия-
  • полтава-
  • битка

Поражението лишава Швеция от статута ѝ на велика сила в Северна Европа

27 юни 1709 г. Петър I разбива шведите при Полтава - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 27 юни 1709 г. руският цар Петър I разбива шведските войски в битката при Полтава, с което практически печели Северната война, започнала в началото на XVIII век.

Поражението лишава Швеция от статута ѝ на велика сила в Северна Европа.

Карл XII, според съвременниците си, „е бил влюбен във войната." Армията му често печелела сражения с превъзхождащ я противник. Така се случило в битката при Нарва през 1700 година, когато той напълно разгромил руските войски. След нея шведският крал наредил да бъде изсечен медал с подигравателно изображение на плачещия Петър, който бяга, хвърлил шпагата и шапката си. След победата над Русия, Карл тръгва към Полша и Саксония и побеждава Август II. Руският цар, междувременно, успява да се превъоръжи и да реформира армията, за да изгони шведите от руското крайбрежие на Балтийско море и да се установи в устието на река Нева в Санкт Петербург.

Но на страната е бил жизнено необходим широк излаз на Балтийско море за развитие на търговията с Европа. През 1707, Карл, който разбира, че Русия все още е основният му опонент, повежда армията през сегашната територия на Украйна към Москва.

Битката при Полтава показва, че руснаците за кратко време са усвоили най-добрите военни и технически постижения на времето. Артилерията на Петър I значително е превъзхождала шведската. Построени са били старателно измислени фортификационни съоръжения. Сметките на Карл XII за щикова атака, в която гвардейците са силни, не се оправдават. Битката е ожесточена. Загубите на шведите са два и половина пъти по-големи от загубите на руската армия. Карл е бил принуден да избяга в Турция. Това е победа.

Няколко години по-късно, Петър побеждава шведите в морските битки с при Гангут и Гренгам. Европа, преди обръщала малко внимание на руския цар, оттогава се научава да има предвид в международната политика интересите на Русия. Петър I, истинското призвание на когото, според историците, е водната стихия, получава искания достъп до Балтийско море. Войнственият шведски крал е убит в битка с норвежците през 1718. "Ах, братко Карл" - със съжаление казал Петър, като разбрал за него. И обявил седмица на траур за великия командир.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хахаха

    54 6 Отговор
    Още им държи влага. Поляците най много са го яли.

    Коментиран от #4, #8, #48

    04:51 27.06.2021

  • 2 Александър NEWSky

    18 7 Отговор
    Александър квашNEWSky от Полша какво ще каже по въпроса за износа на МагдАноса предречено от НостраДамоса

    04:59 27.06.2021

  • 3 Това

    58 3 Отговор
    е победа.
    Не просто побета, а пълен разгром на шведите.
    Разгромът на шведския флот от руския флот, развял Андреевския флаг е още по-унизителен, защото Русия току що е станала морска държава на Балтика.

    05:13 27.06.2021

  • 4 така е

    52 4 Отговор

    До коментар #1 от "хахаха":

    Яли са го и пак ще го ядат. Такава е съдбата им, щом са до бърлогата на мечката.

    05:40 27.06.2021

  • 5 Тогава шведите все още

    59 1 Отговор
    са били с викингски манталитет и армията им е била истинска армия.Сега са нещо коренно различно и сватбите им също - Йохан дига сватба с Петер,ихууу...

    Коментиран от #9

    06:27 27.06.2021

  • 6 НакраДко

    66 5 Отговор
    Исторически погледнато,Русия слага край на няколко Империи или Велики държави.Като се започне от монголо-татарското нашествие,мине се през Швеция,през разгрома на Наполеон след което реално Франция вече никога не е световен фактор,през руско-турската война в която ни освобождават и Османската Империя прекратява мощното си присъствие и става слаба и уязвима,та се стигне до фашиският Трети Райх след който Германия и до днес няма никакъв военен потенциал.....Разбира се,че има много подробности и детаили-но крайният резултат е това....Затова винаги с Русия трябва да се "играе" честно и открито-без лицемерие и високомерие.

