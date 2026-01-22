Путин обещава 1 милиард долара за палестинския народ

Президентът на Русия Владимир Путин прие днес в Кремъл палестинския президент Махмуд Абас, като обяви готовността на Москва да предостави 1 милиард долара за Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп в подкрепа на палестинския народ, съобщава ТАСС, цитирайки говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, предава БТА.
Путин уточни, че средствата ще бъдат взети от замразените руски авоари в САЩ и добави, че тази идея вече е обсъдена с Вашингтон.
От своя страна Махмуд Абас нарече Русия „голям приятел на Палестина“ и благодари за подкрепата.
