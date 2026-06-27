27 юни 1709 г. Петър I разбива шведите при Полтава

На 27 юни 1709 г. руският цар Петър I разбива шведските войски в битката при Полтава, с което практически печели Северната война, започнала в началото на XVIII век.
Поражението лишава Швеция от статута ѝ на велика сила в Северна Европа.
Карл XII, според съвременниците си, „е бил влюбен във войната." Армията му често печелела сражения с превъзхождащ я противник. Така се случило в битката при Нарва през 1700 година, когато той напълно разгромил руските войски. След нея шведският крал наредил да бъде изсечен медал с подигравателно изображение на плачещия Петър, който бяга, хвърлил шпагата и шапката си. След победата над Русия, Карл тръгва към Полша и Саксония и побеждава Август II. Руският цар, междувременно, успява да се превъоръжи и да реформира армията, за да изгони шведите от руското крайбрежие на Балтийско море и да се установи в устието на река Нева в Санкт Петербург.
Но на страната е бил жизнено необходим широк излаз на Балтийско море за развитие на търговията с Европа. През 1707, Карл, който разбира, че Русия все още е основният му опонент, повежда армията през сегашната територия на Украйна към Москва.
Битката при Полтава показва, че руснаците за кратко време са усвоили най-добрите военни и технически постижения на времето. Артилерията на Петър I значително е превъзхождала шведската. Построени са били старателно измислени фортификационни съоръжения. Сметките на Карл XII за щикова атака, в която гвардейците са силни, не се оправдават. Битката е ожесточена. Загубите на шведите са два и половина пъти по-големи от загубите на руската армия. Карл е бил принуден да избяга в Турция. Това е победа.
Няколко години по-късно, Петър побеждава шведите в морските битки с при Гангут и Гренгам. Европа, преди обръщала малко внимание на руския цар, оттогава се научава да има предвид в международната политика интересите на Русия. Петър I, истинското призвание на когото, според историците, е водната стихия, получава искания достъп до Балтийско море. Войнственият шведски крал е убит в битка с норвежците през 1718. "Ах, братко Карл" - със съжаление казал Петър, като разбрал за него. И обявил седмица на траур за великия командир.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хахаха
Коментиран от #4, #8, #48
04:51 27.06.2021
2 Александър NEWSky
04:59 27.06.2021
3 Това
Не просто побета, а пълен разгром на шведите.
Разгромът на шведския флот от руския флот, развял Андреевския флаг е още по-унизителен, защото Русия току що е станала морска държава на Балтика.
05:13 27.06.2021
4 така е
До коментар #1 от "хахаха":Яли са го и пак ще го ядат. Такава е съдбата им, щом са до бърлогата на мечката.
05:40 27.06.2021
5 Тогава шведите все още
Коментиран от #9
06:27 27.06.2021
6 НакраДко
Коментиран от #13, #15, #45
06:45 27.06.2021
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ггггг
До коментар #1 от "хахаха":Който е тръгвал срещу Русия , все си е патил - Швеция, Османската импврия, Франция, Третия райх....
Коментиран от #30, #32
06:58 27.06.2021
9 Алтернатива
До коментар #5 от "Тогава шведите все още":Йохан вдига сватба с Петер , а 10-тина шведки се събират в една шведска баня , гасят лампата , да не гледат какви мъже са поканили там, най често с цвят много различен от белият , на свободен принцип , и каквото там се получи . Казвало му се опресняване на кръвта.
Коментиран от #20
07:08 27.06.2021
10 Нане
07:33 27.06.2021
11 Голям Слон
07:35 27.06.2021
12 свидетел
07:37 27.06.2021
13 Гошо
До коментар #6 от "НакраДко":Забрави Британската ,макар че сериозен военен конфликт освен Кримската война и интервенцията не са имали ,но врагове са били и са
08:05 27.06.2021
14 веселяк
После да не мъркаме, когато някой каже за една азбука, че произлиза от територията на сегашна измислена държава!
