Тръмп ще представи днес в Давос своя „Съвет на мира“

22 Януари, 2026 12:42 752 23

Световни лидери ще участват в амбициозен проект за международно примирие

Тръмп ще представи днес в Давос своя „Съвет на мира“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп се очаква днес да представи концепцията си за „Съвет на мира“ по време на Световния икономически форум в Давос, съобщава Асошиейтед прес, предава БТА.

Първоначално замислен като малка група световни лидери, която да наблюдава спазването на примирието в ивицата Газа, проектът се е разраснал до по-амбициозна структура с международен обхват.

„Много страни искат да се присъединят“, заяви Тръмп по време на вчерашната си среща с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси, като Египет е сред страните, които вече потвърдиха участие. „Това ще бъде най-престижният съвет, сформиран някога“, добави той.

На представянето ще присъстват американският държавен секретар Марко Рубио, специалният представител на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Очаква се също така участие на високопоставени лидери и дипломати от няколко държави, сред които принц Файсал бин Фархан (Саудитска Арабия), президентите Илхам Алиев (Азербайджан), Сантяго Пеня (Парагвай) и Касъм-Жомарт Токаев (Казахстан), както и арменският премиер Никол Пашинян.

Допълнително участие се очаква от аржентинския президент Хавиер Милей и индонезийския президент Прабово Субианто. Според високопоставен представител на американската администрация 35 страни вече са изразили съгласие да се присъединят към инициативата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    4 9 Отговор
    ще си прави компания с Путин и Лукашенко

    Коментиран от #16, #22

    12:43 22.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 13 Отговор
    Слава на Украйна!

    12:44 22.01.2026

  • 3 Майна

    4 3 Отговор
    Росен Желязков го подписа!
    Радев даде тази възможност на сглобените!
    Този зависим от лондонсити Резидент се обяви против Тръмп
    Даде тази възможност на сглобката!!!!
    Той сигурно и не знае?
    Радев срещу Тръмп

    12:45 22.01.2026

  • 4 истина ти казвам

    4 3 Отговор
    Тоя като го гледам злото извира от него! Това не е човек,нещо друго е???!!!!!😰

    12:46 22.01.2026

  • 5 Ммнее

    4 0 Отговор
    ,, После някой в реч заговори,
    дай колония, остров един .
    И отново забръмчат торпильори
    и опръскат водата с бензин!

    Сложно време Е нашето време....

    12:46 22.01.2026

  • 6 Майна

    1 10 Отговор
    Гледах преди 10 Мин.
    Желязков е там и го подписа!!!!
    Радев, нещастнико, защо ти не си там?!!!
    Орбан и....Водопада
    Предателят Радев!

    12:47 22.01.2026

  • 7 гост

    5 7 Отговор
    Възрастта не прощава! Вижте снимките му от преди една година и сега. Оредялата коса, торбичките под очите, тъмния тен, погледа, изражението. Чуйте му ВЕЛИКИТЕ му речи и особено хвалбите му и може да го оцените!

    12:47 22.01.2026

  • 8 Грамофон свири, майка плаче

    6 3 Отговор
    Байдън ще се окаже цвете пред Тръмп

    12:50 22.01.2026

  • 9 Доналд Тръмп, Президентът

    5 3 Отговор
    Спокойно бе....къв съвет за мир ?
    Просто данък от васалите в личната ми касичка !!!
    Само наблюдавайте кой първи ще снесе кинти и си правете изводите. Вова, къде си бре.....😁

    Коментиран от #12

    12:51 22.01.2026

  • 10 Нищо ново по света

    6 1 Отговор
    "Европа днес е Вавилония и в мъчителна агония върви към гроба си студен.
    А н Ню Йорк гледат със ирония на бъдещата си колония и чакат сетния и ден......"
    Тома Измирлиев, "Пан Европа", 1930 г.

    12:51 22.01.2026

  • 11 От Нобеловият комитет:

    4 3 Отговор
    Мачадо ти даде наградата за мир, така, че ...стига се натяга, та е ва и изкуфелия маниак.

    12:52 22.01.2026

  • 12 От Кремъл официальнъй

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "Доналд Тръмп, Президентът":

    Путин не ходи по пе де растки сбирки

    Коментиран от #17, #18

    12:53 22.01.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    🤠Пироман ще прави Пожарна 🤠

    12:54 22.01.2026

  • 14 Оракула от Делфи

    4 1 Отговор
    Този , уж "мирен фонд" ми прилича на спестовна касичка на" Моше"
    до живот , та дори и след това???
    АКО НЕ БЯХА ИЗРАВНИЛИ ,Газа със земята , нямаше да има нужда
    от тази нахална просия , "беден богат да издържа"???

    12:54 22.01.2026

  • 15 Голям зор

    2 3 Отговор
    Току що министър председателя на България се подписа с Тръмп за участие в Съвета за мир.

    Коментиран от #20

    12:54 22.01.2026

  • 16 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    И буля Желязкова водопадова оставкова подписа в 12,37 бг време....

    12:55 22.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Владимир Путин, президент

    1 5 Отговор

    До коментар #12 от "От Кремъл официальнъй":

    "...Путин не ходи по пе де растки сбирки...."

    Ходя ма не го афиширам !!!
    Среща в Давос с 1млрд доларчета.
    Дони каза руплите да си стоят в Русия 😁

    13:00 22.01.2026

  • 19 име

    3 0 Отговор
    Както Тръмп, така и Скот Бенсент и секретаря на Конгреса Хауърд Лутник казаха далеч по-важни неща в Давос, ама нямаме журналисти да ги коментират и правят публични. Говореха отностно бъдещето развите на американската икономика, отношенията им с потенциалните партньори, причините за сегашната ситуация...А кандския министър и Марк Карни и нашата Mъpcyлка обявиха че ние че ще продължат по стария път на зелени измами, глобализация, съсипване на жизнения стандарт в държавите, превърнати в колонии и доказано потъване. Интересното е че нито един представител на ocтpoвните poдocмecители не каза нищо забележимо, те сега се стараят да пликрият атаката си срещу Тръмп и сигурно гледат да не се набиват на очи.

    13:03 22.01.2026

  • 20 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Голям зор":

    Е нали уж сме в клуба на "богатите",та буря Желязкова Водопада няма да се жали за един милиард..... Въобще много сбъркана работа.....

    13:12 22.01.2026

  • 21 Голям тарикат го дава

    3 0 Отговор
    Тръмпоча се мъчи да изтърмъчи някой и друг милиард от бунаци. От 200 държави 100 да му се вържат с по 1 милиард годишна така, все е кирия.

    13:43 22.01.2026

  • 22 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Не знам защо липсва Чък Норис засега - май почина преди време мир на праха му!?Аз съм му почитател защото както е известно само той/и г-н Борисов разбира се / -може да изстиска портокалов сок от лимон да удари циклоп между очите и да докара до оргазъм секс-кукла!?

    Коментиран от #23

    13:52 22.01.2026

  • 23 не може да бъде -поправка

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "не може да бъде":

    Чък Норис не е починал .много се радвам че съм се заблудил -желая му много здраве и живот!?

    14:10 22.01.2026

Новини по държави:
