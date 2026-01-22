Новини
Путин обещава 1 милиард долара за палестинския народ

22 Януари, 2026 13:27

Среща в Кремъл: руският президент подкрепя Съвета за мир на Тръмп, Абас нарече Русия „голям приятел на Палестина“

Путин обещава 1 милиард долара за палестинския народ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Русия Владимир Путин прие днес в Кремъл палестинския президент Махмуд Абас, като обяви готовността на Москва да предостави 1 милиард долара за Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп в подкрепа на палестинския народ, съобщава ТАСС, цитирайки говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, предава БТА.

Путин уточни, че средствата ще бъдат взети от замразените руски авоари в САЩ и добави, че тази идея вече е обсъдена с Вашингтон.

От своя страна Махмуд Абас нарече Русия „голям приятел на Палестина“ и благодари за подкрепата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    16 24 Отговор
    Пълен смешник, народът му гладува а тпй пари обещава.

    Коментиран от #4, #14, #19, #29, #43, #53

    13:29 22.01.2026

  • 2 честен ционист

    12 1 Отговор
    Никито Младенов ще ги занесе по влака в куфар.

    13:29 22.01.2026

  • 3 Майна

    6 15 Отговор
    Росен Желязков го подписа!
    Радев даде тази възможност на сглобените!
    Този зависим от лондонсити Резидент се обяви против Тръмп
    Даде тази възможност на сглобката!!!!
    Той сигурно и не знае?
    Радев срещу Тръмп
    И срещу видно..Путин!
    Позор е бившия Резидент!!!
    Изпра сглобката!!!
    Възраждане е българската партия!

    13:29 22.01.2026

  • 4 гладен ресторантьор

    11 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В Русия никой не гладува, дори и канибалите.

    13:30 22.01.2026

  • 5 Как

    5 10 Отговор
    Русия е богата държава.Трябва да раздадат замразените активи на бедните ( като нас) Даже няма и да го усетят.Не знам защо се стискат.Нали уж сме братя?

    13:33 22.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    12 4 Отговор
    Росен Желязков дава по 2 млн долара на всеки жител на Гренландия да станат щат на САЩ.

    13:34 22.01.2026

  • 7 Атина Палада

    11 13 Отговор
    Хаяско обрече народа си на 100 години глад

    Коментиран от #10

    13:34 22.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 стоян

    7 12 Отговор
    Тоя от снимката както винаги лъже - сега пак лъже за даването на един милиард на палестинците - путин давал един милиард ама от тия запорираните в европейските банки които пари вече не са руски и не може да ги даде

    13:36 22.01.2026

  • 10 Марс

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    е и?важното е после да не им помага никой

    13:37 22.01.2026

  • 11 А за Руският народ

    8 7 Отговор
    По кофа кал и парче сланина

    13:37 22.01.2026

  • 12 Не е нужно да си педофил

    8 5 Отговор
    За да си тъп диктатор

    13:38 22.01.2026

  • 13 Колективен руски крепостен

    8 6 Отговор
    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?Да отварям ли водката?

    13:38 22.01.2026

  • 14 ФАКТ

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    който мине, той го подритва малкия кален милиционер. Он мълчи виновно

    13:38 22.01.2026

  • 15 Всяка сутрин милиарди хора по света

    9 6 Отговор
    Се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци.

    13:38 22.01.2026

  • 16 антипутя

    3 5 Отговор
    Сега е моментът за обещания, бюджетът и без това е продънен ...

    13:40 22.01.2026

  • 17 Атина Палада

    6 3 Отговор
    Консерваторите в новото ООН ,в старото остават неолибералите... България към кои се причислява?

    Коментиран от #23

    13:40 22.01.2026

  • 18 Примат

    5 2 Отговор
    Ад обещавам 10 милиарда!

    13:41 22.01.2026

  • 19 56788

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Иди да ги нахраниш нали имаш кръчма

    Коментиран от #24

    13:42 22.01.2026

  • 20 Атина Палада

    1 4 Отговор
    Е.е ми се :)))

    13:43 22.01.2026

  • 21 Смях в залата😂

    7 5 Отговор
    Русия фалира, той другите държави тръгнал на оправя 😂

    Коментиран от #27

    13:43 22.01.2026

  • 22 явер

    5 3 Отговор
    Понеже му спряха износа на нефт и газ, тази година има много сняг, него да изнася за Палестина за 1млрд., те имат нужда от него. Казваше, че долара щял да умре, да ги казва сумите в рубли, лъжеца смотан.

    13:43 22.01.2026

  • 23 Тихо!

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    Идиот!

    13:43 22.01.2026

  • 24 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "56788":

    Има кръчма ,но събира капачки за децата...

    13:44 22.01.2026

  • 25 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Росен Желязков внася във Фонда за мир на Тръмп 1 млрд долара с които ще му купим Гренландия.

    13:44 22.01.2026

  • 26 Копейки

    4 2 Отговор
    няма да се притеснявате, Путин ще спаси Мадуро от съд, ще притече на помощ на аятолаха и ще милиарди на Палестина, Сирия и Венецуела.

    Коментиран от #31

    13:45 22.01.2026

  • 27 Атина Палада

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "Смях в залата😂":

    Чудесно!Щом Русия е фалирала,тогава няма какво да се плашите,че ще напада Европата :) парите за оръжия ще ги пренасочите за храна,да не гладувате..

    Коментиран от #30, #36

    13:45 22.01.2026

  • 28 Владо

    4 3 Отговор
    Сбърканяк.

    13:45 22.01.2026

  • 29 хмммм

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    тук как е?