08:15 27.06.2021
15 @##$_&&
До коментар #6 от "НакраДко":Пропуснал си да споменеш коя е империята кандидат за смиряване от Русия. Да ти подскажа ли това е...... Абе всеки се сеща.
08:19 27.06.2021
16 Лай...Ари!
08:25 27.06.2021
17 Лай...Ари!
08:26 27.06.2021
18 Търновец
Коментиран от #19, #21, #49, #50
08:35 27.06.2021
19 Голям Слон
До коментар #18 от "Търновец":Е, добре, научили са се от някой. Ние от никой на нищо не се учим. Освен на политически к*рвалък. Кажи ми кой от нас на нещо се е научил. Само не ми казвам за азбуката, защото не е истина. Друго. Слушам.
Коментиран от #26
08:40 27.06.2021
20 един от стадото
До коментар #9 от "Алтернатива":''Шведските крале'' дори ние сме ги увековечили. Баш шведския крал- Кирил Господинов. Изгорял малко на потник, ама нищо. Премиера- 1968г. Иначе шведска маса и шведска тройка никой не отказва
08:47 27.06.2021
21 Географа
До коментар #18 от "Търновец":Уважаеми - не е лошо да посетиш няколко лекции по История в университета в твоя град - знанията ти по История са малко объркани във времето и в събитията.....
Коментиран от #22
08:48 27.06.2021
22 Търновец
До коментар #21 от "Географа":По-точно може ли? Kое е объркано? Не правете нeщата лични. Даже Sankt Petersburg e правен от Италианци, вижте картинната галерия Ермитаж много платна са от Европа.
A cъм бил в МГУ Ломоносoв.
Коментиран от #29
09:15 27.06.2021
23 Груйо
Коментиран от #25
09:23 27.06.2021
24 Госあ
09:27 27.06.2021
25 Голям Слон
До коментар #23 от "Груйо":Той може да е бил велик пълководец, но като политик е почти кръгла нула ;-) Все пак не всичко е руска рулетка и хазарт.
Коментиран от #36
09:30 27.06.2021
26 Търновец
До коментар #19 от "Голям Слон":Това е добър въпрос - какво добро сме направили за другите? Когато император Константин 4 век АС премахва робството редица славянски племена пресичат Дунав и се установяват на юг, където температурите и земите са по-добри за хората. Скоро и българите дойдоха и заедно с останките от траките формирахме нова държава 671 - основната причина за това е, че византийските не позволяват на славяните и българите и траките да участвуват наравно във властта - и ние разделихме властта помежду си Българи, Славянии, Траки – и основахме наша си държава. В началото бяхме различни етноси и вероизповедания – но заедно създадохме силна държава
Коментиран от #27
09:44 27.06.2021
27 Голям Слон
До коментар #26 от "Търновец":Вече 671-а ли е годината, която се счита за основаване на българската държава? :-) Друго исках да кажа... Вие твърдите, и основно сте прав, че руснаците са се учили от кого ли не, кой ли какво ли не им е строил. А аз простичко го казах: ами, да се учим и ние. За жалост наша, ни приемаме, ни предаваме. Нека платим някой нещо да ни направи. Нека някой да ни научи да правим самолети, вертолети, ракети, компютри, чипове, електроника.... НИ-ЩО! Празно! Една празна и лишена от съдържание сме ние тук. Територия за евтин аутсорс и бъдещо поле за битки: удобна площадка за ракетите на САЩ и НАТО. Но това е друга тема. Или не?
Коментиран от #31, #34, #35, #38
09:48 27.06.2021
28 Kcaniba
Нямало е Туерция и Украина испбщо тогава!!!
Битката се провежда в степите на малоросия, а Карл бяга при съюзника си - османска Империя!!! Август втори е съюзник и приятел на Петър Първи - император на Астрийската Империя!!!!
