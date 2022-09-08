Bъзoбнoвявa ли ce диpeĸтнaтa caмoлeтнa линия мeждy Coфия и Бaĸy?

"Съблякоха ме гол и започнаха да ме разпитват": какво преживях, докато пътувах от България за Русия

С Игор се срещнах преди около четири месеца в София. Той е украинец от Мариупол, но от 16-годишен живее при майка си в Москва. Когато в края на февруа ...