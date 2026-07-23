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Нови удари разтърсиха Севастопол, Суми и Одеса
  Тема: Украйна

Нови удари разтърсиха Севастопол, Суми и Одеса

23 Юли, 2026 05:37, обновена 23 Юли, 2026 05:43 702 12

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Киев сменя ключовия си дипломат в ЕС

Нови удари разтърсиха Севастопол, Суми и Одеса - 1
Севастопол, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вълна от тежки експлозии бе регистрирана в Севастопол, Суми и Одеса, докато Украйна предприе мащабна офанзива на международната дипломатическа сцена и извърши сериозни персонални рокади във външнополитическия си апарат.

Военна ескалация: Атаки по ключови обекти

През нощта и рано сутринта бяха докладвани силни взривове в окупирания от Русия град Севастопол, сочат данни на местни информационни канали и очевидци. Почти едновременно с това руските сили нанесоха въздушни удари по критична и пристанищна инфраструктура в Суми и Одеса. През изминалите дни украинските безпилотни системи атакуваха над дузина кораби от руския „сенчест флот“ в Азовско и Черно море, което предизвика остра ответна реакция от страна на Москва.

Извънреден апел към Съвета за сигурност на ООН

В отговор на зачестилите руски нападения срещу търговски и цивилни плавателни съдове в Черно море, Украйна официално свиква извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Украинският външен министър Андрий Сибига настоява за спешна международна намеса за защита на глобалната продоволствена сигурност и свободния корабоплавателен коридор. Киев обвинява Русия в целенасочен терор и блокиране на морските маршрути.

Дипломатически рокади: Зеленски освободи Ченцов

Паралелно с военните събития, президентът Володимир Зеленски подписа указ, с който официално освободи Всеволод Ченцов от поста постоянен представител на Украйна в Европейския съюз. Решението идва в контекста на мащабно преструктуриране на украинското правителство и дипломатически корпус, започнало по-рано този месец, отбелязва БТА. Ченцов беше ключова фигура в преговорите за ускорената интеграция на Киев в блока, като мотивите за неговата смяна все още се изясняват.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Михайло Драпати, генерал

    2 11 Отговор
    Воронеж приключи от картата !!!
    Конец 🎆👈

    Коментиран от #2, #4

    05:46 23.07.2026

  • 2 Хаахааха

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Михайло Драпати, генерал":

    Хапчетата пич...хапчетата...

    05:50 23.07.2026

  • 3 Тото

    9 0 Отговор
    Суми влиза вече в руският чувал-украинци качват клипове,че е въпрос на време Суми да бъде обкражен

    05:53 23.07.2026

  • 4 приключва Добропиля

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Михайло Драпати, генерал":

    А ти почвай да мислиш какво ще лъжеш и мажеш по повод първите руски знамена в Олексеевко-Дружковка, между Константиновка, където бандерите уж още държат положението, и Славянск-Краматорск.

    05:54 23.07.2026

  • 5 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    Не е вярно фалшива новина ние които спахме в метрото не сме съгласни

    05:59 23.07.2026

  • 6 Атаките по

    7 0 Отговор
    Цивилни кораби да работа на укрите. Очакват и ООН да им се върже, само че там не е Европа. Те като използват цивилни кораби за превоз на оръжие мислят, че и другите като тях. А после реват, че руснаците са терористи. Достойни ученици на Дойче веле.

    Коментиран от #9, #12

    06:02 23.07.2026

  • 7 Михайло Драпати, генерал

    1 7 Отговор
    ПЕТ години руските фашисти гризат дървото в Украйна !!! Факт 👈

    06:04 23.07.2026

  • 8 И Киев е Руски

    5 1 Отговор
    И Донбас е Русия, и Запорожие е Русия, и Херсон е Русия", заключи Ритер... и Одеса e руски град

    06:08 23.07.2026

  • 9 Майор Деянов, на всеки километър

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Атаките по":

    Индия привика на крака руския посраник в Делхи за убийството на петима индийски моряци от кораба Голдън Лео, ударен от руски дрон на излизане от пристанище Одеса. Индия спира плащания към Русия и преразглежда всички договори с федерацията !!! Руснаците остават хептен без съюзници, партньори 👆

    06:11 23.07.2026

  • 10 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    Още една от „Валкириите“ на Зеленски, Богдана Фишчук , загина глупаво в зоната на СВО . Медиите в „независимата“ страна съобщават за безславния край на младата жена, решила да се бори с Русия.

    06:11 23.07.2026

  • 11 Урка у метрото

    2 0 Отговор
    Кво става навън, вече месец не мога да изляза!? Чува се че руснаците идат насам може и да видим слънцето!

    06:15 23.07.2026

  • 12 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Атаките по":

    Учудващо е, че Путин продължава да води войната хуманно..... Съгласи се на зърнената сделка и оръжието продължава
    да влиза през черноморските пристанища, гледам вече се осъзнава..... Въобще либералния Путин допусна много тактически грешки във воденето на СВО, което си е пълномащабна война.... Продължава да говори за конфликт,а си е война,а да завърши войната трябва да има победител и поден...

    06:16 23.07.2026

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