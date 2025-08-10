Новини
Откриха тялото на българина, удавил се в Охридското езеро

10 Август, 2025 09:16 1 145 10

Той е бил облечен в неопренов костюм за гмуркане

Откриха тялото на българина, удавил се в Охридското езеро - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тяло на мъж, който се е удавил в Охридското езеро вчера, е открито край село Търпейца, съобщиха македонски медии. Мъжът е бил облечен в неопренов костюм за гмуркане, уточнява БНР.

По-рано "Скопие Инфо" съобщи, че 52-годишен гражданин на България е изчезнал при гмуркане на дълбочина 89 метра вчера в ранния следобед.

В издирването му са се включили от полицията, Червения кръст и гмуркачи от местния клуб "Амфора".

Органите на реда потвърдиха трагичния инцидент, причините за който още са неизвестни, и уточниха, че тялото на българина е извадено от голяма дълбочина.


Северна Македония
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Това езеро взе много животи.

    09:17 10.08.2025

  • 2 Полюбопитствах

    9 0 Отговор
    Охридското езеро е доста дълбоко стотици метри! Като площ, Преспанското и Шкодренското са също доста обемисти, но много по плитки езера! Наслаждавайте се на красотата, бе, хора! Къде се вреш в дълбините!!! То от Самул насам, това езеро крие само трагедии за българите!

    09:23 10.08.2025

  • 3 червена буболечка

    2 0 Отговор
    Човек каквото нсам си направи, и Господ не може да му го направи. Бог да го прости!

    09:30 10.08.2025

  • 4 ххххх

    4 0 Отговор
    За колко време човек може да се гмурне до дъното и после да изплува? Колко въздух има в дробовете си един гмуркач без бутилка кислород? Този човек мислил ли е какви ги върши, преди да се гмурне... Лека му пръст - намерил е каквото е дирил...

    Коментиран от #10

    09:36 10.08.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    2 3 Отговор
    Ходил е да краде артефакти. Иманярите започнаха да крадат и в чужбина.

    09:37 10.08.2025

  • 8 Кажете

    2 0 Отговор
    Кой е този българин? Раздадоха българско гражданство на всякакви.

    10:02 10.08.2025

  • 9 От това

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "гробар":

    никой не е избягал – на кой когато му дойде времето. И ти няма да избягаш.

    10:02 10.08.2025

  • 10 Доколкото

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ххххх":

    си спомням, рекорда за такова гмуркане е около 60 метра. Иначе със специално оборудване, и най-вече сериозна подготовка, са слизали до почти 300 метра. Има едни вертикални пещери, в моретата, дето са им любими места на тези ентусиасти.

    10:11 10.08.2025