    Коментиран от #13, #15, #45

    06:45 27.06.2021

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ггггг

    40 3 Отговор

    До коментар #1 от "хахаха":

    Който е тръгвал срещу Русия , все си е патил - Швеция, Османската импврия, Франция, Третия райх....

    Коментиран от #30, #32

    06:58 27.06.2021

  • 9 Алтернатива

    33 2 Отговор

    До коментар #5 от "Тогава шведите все още":

    Йохан вдига сватба с Петер , а 10-тина шведки се събират в една шведска баня , гасят лампата , да не гледат какви мъже са поканили там, най често с цвят много различен от белият , на свободен принцип , и каквото там се получи . Казвало му се опресняване на кръвта.

    Коментиран от #20

    07:08 27.06.2021

  • 10 Нане

    19 2 Отговор
    га си знаеш националния интерес ма без феса ма е било преди 1400 лазарника сме били сила хамериканците ощи са били индианци

    07:33 27.06.2021

  • 11 Голям Слон

    39 1 Отговор
    Петър 1-ви е бил велик човек! Голям политик и новатор! Да, това действително не е победа, а тотален разгром. И понеже шведите от Полтава насам не са имали някакви сериозни проблеми, но стигнаха до екологията, начело с Грета :-)

    07:35 27.06.2021

  • 12 свидетел

    25 1 Отговор
    и оттогава си налягат парцалите и са тихи мушици. дори на мурговите път сторват, докато не изчезнат като "викингски" етнос.....

    07:37 27.06.2021

  • 13 Гошо

    22 1 Отговор

    До коментар #6 от "НакраДко":

    Забрави Британската ,макар че сериозен военен конфликт освен Кримската война и интервенцията не са имали ,но врагове са били и са

    08:05 27.06.2021

  • 14 веселяк

    13 5 Отговор
    Публикувано във факти.бг: Карл, който разбира, че Русия все още е основният му опонент, повежда армията през сегашната територия на Украйна към Москва.
    После да не мъркаме, когато някой каже за една азбука, че произлиза от територията на сегашна измислена държава!

    08:15 27.06.2021

  • 15 @##$_&&

    12 4 Отговор

    До коментар #6 от "НакраДко":

    Пропуснал си да споменеш коя е империята кандидат за смиряване от Русия. Да ти подскажа ли това е...... Абе всеки се сеща.

    08:19 27.06.2021

  • 16 Лай...Ари!

    12 4 Отговор
    4.07.2012 Русия разбива САЩ по случай празника.

    08:25 27.06.2021

  • 17 Лай...Ари!

    6 4 Отговор
    Грешка 4.07.2021г

    08:26 27.06.2021

  • 18 Търновец

    9 19 Отговор
    Екатерина Велика – дъщеря на Кайзера на Германия, a Петър – неин син. Руснаците се научиха от Викингите и Германците да строят кораби, a Академията в Sankt Petersburg – от Немци. От Екатерина и Петър идва идеята за достъп на Русия до Южните морета. Също важна за Русия е битката при Виена от 1683 – 300000 Турска армия е разбита от Поляци и Немци и Крим става Руски.

    Коментиран от #19, #21, #49, #50

    08:35 27.06.2021

  • 19 Голям Слон

    15 4 Отговор

    До коментар #18 от "Търновец":

    Е, добре, научили са се от някой. Ние от никой на нищо не се учим. Освен на политически к*рвалък. Кажи ми кой от нас на нещо се е научил. Само не ми казвам за азбуката, защото не е истина. Друго. Слушам.

    Коментиран от #26

    08:40 27.06.2021

  • 20 един от стадото

    13 1 Отговор

    До коментар #9 от "Алтернатива":

    ''Шведските крале'' дори ние сме ги увековечили. Баш шведския крал- Кирил Господинов. Изгорял малко на потник, ама нищо. Премиера- 1968г. Иначе шведска маса и шведска тройка никой не отказва

    08:47 27.06.2021

  • 21 Географа

    15 3 Отговор

    До коментар #18 от "Търновец":

    Уважаеми - не е лошо да посетиш няколко лекции по История в университета в твоя град - знанията ти по История са малко объркани във времето и в събитията.....

