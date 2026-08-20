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Българи в Германия: мръсни сделки с чисти тоалетни

Българи в Германия: мръсни сделки с чисти тоалетни

20 Август, 2026 17:39 2 008 24

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Много крайпътни тоалетни в Германия се чистят от българи, наемани от български фирми подизпълнители

Българи в Германия: мръсни сделки с чисти тоалетни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Отнасяха се с нас като с животни": много крайпътни тоалетни в Германия се чистят от българи, наемани от български фирми подизпълнители. А те не спазват германското трудово законодателство, показва разследване на АРД.

"Отнасяха се с нас като с животни, нямате представа какво трябваше да правим всеки ден и на какви унижения сме били подлагани. А накрая те изхвърлят като безполезна вещ." Това споделя с репортери на германската обществена медия АРД българинът Антон (името е променено от съображения за сигурност - бел. ред.), работил като чистач на тоалетни в Германия.

Той твърди, че една година е почиствал тоалетните в крайпътно заведение - по 12 часа на ден. Въпреки нетърпимите условия не можел да се откаже, тъй като живеел в жилище на своя работодател и се страхувал, че ще остане на улицата.

Антон не е единичен случай - репортери на АРД са направили проучване в редица бензиностанции и крайпътни заведения и са установили, че чистачите на тоалетни там работят по 12 часа на ден срещу мизерно заплащане - за пет евро на час, което е много под минималната почасова надница в Германия от 15 евро.

За чистотата се грижат подизпълнители

Тези, които ползват тоалетните в крайпътните заведения, плащат по едно евро на компанията собственик "Sanifair". Антон не работи директно за нея, а за фирма подизпълнител от България - тя отговаря за почистването. По договор Антон е назначен като свободен сътрудник, разказва АРД.

"Това е наказуема измама", казва по този повод пред германската медия специалистът по трудово право Флориан Рьодл. "А понеже не става дума за единичен случай, това е измама в големи мащаби, която би трябвало да бъде наказана строго."

Експлоатация и в тоалетните на търговските центрове

Преди да стигне до "Sanifair" Антон чистел тоалетни в търговски центрове, разказа той пред репортерите на АРД. Тогавашният му шеф се казвал Светослав Петров - предприемач, който този понеделник бе осъден в Кобленц на пет години и шест месеца затвор. Обвиненията: укриване на данъци, удръжки и измами със заплащането, както и организирана търговия с хора.

Присъдата още не е влязла в сила, уточнява германската обществена медия. Но размерът на предполагаемите щети е известен - над десет милиона евро. По данни на прокуратурата, Светослав Петров и другите обвиняеми в продължение на години са наемали стотици хора, предимно от България, за работа в 238 тоалетни в търговски центрове. Те трябвало понякога да работят по 16 часа, като получавали едва между три и пет евро на час. Освен това им взимали бакшишите, които посетителите им оставяли в чинийка.

Коментари от страна на Светослав Петров и другите обвиняеми пред германската медия не са били направени.

"Sanifair" отказва да поеме отговорност

Със съдействието на свой началник Антон се прехвърля от търговските центрове към "Sanifair". Фирмата подизпълнител и наемателят на крайпътното заведение не са пожелали да разговарят с германските журналисти. Експертът по трудово право Рьодл обаче смята, че както "Sanifair", така и собственикът на крайпътното заведение носят отговорност.

В писмен отговор до АРД от "Sanifair" посочват, че приемат сериозно подадените сигнали, но обвиненията са твърде общи, за да могат да бъдат проверени. Франчайз-партньорите ръководят като самостоятелни предприемачи съоръженията на "Sanifair" и единствено те носят отговорността. По договор те са задължени да спазват законовите стандарти, а всяко "противозаконно поведение" е недопустимо, отбелязват още от германската компания.

Потърпевшите нямат особен избор

Германската обществена медия цитира и Станимир Михайлов от германската синдикална организация "Работа и живот", който консултира засегнатите от трудова експлоатация и търговия с хора. В момента той се опитва да помогне на Антон.

По думите на Михайлов, изключителната икономическа зависимост прави хората като Антон особено уязвими. А клиентите, които посещават тоалетните в заведенията или търговските центрове, нямат никаква представа за условията на труд там, заключава АРД.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Делю Хайдутин

    46 5 Отговор
    Нали затова взеха българите в Клуба на Богатите.

    Коментиран от #22

    17:44 20.08.2026

  • 3 Шефчето

    20 3 Отговор
    Толкова ли е трудно човек да си намери работа без посредници ...