Поне 1 статтия да драснете некой път като хората???
09:49 27.06.2021
29 Kcaniba
До коментар #22 от "Търновец":Лиоли, дори Москва е строяна от Италиански майстори, при това - най добрите в света!! Не защото нямало свои, а защото Иван Грозний (всъщност Страшни, ако го преведем на български) е могъл да си го позволи!!!
09:52 27.06.2021
30 Добавям
До коментар #8 от "Ггггг":Прусия, Полша! Май много станаха?! Обица огромна и тежка на ухото, но зомбитата не се усещат...
10:00 27.06.2021
31 Порно
До коментар #27 от "Голям Слон":Всъщност първите достоверни данни за българска държава са от 626 година. От 681 е мирния договор с Византия, но битката при Онгъла е предната година.
Коментиран от #33
10:02 27.06.2021
32 Знае се
До коментар #8 от "Ггггг":Ако искаш да се посрамиш, бъди самонадеян и надменен!
10:05 27.06.2021
33 Голям Слон
До коментар #31 от "Порно":Момент, някой забива флаг във Византийска територия, т.нар. Източна Римска империя и казва - това е нашата държава. И ние, като първи историци, го приемаме за истина ли? Нещата не се ли случват по някакъв друг начин? Смятам, че 681 година си е точната година. Всичко друго е в стил "ние сме най-древните". Само че още огън не сме знаели как се пали, когато е имало Китай и Персия :-) Ех това българско его...
Коментиран от #46
10:16 27.06.2021
34 един от стадото
До коментар #27 от "Голям Слон":не, не е друга тема. Когато Бя е била силна е владяла, когато е била слаба се е подчинявала. И тука има един особен момент. Там едни ни поеха слаби на времето, технически и индустриално и ни оставиха конкурентно способни в много области, разбирай с много работни места. Вярно, не ни научиха на кой знае какво, но не и пречиха, даже насърчаваха да развиваме дори да краднем, ако можем каквото и да е. От тях протектората. Някой да ни учи, учихме се в движение и купувахме каквото можехме. Но не домати, калцуни и гуменки/галоши/. Тях си ги правехме сами. Технологии купувахме, специализирани машини/стругове сами си правихме. Оптикоелектрон, фина механика/Фанук работеше за нас/, радиолокации, корабостроене, стоманодобив и др...И кой ще ни търпи такива сега, че и да ни учи. Дори тези, които трябва да ни учат май трябва да се учат вече. Локомотива на двете технически революции Европа вече е в музея, а влака дърпат едни други на изток.
10:28 27.06.2021
35 Търновец
До коментар #27 от "Голям Слон":До 1991 имаше “Съветски човек” – Руснак или Украинец или Чеченец или…., но поне на хартия всички имаха равен достъп до властта – ceга това се стoпи – защо един Чеченец трябва да е лоялен на “Велика Русия” - тя лоялна ли е към него?
Коментиран от #37
10:33 27.06.2021
36 Груйо
До коментар #25 от "Голям Слон":Прав си, спор няма. Просто говорих за военен талант. То е ясно че най накрая ще загубиш ако непрестанно си го търсиш. Наполеон и Анибал са може би най гениалните пълководци в историята, но накрая и те са загубили.
Доколкото си спомням Суворов, Ян Жижка, Калид Ибн Ал Уалид и не без гордост ген. Вазов не са губили сражение.
