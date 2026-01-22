Китай отхвърля „измислената заплаха“ за Гренландия

Министерството на външните работи на Китай обяви днес, че „така наречената китайска заплаха“ не съществува, в отговор на твърдения на НАТО, според които преговорите със САЩ за Гренландия имат за цел да попречат на Русия и Китай да имат достъп до арктическия остров, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

„Китай се противопоставя на практиката от нищо да се прави нещо и да се използва страната ни като оправдание за егоистични придобивки“, заяви говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун на пресконференция, като явно визира намеренията на американския президент Доналд Тръмп за контрол над Гренландия.

В края на миналата година Тръмп коментира: „Нуждаем се от Гренландия за националната ни сигурност. Ако погледнете острова, по цялото крайбрежие ще видите руски и китайски кораби навсякъде. Трябва да я имаме.“