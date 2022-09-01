Beлиĸoбpитaния пpeгoвapя зa cтpoитeлcтвo нa нoвa AEЦ, eтo c ĸoй

Сбогом на оръжията! До края на годината Русия ще остане без снаряди, артилерия и бронирана техника

Шест месеца война за Русия доведоха не само до колосални незаменими загуби в жива сила, но и до огромен разход на оръжие и военна техника: вече има мн ...