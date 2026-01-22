Тръмп ще представи днес в Давос своя „Съвет на мира“

Американският президент Доналд Тръмп се очаква днес да представи концепцията си за „Съвет на мира“ по време на Световния икономически форум в Давос, съобщава Асошиейтед прес, предава БТА.

Първоначално замислен като малка група световни лидери, която да наблюдава спазването на примирието в ивицата Газа, проектът се е разраснал до по-амбициозна структура с международен обхват.

„Много страни искат да се присъединят“, заяви Тръмп по време на вчерашната си среща с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси, като Египет е сред страните, които вече потвърдиха участие. „Това ще бъде най-престижният съвет, сформиран някога“, добави той.

На представянето ще присъстват американският държавен секретар Марко Рубио, специалният представител на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Очаква се също така участие на високопоставени лидери и дипломати от няколко държави, сред които принц Файсал бин Фархан (Саудитска Арабия), президентите Илхам Алиев (Азербайджан), Сантяго Пеня (Парагвай) и Касъм-Жомарт Токаев (Казахстан), както и арменският премиер Никол Пашинян.

Допълнително участие се очаква от аржентинския президент Хавиер Милей и индонезийския президент Прабово Субианто. Според високопоставен представител на американската администрация 35 страни вече са изразили съгласие да се присъединят към инициативата.