    13:46 22.01.2026

  • 30 Оня с парчето

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    Друсаш ли джанката?

    13:46 22.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Град Козлодуй

    4 2 Отговор
    Дано се оправи човека.

    13:47 22.01.2026

  • 33 Владимир Путин, президент

    8 3 Отговор
    Това направо е нищо !!!
    Обещавам и 300млрд $ безвъзмездна помощ на братския украински народ, пострадал от нацизма и фашистка Германия, обещавам никъв руски език в Украйна и никва руска православна църква.
    С това официално обявявам край на СВО. Русия изпълни и преизпълни всички поставени цели и задачи.
    2млн пoгибшиe cocyт 😆👍

    13:48 22.01.2026

  • 34 Не пари трябват

    5 2 Отговор
    Работническо дело трябва
    Като дадът 1 млрд долара палестинците на кой ще ги дадът

    13:49 22.01.2026

  • 35 Хамас

    3 3 Отговор
    Аз също обещавам, ама друг път.

    13:51 22.01.2026

  • 36 Смях в залата😂

    5 3 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    Как ще напада Европа, тя с една нищо и никаква Украйна не може да се оправи 4 години боксува и върти в кръг в Донцк, камо ли да напада друга държава, камо ли пък цяла Европа😂

    Коментиран от #37, #38

    13:52 22.01.2026

  • 37 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Смях в залата😂":

    Днес се удавих в пороите в Атина :))

    Коментиран от #39

    13:53 22.01.2026

  • 38 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Смях в залата😂":

    Така е:)) което означава,че вашите вождове Кая и Урсула лъжат ,че Русия ще напада Европа и ние трябва да събираме капачки за въоръжение.....
    Как се събират 800 млрд които Урсула иска? Колко капачки ти трябва да събереш?

    13:56 22.01.2026

  • 39 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    КолежКЕ,щом пиша тук,значи не съм се удавила..:)

    13:57 22.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Дедо

    4 2 Отговор
    Големия православен християнин и славянин Путин, изостави арменците едни от най старите православни християни във войната им срещу Азербайджан, но пък тръгнал да дарява пари и да помага на ислямисти араби от Палестина . Евала на Русия защитник на православните народи , която ги предава , за сметка на ислямисти и араби .

    13:58 22.01.2026

  • 42 Българин

    3 2 Отговор
    Само да ви кажа, че гадния ЕС е дал 12 милиарда евро на клетия палестински народ да си построи водоснабдяване с най-качествени тръби. Пачангите използваха тръбите да правят ракети, които да изстрелват по Израел.

    13:59 22.01.2026

  • 43 БАРС

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    АБЕ ТИ ВИЖДАЛ ЛИ СИ РОСИЯ ,ЧЕ ПИШИШ ГЛУПОСТИ.КАКТО РАШКИТЕ СА ВЪВ ВОЙНА С УКРАИНА НИТО РАШКИТЕ НИТО УКРАИНЦИТЕ ГЛАДУВАТ ТО ДА ЗНАЕШ.У НАС ПОВЕЧЕ СА НА ГРАНИЦАТА НА ГЛАДА ОТ КОЛКОТО РАШКИТЕ ИЛИ УКРИТЕ.

    14:02 22.01.2026

  • 44 Тагарев съм

    2 4 Отговор
    Аз и само аз съм най голям приятел със палестинския народ !! Българския народ ще дари два милиарда долара от които ако мога ще си открадна малко ......като смел евроатлантик !!!

    14:02 22.01.2026

  • 45 Ааааааа не !

    3 3 Отговор
    Мара писа , че Русия е фалирала и народа и гладува .....ели аз вярвам на УМНАТА мара !

    14:03 22.01.2026

  • 46 Путин

    6 2 Отговор
    Да вземе Путин да прати малко пари, че нашите Путинофили все реват, че гладуват. Толкова вярна служба, а от Посолството ги държат гладни. Явно Митрофанова изяжда всичко, че й личи.

    Коментиран от #47

    14:03 22.01.2026

  • 47 Урсулите от феса

    2 5 Отговор

    До коментар #46 от "Путин":

    То путин не зная дали изпраща пари ......ама ние дженд........пращаме и то много за нашите дженд. Тролове !!!!

    14:06 22.01.2026

  • 48 Йес

    3 2 Отговор
    Путин обеща на Ма муд Абас да му купи колело

    Коментиран от #50

    14:10 22.01.2026

  • 49 Иван

    4 2 Отговор
    Там където стъпи руски ботуш или руски пари следва мор и унищожение !

    14:11 22.01.2026

  • 50 Механик

    0 2 Отговор

    До коментар #48 от "Йес":

    Плащам някой да ме нае.е.
    В евро!

    14:22 22.01.2026

  • 51 Рус нак

    1 2 Отговор
    С радост бих дал всичките си спестявания на другаря Путин, за да ги подари на братския палестински народ ! Призовавам всички привърженици от България и те да сторят същото !

    14:22 22.01.2026

  • 52 И тати

    0 1 Отговор
    да ми купи колело!

    14:24 22.01.2026

  • 53 Столичанин в повече

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ...чак пък да гладуват.Досега никой не се е оплакал,от къде я черпите тези информация?

    14:25 22.01.2026

  • 54 Лудия козел

    1 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:25 22.01.2026

  • 55 Лудия козел

    1 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    14:25 22.01.2026

  • 56 Възраждане

    0 1 Отговор
    и Нов проект,изядоха парите на руските пенсии в БГ.

    14:25 22.01.2026

  • 57 Лудия козел

    1 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:25 22.01.2026