    Коментиран от #22

    08:48 27.06.2021

  • 22 Търновец

    7 6 Отговор

    До коментар #21 от "Географа":

    По-точно може ли? Kое е объркано? Не правете нeщата лични. Даже Sankt Petersburg e правен от Италианци, вижте картинната галерия Ермитаж много платна са от Европа.
    A cъм бил в МГУ Ломоносoв.

    Коментиран от #29

    09:15 27.06.2021

  • 23 Груйо

    9 2 Отговор
    Карл 12 е бил велик пълководец между другото. Воювал е едновременно с един куп други държави и им е нанесъл не едно и две поражения с много по малобройна войска. Почти цялото му царуване преминава във войни, а се възкачва на престола много млад, още в юношеска възраст.

    Коментиран от #25

    09:23 27.06.2021

  • 24 Госあ

    7 9 Отговор
    Русия е страна на благородници. Дори след болшевиките.

    09:27 27.06.2021

  • 25 Голям Слон

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "Груйо":

    Той може да е бил велик пълководец, но като политик е почти кръгла нула ;-) Все пак не всичко е руска рулетка и хазарт.

    Коментиран от #36

    09:30 27.06.2021

  • 26 Търновец

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "Голям Слон":

    Това е добър въпрос - какво добро сме направили за другите? Когато император Константин 4 век АС премахва робството редица славянски племена пресичат Дунав и се установяват на юг, където температурите и земите са по-добри за хората. Скоро и българите дойдоха и заедно с останките от траките формирахме нова държава 671 - основната причина за това е, че византийските не позволяват на славяните и българите и траките да участвуват наравно във властта - и ние разделихме властта помежду си Българи, Славянии, Траки – и основахме наша си държава. В началото бяхме различни етноси и вероизповедания – но заедно създадохме силна държава

    Коментиран от #27

    09:44 27.06.2021

  • 27 Голям Слон

    16 1 Отговор

    До коментар #26 от "Търновец":

    Вече 671-а ли е годината, която се счита за основаване на българската държава? :-) Друго исках да кажа... Вие твърдите, и основно сте прав, че руснаците са се учили от кого ли не, кой ли какво ли не им е строил. А аз простичко го казах: ами, да се учим и ние. За жалост наша, ни приемаме, ни предаваме. Нека платим някой нещо да ни направи. Нека някой да ни научи да правим самолети, вертолети, ракети, компютри, чипове, електроника.... НИ-ЩО! Празно! Една празна и лишена от съдържание сме ние тук. Територия за евтин аутсорс и бъдещо поле за битки: удобна площадка за ракетите на САЩ и НАТО. Но това е друга тема. Или не?

    Коментиран от #31, #34, #35, #38

    09:48 27.06.2021

  • 28 Kcaniba

    7 1 Отговор
    само да вметна.
    Нямало е Туерция и Украина испбщо тогава!!!
    Битката се провежда в степите на малоросия, а Карл бяга при съюзника си - османска Империя!!! Август втори е съюзник и приятел на Петър Първи - император на Астрийската Империя!!!!
    Поне 1 статтия да драснете некой път като хората???

    09:49 27.06.2021

  • 29 Kcaniba

    8 3 Отговор

    До коментар #22 от "Търновец":

    Лиоли, дори Москва е строяна от Италиански майстори, при това - най добрите в света!! Не защото нямало свои, а защото Иван Грозний (всъщност Страшни, ако го преведем на български) е могъл да си го позволи!!!

    09:52 27.06.2021

  • 30 Добавям

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ггггг":

    Прусия, Полша! Май много станаха?! Обица огромна и тежка на ухото, но зомбитата не се усещат...

    10:00 27.06.2021

  • 31 Порно

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Голям Слон":

    Всъщност първите достоверни данни за българска държава са от 626 година. От 681 е мирния договор с Византия, но битката при Онгъла е предната година.

    Коментиран от #33

    10:02 27.06.2021

  • 32 Знае се

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ггггг":

    Ако искаш да се посрамиш, бъди самонадеян и надменен!

    10:05 27.06.2021

  • 33 Голям Слон

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "Порно":

    Момент, някой забива флаг във Византийска територия, т.нар. Източна Римска империя и казва - това е нашата държава. И ние, като първи историци, го приемаме за истина ли? Нещата не се ли случват по някакъв друг начин? Смятам, че 681 година си е точната година. Всичко друго е в стил "ние сме най-древните". Само че още огън не сме знаели как се пали, когато е имало Китай и Персия :-) Ех това българско его...

    Коментиран от #46

    10:16 27.06.2021

  • 34 един от стадото

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "Голям Слон":

    не, не е друга тема. Когато Бя е била силна е владяла, когато е била слаба се е подчинявала. И тука има един особен момент. Там едни ни поеха слаби на времето, технически и индустриално и ни оставиха конкурентно способни в много области, разбирай с много работни места. Вярно, не ни научиха на кой знае какво, но не и пречиха, даже насърчаваха да развиваме дори да краднем, ако можем каквото и да е. От тях протектората. Някой да ни учи, учихме се в движение и купувахме каквото можехме. Но не домати, калцуни и гуменки/галоши/. Тях си ги правехме сами. Технологии купувахме, специализирани машини/стругове сами си правихме. Оптикоелектрон, фина механика/Фанук работеше за нас/, радиолокации, корабостроене, стоманодобив и др...И кой ще ни търпи такива сега, че и да ни учи. Дори тези, които трябва да ни учат май трябва да се учат вече. Локомотива на двете технически революции Европа вече е в музея, а влака дърпат едни други на изток.

    10:28 27.06.2021

  • 35 Търновец

    2 5 Отговор

    До коментар #27 от "Голям Слон":

    До 1991 имаше “Съветски човек” – Руснак или Украинец или Чеченец или…., но поне на хартия всички имаха равен достъп до властта – ceга това се стoпи – защо един Чеченец трябва да е лоялен на “Велика Русия” - тя лоялна ли е към него?

    Коментиран от #37

    10:33 27.06.2021

  • 36 Груйо

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Голям Слон":

    Прав си, спор няма. Просто говорих за военен талант. То е ясно че най накрая ще загубиш ако непрестанно си го търсиш. Наполеон и Анибал са може би най гениалните пълководци в историята, но накрая и те са загубили.
    Доколкото си спомням Суворов, Ян Жижка, Калид Ибн Ал Уалид и не без гордост ген. Вазов не са губили сражение.

    10:35 27.06.2021

  • 37 Голям Слон

    9 0 Отговор

    До коментар #35 от "Търновец":

    Предателството е въпрос на дати. А и вечно приятелство нямало никъде. Имало само вечни интереси. Особено в политиката. Тук сега не си хортуваме кой на кого е лоялен бил, е или ще бъде. Става въпрос за друго. Но вече го обясних няколко пъти. Кой разбрал - разбрал! Който не е - още си мисли, че България е фактор на три морета и Симеон 1-ви е начело на държавата. Гледайте нашата паничка. Третата национална катастрофа е факт. Не го отричайте. Стига казвайте кой какво построил в Русия и на какво ги е научил. Направете го и вие. В случая НИЕ! Икономиката си я разбихме самички. Земеделието и животновъдството също. Много ме е срам от факт, че доматите са ми от Холандия, а ябълките от Полша. А дрехите от Китай. Даже и прословутите чушкопеци също. Срам! Нищо повече от срам. А да си спомняме какво е било - ами, чудесно. Ама и добрия спомен гледаме да го разкрасим в македонски стил. Което е жалко.

    10:42 27.06.2021

  • 38 Търновец

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Голям Слон":

    В България няма политическа партия на страната на хората, аз никога не съм виждал морални и професионални кандидати за власт. В българския парламент има твърде много концентрация за власт – например след изборите няма граждански контрол върху избраниците.
    Няма граждански контрол и върху съдебната власт.

    Коментиран от #39

    10:45 27.06.2021

  • 39 един от стадото

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Търновец":

    контрол на контрола казваш. Има. Ония от гражданската квота в парламента. Дето се продават за жълти стотинки, дори и за без пари.

