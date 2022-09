Директорът на летище "Хийтроу" Джон Холанд-Кей пред ФАКТИ: Кралицата олицетворяваше най-доброто от онова, което означава да си британец

Г-н Джон Холанд-Кей - е главен изпълнителен директор на летище Хийтроу.Той е също така и директор в Thames Tideway. Преди да стане главен изпълнителен директор на едно от най-важните ключови летища в Обединеното Кралство през юли 2014 г.,той е бил директор по развитието, отговорен за доставките на Терминал 2.

По време на неговата служба в качеството си на главен изпълнителен директор на летище "Хийтроу", институцията последователно подобрява нивата на обслужване на пътниците, като същевременно намалява разходите, и сега е класирано като едно от най-добрите летища в света. "Хийтроу" беше обявен за „Устойчив бизнес на годината“ на наградите Edie awards и за една от най-добрите компании за работа от "Sunday Times". Г-н Джон Холанд-Кей е председател на екипа за лидерство в заетостта и уменията в общността, член на Съвета за устойчив бизнес на DEFRA (DEFRA’s Council for Sustainable Business), член на Съвета за устойчиви пазари HRH the Prince of Wales’ Sustainable Markets Council, също така е и неизпълнителен директор в Thames Tideway (Non-Executive Director at Thames Tideway). Преди да стане главен изпълнителен директор през юли 2014 г., той е бил директор по развитието, отговорен за доставката на Терминал 2 на стойност £2,5 млрд. в рамките на бюджета. Преди да се присъедини към "Хийтроу", Джон е работил в жилищното строителство с Тейлър Уимпи, в пивоварството и търговията на дребно с Bass plc и като стратегически консултант с LEK. Живял е и работил във Великобритания, САЩ, Австралия и Филипините. Джон е женен с две дъщери.

- Г-н Холанд-Кей, как бихте описали Великобритания днес с няколко думи, след смъртта на кралица Елизабет II?

- Траурно, но с благодарност за службата на Нейно Величество.

Има усещане за общо сближаване, за споделена загуба, както и чувство на гордост. Кралицата олицетворяваше най-доброто от онова, което означава да си британец, и беше обичана в цял свят.

- Какво беше кралица Елизабет за британския народ?

- Тя беше стабилност. Без значение какво се случваше наоколо, Нейно Величество бе винаги там, предлагайки последователност и продължителност.

Тя е единственият монарх, когото по-голямата част от британците някога са познавали, и нейната кончина оставя огромна дупка.

- Вие лично как усещате тази загуба?

- Много се възхищавах на Кралицата. Тя беше модел за подражание, за дълг към отечеството, с вярност и служба на родината.

Имах късмета да се срещна с нея, и завинаги ще запазя този скъп спомен.

- Англичаните очакват ли нещо да се промени в британската политика с нов премиер и нов монарх? Как хората приемат новия крал Чарлз III?

- Не мисля, че очакваме нещата да са толкова различни.

Новият министър-председател беше в обкръжението при предишния и въпреки, че ще има различия в приоритетите и подхода по някои въпроси, не очакваме голямо политическо сътресение.

А що се отнася до крал Чарлз, той беше много видим принц на Уелс и въпреки, че ролята му сега е много различна, мисля, че британската общественост смята, че го познава добре и е уверена, че той ще продължи наследството на службата и дълга на майка си.

- Какво бъдеще се очертава пред Великобритания?

- Едно бъдеще с потенциал, но и предизвикателства.

Потенциалът е огромен и ако новият министър-председател и новият крал могат да помогнат на страната да тръгне в правилната посока, бъдещето за Великобритания ще бъде вълнуващо.

Интервю на Оля Ал-Ахмед

Лондон