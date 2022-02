Журналист шокира зрителите, след като отрази конфликта в Украйна на шест езика (ВИДЕО)

Журналист, отразяващ случващото се в Украйна, показа езиковите си умения, говорейки на шест езика в отразяването на украинско-руската криза.

Филип Кроутър, международен кореспондент на Associated Press, публикува негов монтаж на видео, в което говори за новостите в региона на английски, люксембургски, испански, португалски, френски и немски, а това е наистина впечатляващо.

Six-language coverage from #Kyiv with @AP_GMS. In this order: English, Luxembourgish, Spanish, Portuguese, French, and German. pic.twitter.com/kyEg0aCCoT