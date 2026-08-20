Българи в Германия: мръсни сделки с чисти тоалетни

"Отнасяха се с нас като с животни": много крайпътни тоалетни в Германия се чистят от българи, наемани от български фирми подизпълнители. А те не спазват германското трудово законодателство, показва разследване на АРД.
"Отнасяха се с нас като с животни, нямате представа какво трябваше да правим всеки ден и на какви унижения сме били подлагани. А накрая те изхвърлят като безполезна вещ." Това споделя с репортери на германската обществена медия АРД българинът Антон (името е променено от съображения за сигурност - бел. ред.), работил като чистач на тоалетни в Германия.
Той твърди, че една година е почиствал тоалетните в крайпътно заведение - по 12 часа на ден. Въпреки нетърпимите условия не можел да се откаже, тъй като живеел в жилище на своя работодател и се страхувал, че ще остане на улицата.
Антон не е единичен случай - репортери на АРД са направили проучване в редица бензиностанции и крайпътни заведения и са установили, че чистачите на тоалетни там работят по 12 часа на ден срещу мизерно заплащане - за пет евро на час, което е много под минималната почасова надница в Германия от 15 евро.
За чистотата се грижат подизпълнители
Тези, които ползват тоалетните в крайпътните заведения, плащат по едно евро на компанията собственик "Sanifair". Антон не работи директно за нея, а за фирма подизпълнител от България - тя отговаря за почистването. По договор Антон е назначен като свободен сътрудник, разказва АРД.
"Това е наказуема измама", казва по този повод пред германската медия специалистът по трудово право Флориан Рьодл. "А понеже не става дума за единичен случай, това е измама в големи мащаби, която би трябвало да бъде наказана строго."
Експлоатация и в тоалетните на търговските центрове
Преди да стигне до "Sanifair" Антон чистел тоалетни в търговски центрове, разказа той пред репортерите на АРД. Тогавашният му шеф се казвал Светослав Петров - предприемач, който този понеделник бе осъден в Кобленц на пет години и шест месеца затвор. Обвиненията: укриване на данъци, удръжки и измами със заплащането, както и организирана търговия с хора.
Присъдата още не е влязла в сила, уточнява германската обществена медия. Но размерът на предполагаемите щети е известен - над десет милиона евро. По данни на прокуратурата, Светослав Петров и другите обвиняеми в продължение на години са наемали стотици хора, предимно от България, за работа в 238 тоалетни в търговски центрове. Те трябвало понякога да работят по 16 часа, като получавали едва между три и пет евро на час. Освен това им взимали бакшишите, които посетителите им оставяли в чинийка.
Коментари от страна на Светослав Петров и другите обвиняеми пред германската медия не са били направени.
"Sanifair" отказва да поеме отговорност
Със съдействието на свой началник Антон се прехвърля от търговските центрове към "Sanifair". Фирмата подизпълнител и наемателят на крайпътното заведение не са пожелали да разговарят с германските журналисти. Експертът по трудово право Рьодл обаче смята, че както "Sanifair", така и собственикът на крайпътното заведение носят отговорност.
В писмен отговор до АРД от "Sanifair" посочват, че приемат сериозно подадените сигнали, но обвиненията са твърде общи, за да могат да бъдат проверени. Франчайз-партньорите ръководят като самостоятелни предприемачи съоръженията на "Sanifair" и единствено те носят отговорността. По договор те са задължени да спазват законовите стандарти, а всяко "противозаконно поведение" е недопустимо, отбелязват още от германската компания.
Потърпевшите нямат особен избор
Германската обществена медия цитира и Станимир Михайлов от германската синдикална организация "Работа и живот", който консултира засегнатите от трудова експлоатация и търговия с хора. В момента той се опитва да помогне на Антон.
По думите на Михайлов, изключителната икономическа зависимост прави хората като Антон особено уязвими. А клиентите, които посещават тоалетните в заведенията или търговските центрове, нямат никаква представа за условията на труд там, заключава АРД.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Делю Хайдутин
Коментиран от #22
17:44 20.08.2026
3 Шефчето
Коментиран от #7, #9, #17, #23
17:52 20.08.2026
4 Гласове от зайчарника в Банкя
17:53 20.08.2026
5 Никой и никъде не се гаври така както ту
17:53 20.08.2026
6 Колев
17:54 20.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 абе Антоне
17:57 20.08.2026
9 Явно не е толкова лесно
До коментар #3 от "Шефчето":особено за ниско квалифицирана работа, пък и в друга държава.
17:59 20.08.2026
10 Никой
18:00 20.08.2026
11 Абе
18:06 20.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ПЪЛНИ Глупости
18:29 20.08.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... ЧИСТИТЕ ФАШИСТИ НАЕМАТ ГЕРМАНСКИ ТУРЦИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ...КОИТО НАЕМАТ БЪЛГАРСКИ РОБИ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
.... И ЗАД РОБИТЕ СТОЯТ ОПГ- ТА В БЪЛГАРИЯ
18:30 20.08.2026
15 Не Го Облазявам !
Който Пр !
Ъд !
Не !
С Диария !
18:42 20.08.2026
16 АКО ЗНАЕ ЕЗИКА , БГ РОБОДАТЕЛ НЕ ТИ ТРЯБ
А БГ ФИРМА ЛИ Е - БЕГАЙ ! КЪДЕТО И ДА СИ ПО СВЕТА !!!
18:46 20.08.2026
17 Сигурно Не !
До коментар #3 от "Шефчето":Ако Знаеш Езика !
И Познаваш Кръговете !
Които те интересуват .
18:47 20.08.2026
18 Името ми
18:51 20.08.2026
19 Цвете
18:52 20.08.2026
20 Цвете
18:55 20.08.2026
21 Много лошо
Най-често такива работници, както и този от тоалетните, са от малцинствата, не знаят западен език, когато отидат за първи път да работят зад граница са неориентирани и не знаят към кого да се обърнат за помощ.
19:25 20.08.2026
22 Мнение
До коментар #2 от "Делю Хайдутин":Българин или лице с българско гражданство е този, който се оплаква? И той е човек и заслужава родината му да му помогне, ако това е възможно. Пък дано се сетят след това да възпитават децата си така, че те да обичат и почитат България, да научават добре българския език и да плащат данъци и осигуровки, за да не доят до изнемогване социалната ни система, когато живеят в България.
19:30 20.08.2026
23 Ясно е
До коментар #3 от "Шефчето":Трудно е за хора, които нямат образование и не знаят западен език. Друг би ли се хванал да чисти тоалетни?
19:31 20.08.2026
24 Мими Кучева🐕
💋🖕💋
19:36 20.08.2026