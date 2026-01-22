Тръмп ще представи днес в Давос своя „Съвет на мира“

Американският президент Доналд Тръмп се очаква днес да представи концепцията си за „Съвет на мира“ по време на Световния икономически форум в Давос, съобщава Асошиейтед прес, предава БТА.
Първоначално замислен като малка група световни лидери, която да наблюдава спазването на примирието в ивицата Газа, проектът се е разраснал до по-амбициозна структура с международен обхват.
„Много страни искат да се присъединят“, заяви Тръмп по време на вчерашната си среща с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси, като Египет е сред страните, които вече потвърдиха участие. „Това ще бъде най-престижният съвет, сформиран някога“, добави той.
На представянето ще присъстват американският държавен секретар Марко Рубио, специалният представител на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Очаква се също така участие на високопоставени лидери и дипломати от няколко държави, сред които принц Файсал бин Фархан (Саудитска Арабия), президентите Илхам Алиев (Азербайджан), Сантяго Пеня (Парагвай) и Касъм-Жомарт Токаев (Казахстан), както и арменският премиер Никол Пашинян.
Допълнително участие се очаква от аржентинския президент Хавиер Милей и индонезийския президент Прабово Субианто. Според високопоставен представител на американската администрация 35 страни вече са изразили съгласие да се присъединят към инициативата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #16, #22
12:43 22.01.2026
2 Последния Софиянец
12:44 22.01.2026
3 Майна
Радев даде тази възможност на сглобените!
Този зависим от лондонсити Резидент се обяви против Тръмп
Даде тази възможност на сглобката!!!!
Той сигурно и не знае?
Радев срещу Тръмп
12:45 22.01.2026
4 истина ти казвам
12:46 22.01.2026
5 Ммнее
дай колония, остров един .
И отново забръмчат торпильори
и опръскат водата с бензин!
Сложно време Е нашето време....
12:46 22.01.2026
6 Майна
Желязков е там и го подписа!!!!
Радев, нещастнико, защо ти не си там?!!!
Орбан и....Водопада
Предателят Радев!
12:47 22.01.2026
7 гост
12:47 22.01.2026
8 Грамофон свири, майка плаче
12:50 22.01.2026
9 Доналд Тръмп, Президентът
Просто данък от васалите в личната ми касичка !!!
Само наблюдавайте кой първи ще снесе кинти и си правете изводите. Вова, къде си бре.....😁
Коментиран от #12
12:51 22.01.2026
10 Нищо ново по света
А н Ню Йорк гледат със ирония на бъдещата си колония и чакат сетния и ден......"
Тома Измирлиев, "Пан Европа", 1930 г.
12:51 22.01.2026
11 От Нобеловият комитет:
12:52 22.01.2026
12 От Кремъл официальнъй
До коментар #9 от "Доналд Тръмп, Президентът":Путин не ходи по пе де растки сбирки
Коментиран от #17, #18
12:53 22.01.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
12:54 22.01.2026
14 Оракула от Делфи
до живот , та дори и след това???
АКО НЕ БЯХА ИЗРАВНИЛИ ,Газа със земята , нямаше да има нужда
от тази нахална просия , "беден богат да издържа"???
12:54 22.01.2026
15 Голям зор
Коментиран от #20
12:54 22.01.2026
16 Европеец
До коментар #1 от "Атина Палада":И буля Желязкова водопадова оставкова подписа в 12,37 бг време....
12:55 22.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Владимир Путин, президент
До коментар #12 от "От Кремъл официальнъй":"...Путин не ходи по пе де растки сбирки...."
Ходя ма не го афиширам !!!
Среща в Давос с 1млрд доларчета.
Дони каза руплите да си стоят в Русия 😁
13:00 22.01.2026
19 име
13:03 22.01.2026
20 Европеец
До коментар #15 от "Голям зор":Е нали уж сме в клуба на "богатите",та буря Желязкова Водопада няма да се жали за един милиард..... Въобще много сбъркана работа.....
13:12 22.01.2026
21 Голям тарикат го дава
13:43 22.01.2026
22 не може да бъде
До коментар #1 от "Атина Палада":Не знам защо липсва Чък Норис засега - май почина преди време мир на праха му!?Аз съм му почитател защото както е известно само той/и г-н Борисов разбира се / -може да изстиска портокалов сок от лимон да удари циклоп между очите и да докара до оргазъм секс-кукла!?
Коментиран от #23
13:52 22.01.2026
23 не може да бъде -поправка
До коментар #22 от "не може да бъде":Чък Норис не е починал .много се радвам че съм се заблудил -желая му много здраве и живот!?
14:10 22.01.2026