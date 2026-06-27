27 юни 1709 г. Петър I разбива шведите при Полтава

На 27 юни 1709 г. руският цар Петър I разбива шведските войски в битката при Полтава, с което практически печели Северната война, започнала в началото на XVIII век.

Поражението лишава Швеция от статута ѝ на велика сила в Северна Европа.

Карл XII, според съвременниците си, „е бил влюбен във войната." Армията му често печелела сражения с превъзхождащ я противник. Така се случило в битката при Нарва през 1700 година, когато той напълно разгромил руските войски. След нея шведският крал наредил да бъде изсечен медал с подигравателно изображение на плачещия Петър, който бяга, хвърлил шпагата и шапката си. След победата над Русия, Карл тръгва към Полша и Саксония и побеждава Август II. Руският цар, междувременно, успява да се превъоръжи и да реформира армията, за да изгони шведите от руското крайбрежие на Балтийско море и да се установи в устието на река Нева в Санкт Петербург.

Но на страната е бил жизнено необходим широк излаз на Балтийско море за развитие на търговията с Европа. През 1707, Карл, който разбира, че Русия все още е основният му опонент, повежда армията през сегашната територия на Украйна към Москва.

Битката при Полтава показва, че руснаците за кратко време са усвоили най-добрите военни и технически постижения на времето. Артилерията на Петър I значително е превъзхождала шведската. Построени са били старателно измислени фортификационни съоръжения. Сметките на Карл XII за щикова атака, в която гвардейците са силни, не се оправдават. Битката е ожесточена. Загубите на шведите са два и половина пъти по-големи от загубите на руската армия. Карл е бил принуден да избяга в Турция. Това е победа.

Няколко години по-късно, Петър побеждава шведите в морските битки с при Гангут и Гренгам. Европа, преди обръщала малко внимание на руския цар, оттогава се научава да има предвид в международната политика интересите на Русия. Петър I, истинското призвание на когото, според историците, е водната стихия, получава искания достъп до Балтийско море. Войнственият шведски крал е убит в битка с норвежците през 1718. "Ах, братко Карл" - със съжаление казал Петър, като разбрал за него. И обявил седмица на траур за великия командир.