Откриха тялото на българина, удавил се в Охридското езеро

Тяло на мъж, който се е удавил в Охридското езеро вчера, е открито край село Търпейца, съобщиха македонски медии. Мъжът е бил облечен в неопренов костюм за гмуркане, уточнява БНР.
По-рано "Скопие Инфо" съобщи, че 52-годишен гражданин на България е изчезнал при гмуркане на дълбочина 89 метра вчера в ранния следобед.
В издирването му са се включили от полицията, Червения кръст и гмуркачи от местния клуб "Амфора".
Органите на реда потвърдиха трагичния инцидент, причините за който още са неизвестни, и уточниха, че тялото на българина е извадено от голяма дълбочина.
1 Последния Софиянец
09:17 10.08.2025
2 Полюбопитствах
09:23 10.08.2025
3 червена буболечка
09:30 10.08.2025
4 ххххх
Коментиран от #10
09:36 10.08.2025
5 Данко Харсъзина
09:37 10.08.2025
8 Кажете
10:02 10.08.2025
9 От това
До коментар #7 от "гробар":никой не е избягал – на кой когато му дойде времето. И ти няма да избягаш.
10:02 10.08.2025
10 Доколкото
До коментар #4 от "ххххх":си спомням, рекорда за такова гмуркане е около 60 метра. Иначе със специално оборудване, и най-вече сериозна подготовка, са слизали до почти 300 метра. Има едни вертикални пещери, в моретата, дето са им любими места на тези ентусиасти.
10:11 10.08.2025