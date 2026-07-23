Нови удари разтърсиха Севастопол, Суми и Одеса

Вълна от тежки експлозии бе регистрирана в Севастопол, Суми и Одеса, докато Украйна предприе мащабна офанзива на международната дипломатическа сцена и извърши сериозни персонални рокади във външнополитическия си апарат.
Военна ескалация: Атаки по ключови обекти
През нощта и рано сутринта бяха докладвани силни взривове в окупирания от Русия град Севастопол, сочат данни на местни информационни канали и очевидци. Почти едновременно с това руските сили нанесоха въздушни удари по критична и пристанищна инфраструктура в Суми и Одеса. През изминалите дни украинските безпилотни системи атакуваха над дузина кораби от руския „сенчест флот“ в Азовско и Черно море, което предизвика остра ответна реакция от страна на Москва.
Извънреден апел към Съвета за сигурност на ООН
В отговор на зачестилите руски нападения срещу търговски и цивилни плавателни съдове в Черно море, Украйна официално свиква извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Украинският външен министър Андрий Сибига настоява за спешна международна намеса за защита на глобалната продоволствена сигурност и свободния корабоплавателен коридор. Киев обвинява Русия в целенасочен терор и блокиране на морските маршрути.
Дипломатически рокади: Зеленски освободи Ченцов
Паралелно с военните събития, президентът Володимир Зеленски подписа указ, с който официално освободи Всеволод Ченцов от поста постоянен представител на Украйна в Европейския съюз. Решението идва в контекста на мащабно преструктуриране на украинското правителство и дипломатически корпус, започнало по-рано този месец, отбелязва БТА. Ченцов беше ключова фигура в преговорите за ускорената интеграция на Киев в блока, като мотивите за неговата смяна все още се изясняват.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Михайло Драпати, генерал
Конец 🎆👈
Коментиран от #2, #4
05:46 23.07.2026
2 Хаахааха
До коментар #1 от "Михайло Драпати, генерал":Хапчетата пич...хапчетата...
05:50 23.07.2026
3 Тото
05:53 23.07.2026
4 приключва Добропиля
До коментар #1 от "Михайло Драпати, генерал":А ти почвай да мислиш какво ще лъжеш и мажеш по повод първите руски знамена в Олексеевко-Дружковка, между Константиновка, където бандерите уж още държат положението, и Славянск-Краматорск.
05:54 23.07.2026
5 И Киев е Руски
05:59 23.07.2026
6 Атаките по
Коментиран от #9, #12
06:02 23.07.2026
7 Михайло Драпати, генерал
06:04 23.07.2026
8 И Киев е Руски
06:08 23.07.2026
9 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #6 от "Атаките по":Индия привика на крака руския посраник в Делхи за убийството на петима индийски моряци от кораба Голдън Лео, ударен от руски дрон на излизане от пристанище Одеса. Индия спира плащания към Русия и преразглежда всички договори с федерацията !!! Руснаците остават хептен без съюзници, партньори 👆
06:11 23.07.2026
10 И Киев е Руски
06:11 23.07.2026
11 Урка у метрото
06:15 23.07.2026
12 Европеец
До коментар #6 от "Атаките по":Учудващо е, че Путин продължава да води войната хуманно..... Съгласи се на зърнената сделка и оръжието продължава
да влиза през черноморските пристанища, гледам вече се осъзнава..... Въобще либералния Путин допусна много тактически грешки във воденето на СВО, което си е пълномащабна война.... Продължава да говори за конфликт,а си е война,а да завърши войната трябва да има победител и поден...
06:16 23.07.2026