    Коментиран от #7, #9, #17, #23

    17:52 20.08.2026

  • 4 Гласове от зайчарника в Банкя

    11 1 Отговор
    Бацо |-ви каза "няма мръсна работа" в Клуб Рич и добави, като колегата си Веспадиан |... "Pecunia non olet" 😉

    17:53 20.08.2026

  • 5 Никой и никъде не се гаври така както ту

    15 4 Отговор
    К с Хората!Пишете неверни неща.отидете около фрейбург влезте в бг общноста и вижте ,не вси там са милионери ,но вижте и тогава пишете.когато си отиде от този свят синът ни остави там доста богати хора/Българи/ и съм убеден те ще го помнят до гроб.Дори да чистиш тоалетни НЯМА НИЩО СРАМНО! отношението ще е по хуманно и по платено от това да си подадеш декларация 1 и 6 в нап ,синът ти да е на смъртен одър ,а някакъв да се гаври с теб и да каже ,че трябва да препишеш документите защото си вписал 1стотинка в повече ,която си дал в банката ,но неговата система не я приема....същата стотинка ако не я платиш на банката след време ставаш длъжник и тя ще ти изяде и вносната бланка.Преди много години се разхождах в Стария град на залцбург с МАЙКА ми..видях една жена ,която тикаше количка и продаваше сандвичи и хот дог...Мойка ми каза...виждаш ли тази количка ...С нея 3къщи направи в залцбург...бг с тези статии няма да откажете истинските хора да се махнат от този ваш рай и да опитат живота извън него!

    17:53 20.08.2026

  • 6 Колев

    11 5 Отговор
    В България се плаща масово 3.60 на час или по-малко. Ако не ти харесва си тръгвай... И така, омаьосан кръг, докато не решиш, че най- правилната посока е Терминал 2. За съжаление...

    17:54 20.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 абе Антоне

    18 1 Отговор
    То и в България ще вземеш 5 евро на час де си тръгнал....

    17:57 20.08.2026

  • 9 Явно не е толкова лесно

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шефчето":

    особено за ниско квалифицирана работа, пък и в друга държава.

    17:59 20.08.2026

  • 10 Никой

    7 9 Отговор
    насила не е вързан !

    18:00 20.08.2026

  • 11 Абе

    16 0 Отговор
    Щом е бг фирма ясно. А ако чистиш тоалетни в бг. как ще е? А?

    18:06 20.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ПЪЛНИ Глупости

    9 1 Отговор
    И СА КВО СТАНА??Пак Европа е виновна че има Светослав некой си ! И че са тарикати на дребно

    18:29 20.08.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 2 Отговор
    СХЕМАТА Е ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ
    .... ЧИСТИТЕ ФАШИСТИ НАЕМАТ ГЕРМАНСКИ ТУРЦИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ...КОИТО НАЕМАТ БЪЛГАРСКИ РОБИ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
    .... И ЗАД РОБИТЕ СТОЯТ ОПГ- ТА В БЪЛГАРИЯ

    18:30 20.08.2026

  • 15 Не Го Облазявам !

    0 4 Отговор
    Когато Чисти След Някой !

    Който Пр !

    Ъд !

    Не !

    С Диария !

    18:42 20.08.2026

  • 16 АКО ЗНАЕ ЕЗИКА , БГ РОБОДАТЕЛ НЕ ТИ ТРЯБ

    11 0 Отговор
    ОТ РОБОДАТЕЛИТЕ НЯМА ОТЪРВАНЕ , КАКТО В ГЕРМАНИЯ ТАКА И В БЪЛГАРИЯ ! НО ЗАРАЗЛИКА ОТ ГЕРМАНИЯ , В БГ ИМАШ ЖИЛИЩЕ ИЛИ СИ НА НИСЪК НАЕМ !!!
    А БГ ФИРМА ЛИ Е - БЕГАЙ ! КЪДЕТО И ДА СИ ПО СВЕТА !!!

    18:46 20.08.2026

  • 17 Сигурно Не !

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шефчето":

    Ако Знаеш Езика !

    И Познаваш Кръговете !

    Които те интересуват .

    18:47 20.08.2026

  • 18 Името ми

    4 6 Отговор
    Не е Антон а Хасан.

