САЩ разширяват ударите в Иран, Мосад разкри таен уран

Напрежението в Близкия изток достигна критична точка в ранните часове на 23 юли. WSJ съобщи, че САЩ започват мащабно разгръщане на военни сили, медицински екипи и въоръжение в региона.
Президентът Доналд Тръмп обмисля сериозно разширяване на бойните операции. Сред обсъжданите ходове са интензивни въздушни атаки и превземане на стратегически ирански острови в Ормузкия пролив. Тръмп вече заплаши, че ще унищожава по един мост или електроцентрала в Иран за всеки атакуван търговски кораб. Въпреки ескалацията, американският лидер изрази увереност, че Техеран скоро ще бъде принуден да сключи трайна сделка с Вашингтон.
Паралелно с военните маневри, Великобритания предприе извънредни мерки за сигурност. Според официално изявление на британското външно министерство, публикувано от CNN, Лондон е започнал спешна евакуация на своите дипломати от Иран. Посолството преминава към дистанционен режим на работа поради непредвидимата обстановка и реалния риск от ответни ирански удари срещу западни обекти.
Критичен елемент в ескалацията се оказаха нови секретни данни на израелското разузнаване. Източници на CNN разкриват, че директорът на Мосад лично е споделил с Вашингтон ключова информация за подземния ядрен комплекс под планината Коланг Газ Ла, известен като „Pickaxe Mountain“. Според докладите, Иран е укрил там хиляди напреднали центрофуги и запаси от силно обогатен уран, разположени на дълбочина между 90 и 140 метра под масивни гранитни скали. Тръмп публично предупреди Иран да се подготви за евентуален удар по укреплението, което остава най-голямото предизвикателство за американските бункерни бомби.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдаа!🤔
05:49 23.07.2026
2 Краварникът загуби
06:00 23.07.2026
3 Даниел
Коментиран от #4
06:01 23.07.2026
4 урко
До коментар #3 от "Даниел":Нека си направят хората, евреите защо може да имат, а иранците не?
06:05 23.07.2026
5 Георги
06:14 23.07.2026