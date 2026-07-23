Новини
Свят »
САЩ »
САЩ разширяват ударите в Иран, Мосад разкри таен уран

САЩ разширяват ударите в Иран, Мосад разкри таен уран

23 Юли, 2026 05:13, обновена 23 Юли, 2026 05:16 997 5

  • сащ-
  • иран-
  • тръмп-
  • уран-
  • удари

Вашингтон засилва военния натиск над Техеран, докато Лондон спешно евакуира дипломатическия си корпус от страната

САЩ разширяват ударите в Иран, Мосад разкри таен уран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението в Близкия изток достигна критична точка в ранните часове на 23 юли. WSJ съобщи, че САЩ започват мащабно разгръщане на военни сили, медицински екипи и въоръжение в региона.

Президентът Доналд Тръмп обмисля сериозно разширяване на бойните операции. Сред обсъжданите ходове са интензивни въздушни атаки и превземане на стратегически ирански острови в Ормузкия пролив. Тръмп вече заплаши, че ще унищожава по един мост или електроцентрала в Иран за всеки атакуван търговски кораб. Въпреки ескалацията, американският лидер изрази увереност, че Техеран скоро ще бъде принуден да сключи трайна сделка с Вашингтон.

Паралелно с военните маневри, Великобритания предприе извънредни мерки за сигурност. Според официално изявление на британското външно министерство, публикувано от CNN, Лондон е започнал спешна евакуация на своите дипломати от Иран. Посолството преминава към дистанционен режим на работа поради непредвидимата обстановка и реалния риск от ответни ирански удари срещу западни обекти.

Критичен елемент в ескалацията се оказаха нови секретни данни на израелското разузнаване. Източници на CNN разкриват, че директорът на Мосад лично е споделил с Вашингтон ключова информация за подземния ядрен комплекс под планината Коланг Газ Ла, известен като „Pickaxe Mountain“. Според докладите, Иран е укрил там хиляди напреднали центрофуги и запаси от силно обогатен уран, разположени на дълбочина между 90 и 140 метра под масивни гранитни скали. Тръмп публично предупреди Иран да се подготви за евентуален удар по укреплението, което остава най-голямото предизвикателство за американските бункерни бомби.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа!🤔

    7 3 Отговор
    Нищо ново! С лъжите си Мосад отново манипулира Тръмп!

    05:49 23.07.2026

  • 2 Краварникът загуби

    2 1 Отговор
    Персите напердашиха краварите и ги изхвърлиха от Залива. А пропагандата прикрива унижението!

    06:00 23.07.2026

  • 3 Даниел

    1 3 Отговор
    Дано успеят да ги спрат в направата на ядрена бомба!

    Коментиран от #4

    06:01 23.07.2026

  • 4 урко

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Даниел":

    Нека си направят хората, евреите защо може да имат, а иранците не?

    06:05 23.07.2026

  • 5 Георги

    0 0 Отговор
    ако и тоя път не успеят, следващия път eвpeитe ще намеря цяла бомба

    06:14 23.07.2026