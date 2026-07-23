САЩ разширяват ударите в Иран, Мосад разкри таен уран

Напрежението в Близкия изток достигна критична точка в ранните часове на 23 юли. WSJ съобщи, че САЩ започват мащабно разгръщане на военни сили, медицински екипи и въоръжение в региона.

Президентът Доналд Тръмп обмисля сериозно разширяване на бойните операции. Сред обсъжданите ходове са интензивни въздушни атаки и превземане на стратегически ирански острови в Ормузкия пролив. Тръмп вече заплаши, че ще унищожава по един мост или електроцентрала в Иран за всеки атакуван търговски кораб. Въпреки ескалацията, американският лидер изрази увереност, че Техеран скоро ще бъде принуден да сключи трайна сделка с Вашингтон.

Паралелно с военните маневри, Великобритания предприе извънредни мерки за сигурност. Според официално изявление на британското външно министерство, публикувано от CNN, Лондон е започнал спешна евакуация на своите дипломати от Иран. Посолството преминава към дистанционен режим на работа поради непредвидимата обстановка и реалния риск от ответни ирански удари срещу западни обекти.

Критичен елемент в ескалацията се оказаха нови секретни данни на израелското разузнаване. Източници на CNN разкриват, че директорът на Мосад лично е споделил с Вашингтон ключова информация за подземния ядрен комплекс под планината Коланг Газ Ла, известен като „Pickaxe Mountain“. Според докладите, Иран е укрил там хиляди напреднали центрофуги и запаси от силно обогатен уран, разположени на дълбочина между 90 и 140 метра под масивни гранитни скали. Тръмп публично предупреди Иран да се подготви за евентуален удар по укреплението, което остава най-голямото предизвикателство за американските бункерни бомби.