    18:51 20.08.2026

  • 19 Цвете

    8 0 Отговор
    ДА ГИ ВКАРАТ ВСИЧКИ ДО ЕДИН, НО В ГЕРМАНИЯ. ТАМ, ЗА РАЗЛИКА ОТ БЪЛГАРИЯ ИМА ЗАКОНИ И ДЕЙСТВАТ.СЪЩАТА ИСТОРИЯТА Е И С ФИРМАТА " ХЕРМЕС " В ГЕРМАНИЯ И ПО ТОЧНО В КЕМПТЪН .ЖЕСТОКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ .ОТНОВО БЪЛГАРИН Е " ШЕФ " .РАЗУЧЕТЕ И ПРЕДПРИЕМЕТЕ ДЕЙСТВИЯ , ЗАЩОТО БЪЛГАРИТЕ, КОИТО РАБОТЯТ ТАМ ИМАТ САМО ЕДИН ПОЧИВЕН ДЕН И ТОВА Е НЕДЕЛЯ. ПИША, ЗАЩОТО СЛУЧАЙНО ПОПАДНАХ НА МЛАДО МОМЧЕ ОТ ГРАД ВРАЦА И ТОЙ МИ РАЗКАЗА С ПЪЛНИ ПОДРОБНОСТИ. МНОГО Е ЖЕСТОКО И СПЯТ В ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ БЕЗ ВЕНТИЛАЦИЯ.ГАДНО Е ,НАЛИ ? ТАКА ЧЕ ДА ГИ СЪДЯТ ПО НАЙ БЪРЗАТА ПРОЦЕДУРА.

    18:52 20.08.2026

  • 20 Цвете

    5 0 Отговор
    ДА ГИ ВКАРАТ ВСИЧКИ ДО ЕДИН, НО В ГЕРМАНИЯ. ТАМ, ЗА РАЗЛИКА ОТ БЪЛГАРИЯ ИМА ЗАКОНИ И ДЕЙСТВАТ.СЪЩАТА ИСТОРИЯТА Е И С ФИРМАТА " ХЕРМЕС " В ГЕРМАНИЯ И ПО ТОЧНО В КЕМПТЪН .ЖЕСТОКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ .ОТНОВО БЪЛГАРИН Е " ШЕФ " .РАЗУЧЕТЕ И ПРЕДПРИЕМЕТЕ ДЕЙСТВИЯ , ЗАЩОТО БЪЛГАРИТЕ, КОИТО РАБОТЯТ ТАМ ИМАТ САМО ЕДИН ПОЧИВЕН ДЕН И ТОВА Е НЕДЕЛЯ. ПИША, ЗАЩОТО СЛУЧАЙНО ПОПАДНАХ НА МЛАДО МОМЧЕ ОТ ГРАД ВРАЦА И ТОЙ МИ РАЗКАЗА С ПЪЛНИ ПОДРОБНОСТИ. МНОГО Е ЖЕСТОКО И СПЯТ В ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ БЕЗ ВЕНТИЛАЦИЯ.ГАДНО Е ,НАЛИ ? ТАКА ЧЕ ДА ГИ СЪДЯТ ПО НАЙ БЪРЗАТА ПРОЦЕДУРА.

    18:55 20.08.2026

  • 21 Много лошо

    3 0 Отговор
    Това не е единственият случай, при който български граждани се оплакват от свои работодатели, които са всъщност български фирми-подизпълнители, сключили договор с някоя чуждестранна фирма. Също така ми се е случвало да попадам на оплаквания от бълг.граждани, които работят за чужда фирма, но на изолирани обекти, отдалечени от населени места. В случаите, при които надзирателите им са българи, последните се държат с работниците като с роби.
    Най-често такива работници, както и този от тоалетните, са от малцинствата, не знаят западен език, когато отидат за първи път да работят зад граница са неориентирани и не знаят към кого да се обърнат за помощ.

    19:25 20.08.2026

  • 22 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Делю Хайдутин":

    Българин или лице с българско гражданство е този, който се оплаква? И той е човек и заслужава родината му да му помогне, ако това е възможно. Пък дано се сетят след това да възпитават децата си така, че те да обичат и почитат България, да научават добре българския език и да плащат данъци и осигуровки, за да не доят до изнемогване социалната ни система, когато живеят в България.

    19:30 20.08.2026

  • 23 Ясно е

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шефчето":

    Трудно е за хора, които нямат образование и не знаят западен език. Друг би ли се хванал да чисти тоалетни?

    19:31 20.08.2026

  • 24 Мими Кучева🐕

    1 0 Отговор
    Аз също лъскам бастуни в тоалетни в Германия.
    💋🖕💋

    19:36 20.08.2026

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