Българи в Германия: мръсни сделки с чисти тоалетни

"Отнасяха се с нас като с животни": много крайпътни тоалетни в Германия се чистят от българи, наемани от български фирми подизпълнители. А те не спазват германското трудово законодателство, показва разследване на АРД.

"Отнасяха се с нас като с животни, нямате представа какво трябваше да правим всеки ден и на какви унижения сме били подлагани. А накрая те изхвърлят като безполезна вещ." Това споделя с репортери на германската обществена медия АРД българинът Антон (името е променено от съображения за сигурност - бел. ред.), работил като чистач на тоалетни в Германия.

Той твърди, че една година е почиствал тоалетните в крайпътно заведение - по 12 часа на ден. Въпреки нетърпимите условия не можел да се откаже, тъй като живеел в жилище на своя работодател и се страхувал, че ще остане на улицата.

Антон не е единичен случай - репортери на АРД са направили проучване в редица бензиностанции и крайпътни заведения и са установили, че чистачите на тоалетни там работят по 12 часа на ден срещу мизерно заплащане - за пет евро на час, което е много под минималната почасова надница в Германия от 15 евро.

За чистотата се грижат подизпълнители

Тези, които ползват тоалетните в крайпътните заведения, плащат по едно евро на компанията собственик "Sanifair". Антон не работи директно за нея, а за фирма подизпълнител от България - тя отговаря за почистването. По договор Антон е назначен като свободен сътрудник, разказва АРД.

"Това е наказуема измама", казва по този повод пред германската медия специалистът по трудово право Флориан Рьодл. "А понеже не става дума за единичен случай, това е измама в големи мащаби, която би трябвало да бъде наказана строго."

Експлоатация и в тоалетните на търговските центрове

Преди да стигне до "Sanifair" Антон чистел тоалетни в търговски центрове, разказа той пред репортерите на АРД. Тогавашният му шеф се казвал Светослав Петров - предприемач, който този понеделник бе осъден в Кобленц на пет години и шест месеца затвор. Обвиненията: укриване на данъци, удръжки и измами със заплащането, както и организирана търговия с хора.

Присъдата още не е влязла в сила, уточнява германската обществена медия. Но размерът на предполагаемите щети е известен - над десет милиона евро. По данни на прокуратурата, Светослав Петров и другите обвиняеми в продължение на години са наемали стотици хора, предимно от България, за работа в 238 тоалетни в търговски центрове. Те трябвало понякога да работят по 16 часа, като получавали едва между три и пет евро на час. Освен това им взимали бакшишите, които посетителите им оставяли в чинийка.

Коментари от страна на Светослав Петров и другите обвиняеми пред германската медия не са били направени.

"Sanifair" отказва да поеме отговорност

Със съдействието на свой началник Антон се прехвърля от търговските центрове към "Sanifair". Фирмата подизпълнител и наемателят на крайпътното заведение не са пожелали да разговарят с германските журналисти. Експертът по трудово право Рьодл обаче смята, че както "Sanifair", така и собственикът на крайпътното заведение носят отговорност.

В писмен отговор до АРД от "Sanifair" посочват, че приемат сериозно подадените сигнали, но обвиненията са твърде общи, за да могат да бъдат проверени. Франчайз-партньорите ръководят като самостоятелни предприемачи съоръженията на "Sanifair" и единствено те носят отговорността. По договор те са задължени да спазват законовите стандарти, а всяко "противозаконно поведение" е недопустимо, отбелязват още от германската компания.

Потърпевшите нямат особен избор

Германската обществена медия цитира и Станимир Михайлов от германската синдикална организация "Работа и живот", който консултира засегнатите от трудова експлоатация и търговия с хора. В момента той се опитва да помогне на Антон.

По думите на Михайлов, изключителната икономическа зависимост прави хората като Антон особено уязвими. А клиентите, които посещават тоалетните в заведенията или търговските центрове, нямат никаква представа за условията на труд там, заключава АРД.