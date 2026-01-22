Новини
Китай отхвърля „измислената заплаха“ за Гренландия

Китай отхвърля „измислената заплаха“ за Гренландия

22 Януари, 2026 12:36

Пекин реагира на изявления на НАТО и Тръмп за стратегическия арктически остров

Китай отхвърля „измислената заплаха“ за Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Китай обяви днес, че „така наречената китайска заплаха“ не съществува, в отговор на твърдения на НАТО, според които преговорите със САЩ за Гренландия имат за цел да попречат на Русия и Китай да имат достъп до арктическия остров, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

„Китай се противопоставя на практиката от нищо да се прави нещо и да се използва страната ни като оправдание за егоистични придобивки“, заяви говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун на пресконференция, като явно визира намеренията на американския президент Доналд Тръмп за контрол над Гренландия.

В края на миналата година Тръмп коментира: „Нуждаем се от Гренландия за националната ни сигурност. Ако погледнете острова, по цялото крайбрежие ще видите руски и китайски кораби навсякъде. Трябва да я имаме.“


Китай