10:35 27.06.2021
37 Голям Слон
До коментар #35 от "Търновец":Предателството е въпрос на дати. А и вечно приятелство нямало никъде. Имало само вечни интереси. Особено в политиката. Тук сега не си хортуваме кой на кого е лоялен бил, е или ще бъде. Става въпрос за друго. Но вече го обясних няколко пъти. Кой разбрал - разбрал! Който не е - още си мисли, че България е фактор на три морета и Симеон 1-ви е начело на държавата. Гледайте нашата паничка. Третата национална катастрофа е факт. Не го отричайте. Стига казвайте кой какво построил в Русия и на какво ги е научил. Направете го и вие. В случая НИЕ! Икономиката си я разбихме самички. Земеделието и животновъдството също. Много ме е срам от факт, че доматите са ми от Холандия, а ябълките от Полша. А дрехите от Китай. Даже и прословутите чушкопеци също. Срам! Нищо повече от срам. А да си спомняме какво е било - ами, чудесно. Ама и добрия спомен гледаме да го разкрасим в македонски стил. Което е жалко.
10:42 27.06.2021
38 Търновец
До коментар #27 от "Голям Слон":В България няма политическа партия на страната на хората, аз никога не съм виждал морални и професионални кандидати за власт. В българския парламент има твърде много концентрация за власт – например след изборите няма граждански контрол върху избраниците.
Няма граждански контрол и върху съдебната власт.
Коментиран от #39
10:45 27.06.2021
39 един от стадото
До коментар #38 от "Търновец":контрол на контрола казваш. Има. Ония от гражданската квота в парламента. Дето се продават за жълти стотинки, дори и за без пари.
Коментиран от #40
10:57 27.06.2021
40 Търновец
До коментар #39 от "един от стадото":Вчера по БНР слушател кaза че “Народен представител” след изборите става “Партиен представител”. Аз допълвам - Народното Събрание става Партийно Събрание след изборите
11:12 27.06.2021
41 друго
11:28 27.06.2021
42 Още от 300
11:56 27.06.2021
43 не може да бъде
Коментиран от #44
12:03 27.06.2021
44 Kcaniba
До коментар #43 от "не може да бъде":Точно така, коуега!!! Първо великата, древноукраинска сивилизация, била унищожена от Петър Велики!! После, понеже, нали , на тяхната територия е била битката, украинците, в калните си цървули, били с пръчки и прашки, твърде чистите шведи! След победата над шведите, им взеха цветовете на флага, и до сега шведите ползват украинските цветове! След това украинците, тези свърхчовеци, побеждвавт Петър Първи, и техните танкове маршируват в Москва!! Славаукраине,хероямслава!!
13:58 27.06.2021
45 Kcaniba
До коментар #6 от "НакраДко":Пропусна Жеч посполита, или великополша, и донякъде Австроунгария. Също така, е доста пряко намесена в унищожаването на Британската империя. Индия е, с помоща на СССР , се освобождава от колонизацията от бритгендърите!
14:12 27.06.2021
46 Gowo
До коментар #33 от "Голям Слон":имаш скромни познания.Позаинтересувай се повечко за Сребърна България .Дала културен и исторически тласък за развитието на бъдещото Московско княжество
15:36 27.06.2021
47 Реципрочно
През 1989г пък хиляди български турци избягаха от руския комунизъм в България и потърсиха и намериха убежище в Швеция като си заживяха там..!!!
08:50 28.06.2021
48 Рико
До коментар #1 от "хахаха":Каква "влага",бе момче, я погледни днес къде е като стандарт и авторитет Швеция и къде Русия.
13:34 28.06.2021
49 Христо
До коментар #18 от "Търновец":Дъщерята на Петър 1 беше Елизабет. Катрин 2 беше след Елизабет. Баща на Екатерина II Кристиан Август от Анхалт-Цербст - принц на Анхалт-Дорнбург. Научи история сине. Баща на Петър 1 Романов Алексей Михайлович, майка Наталия Наришкина.
14:16 28.06.2021
50 Христо
До коментар #18 от "Търновец":Дъщерята на Петър 1 беше Елизабет. Катрин 2 беше след Елизабет. Баща на Екатерина II Кристиан Август от Анхалт-Цербст - принц на Анхалт-Дорнбург. Научи история сине. Баща на Петър 1 Романов Алексей Михайлович, майка Наталия Наришкина.
14:18 28.06.2021