    Коментиран от #40

    10:57 27.06.2021

  • 40 Търновец

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "един от стадото":

    Вчера по БНР слушател кaза че “Народен представител” след изборите става “Партиен представител”. Аз допълвам - Народното Събрание става Партийно Събрание след изборите

    11:12 27.06.2021

  • 41 друго

    5 0 Отговор
    си е наш Крум отрязал главата на императора и си направил чаша от нея

    11:28 27.06.2021

  • 42 Още от 300

    5 1 Отговор
    Всъщност най-доброто което е направил Петър Велики,е,че е разбил войската на един крал - гей. Ако не беше кротнал шведския гейски крал,тооооо Европа можеше още от 300 години да е гейска.

    11:56 27.06.2021

  • 43 не може да бъде

    7 5 Отговор
    Информацията за битката ми се вижда много съмнителна.От големи и демократични специалисти по история,макар и не съвсем известни знам че Петър I е спечелил битката заради това ,че е имал много по-голяма армия,времето e било дъждовно с много кал,а шведите не са свикнали да се бият в кално време и да си цапат униформите ,Освен това шведите са биели много културни,а руснаците са млатели по хамалски,това е голяма неудобство.Избрано е съвсем неподходящо време за шведите за водене на битка -края на юни ,това са бели нощи,по това време шведите си празнуват,разхождат се е не са настроени да се бият.При други условия са щели да победят!?А съвременните проучвания показват ,че битката е спечелена от украинците ,тази битка е на територията на Украйна!

    Коментиран от #44

    12:03 27.06.2021

  • 44 Kcaniba

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "не може да бъде":

    Точно така, коуега!!! Първо великата, древноукраинска сивилизация, била унищожена от Петър Велики!! После, понеже, нали , на тяхната територия е била битката, украинците, в калните си цървули, били с пръчки и прашки, твърде чистите шведи! След победата над шведите, им взеха цветовете на флага, и до сега шведите ползват украинските цветове! След това украинците, тези свърхчовеци, побеждвавт Петър Първи, и техните танкове маршируват в Москва!! Славаукраине,хероямслава!!

    13:58 27.06.2021

  • 45 Kcaniba

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "НакраДко":

    Пропусна Жеч посполита, или великополша, и донякъде Австроунгария. Също така, е доста пряко намесена в унищожаването на Британската империя. Индия е, с помоща на СССР , се освобождава от колонизацията от бритгендърите!

    14:12 27.06.2021

  • 46 Gowo

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Голям Слон":

    имаш скромни познания.Позаинтересувай се повечко за Сребърна България .Дала културен и исторически тласък за развитието на бъдещото Московско княжество

    15:36 27.06.2021

  • 47 Реципрочно

    6 0 Отговор
    След битката с Русия през 1709г, шведския крал Карл 12 е бил принуден с няколко хилядната си войска да избяга и да потърси убежище в Турция, като се разполагат и заживяват в днешна България, която тогава е била в рамките на Османската империя...!
    През 1989г пък хиляди български турци избягаха от руския комунизъм в България и потърсиха и намериха убежище в Швеция като си заживяха там..!!!

    08:50 28.06.2021

  • 48 Рико

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "хахаха":

    Каква "влага",бе момче, я погледни днес къде е като стандарт и авторитет Швеция и къде Русия.

    13:34 28.06.2021

  • 49 Христо

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Търновец":

    Дъщерята на Петър 1 беше Елизабет. Катрин 2 беше след Елизабет. Баща на Екатерина II Кристиан Август от Анхалт-Цербст - принц на Анхалт-Дорнбург. Научи история сине. Баща на Петър 1 Романов Алексей Михайлович, майка Наталия Наришкина.

    14:16 28.06.2021

  • 50 Христо

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Търновец":

    Дъщерята на Петър 1 беше Елизабет. Катрин 2 беше след Елизабет. Баща на Екатерина II Кристиан Август от Анхалт-Цербст - принц на Анхалт-Дорнбург. Научи история сине. Баща на Петър 1 Романов Алексей Михайлович, майка Наталия Наришкина.

    14:18 28.06.2021

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