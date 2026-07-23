Нови удари разтърсиха Севастопол, Суми и Одеса

Вълна от тежки експлозии бе регистрирана в Севастопол, Суми и Одеса, докато Украйна предприе мащабна офанзива на международната дипломатическа сцена и извърши сериозни персонални рокади във външнополитическия си апарат.

Военна ескалация: Атаки по ключови обекти

През нощта и рано сутринта бяха докладвани силни взривове в окупирания от Русия град Севастопол, сочат данни на местни информационни канали и очевидци. Почти едновременно с това руските сили нанесоха въздушни удари по критична и пристанищна инфраструктура в Суми и Одеса. През изминалите дни украинските безпилотни системи атакуваха над дузина кораби от руския „сенчест флот“ в Азовско и Черно море, което предизвика остра ответна реакция от страна на Москва.

Извънреден апел към Съвета за сигурност на ООН

В отговор на зачестилите руски нападения срещу търговски и цивилни плавателни съдове в Черно море, Украйна официално свиква извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Украинският външен министър Андрий Сибига настоява за спешна международна намеса за защита на глобалната продоволствена сигурност и свободния корабоплавателен коридор. Киев обвинява Русия в целенасочен терор и блокиране на морските маршрути.

Дипломатически рокади: Зеленски освободи Ченцов

Паралелно с военните събития, президентът Володимир Зеленски подписа указ, с който официално освободи Всеволод Ченцов от поста постоянен представител на Украйна в Европейския съюз. Решението идва в контекста на мащабно преструктуриране на украинското правителство и дипломатически корпус, започнало по-рано този месец, отбелязва БТА. Ченцов беше ключова фигура в преговорите за ускорената интеграция на Киев в блока, като мотивите за неговата смяна все още се изясняват.