Новини
Свят »
Полша »
29 ноември 1830 г. Полша въстава срещу Русия

29 Ноември, 2025 03:13 4 287 25

29 ноември 1830 г. Полша въстава срещу Русия

  • полша-
  • въстание-
  • русия-
  • руски империализъм

Опасения, че Николай I ще отмени полската конституция

29 ноември 1830 г. Полша въстава срещу Русия - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 29 ноември 1830 година избухва Полското въстание. Започнало като локален бунт срещу руския управител във Варшава.

Заради датата, на която избухва, въстанието е наричано още „Ноемврийско“.

Поляците са насърчени от събитията през юли 1830 година, когато французите прогонват опиталия се да потъпче конституцията им последен крал от Бурбоните. Събитията в Париж предизвикват и опасения, че Николай I ще отмени полската конституция. Опасенията се засилват през ноември, когато властите в Полша разпореждат частична мобилизация насред слуховете, че царят ще прати полските войски да потушават френската революция. Заповедта за мобилизация подтиква към действие група патриоти начело с подпоручик Пьотър Висоцки.

В нощта на 29 срещу 30 ноември те вдигат на оръжие кадетите от Варшавското пехотно училище и нападат руския гарнизон и двореца „Белведер“, където резидира великият княз Константин Павлович. И двете атаки се провалят, но дават сигнал за масово надигане на жителите на полската столица. Бунтовниците завземат арсенала и овладяват града. На 3 декември e образувано „Временно правителство“, заменено само два дни по-късно с диктатура на генерал Юзеф Хлопицки.

В началото на следващата година то прераства в пълномащабна война, след като полският парламент - Сеймът обявява руския цар Николай I за свален от полския престол. В началото на бойните действия въстаниците печелят редица успехи, но социалните и политически разногласия помежду им помагат на царската армия да спечели пълна победа през октомври 1831 година.

Резултатът от него е тежък за поляците в Кралството: отменена е либералната конституция от 1815, а с нея са премахнати редица суверенни полски институции (парламентът, армията, Варшавският университет). На тяхно място е установен авторитарен режим начело с царския наместник Иван Паскевич.В последвалата „Велика емиграция“ хиляди поляци, сред които множество представители на интелектуалния и творческия елит на нацията, се изселват в Западна Европа.

История на Великата емиграция започва още по време на Ноемврийското въстание. От юли до октомври 1831 г. някои групи от полските войски, притиснати от руските войски, преминават границите с Прусия и Австрия и слагат оръжие там. Преди окончателното потушаване на въстанието през есента на 1831 в чужбина бягат основните бунтовнически сили и представителите на правителството и на Сейма. До октомври 1831 около 50 хиляди поляци са били извън границите на Кралство Полша - на територията на Прусия – около 30 хиляди, в Австрия – около 20 хиляди.

Когато на 1 ноември 1831 г. император Николай I обявява амнистия за участниците във въстанието, много бунтовници, които са повярвали на тези обещания и мотивирани от копнеж за дома, се връщат обратно в страната си. Някои от тях веднага са изпратени на заточение в Сибир или Кавказ. Като действат в координация с Русия, Прусия и Австрия принуждават със заплахи и дори сила бунтовниците да се върнат у дома по време на управлението на император Николай I. В резултат на това в края на 1831 общо около 3000 бунтовници остават в Прусия и Австрия. Останалите или се завръщат в Русия, или самостоятелно се преместват на Запад.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    13 11 Отговор
    БЛАГОДАРЯ за полезната ИСТОРИЧЕСКА информация господин МИХАЙЛОВ

    04:49 29.11.2022

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Един от многото

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Презвитер Козма":

    Чети бе козма, "ВОДЕНИ ОТ ВОЛЖКИТЕ БЪЛГАРИ КУЗМА МИНИЧ МИНИН И КНЯЗ ПОЖАРСКИ"

    06:49 29.11.2022

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 БгТопИдиот

    14 10 Отговор
    Паляците....смех....

    Коментиран от #15

    07:17 29.11.2022

  • 8 Мишел

    19 12 Отговор
    Политически некоректно написан материал, особено последния абзац.Направо се чудя, как разбитите полски въстаници не са емигрирали в хилядолетна Украйна, а са се върнали в Русия.😃

    07:18 29.11.2022

  • 9 Българ

    14 28 Отговор
    Интересите на Русия винаги са били срещу нашите и тереси - винаги! Обаче някои "патреоте" си плюсат по историята и народа само и само да обслужат Северен казахстан...

    07:18 29.11.2022

  • 10 Котка ученият

    19 8 Отговор
    Русия винаги е знаела чии уши стърчат зад подстрекателството на Полша към безсмислен бунт

    Коментиран от #11

    07:40 29.11.2022

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Вирус

    5 11 Отговор
    Афторе и какво ни казваш сега с тъпата статия сега сме 2022г

    Коментиран от #13

    07:56 29.11.2022

  • 13 Аха

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Вирус":

    Не ти 7знася да се казваистирията ли?

    07:58 29.11.2022

  • 14 ...

    12 4 Отговор
    Леле колко съм лош. Чак ме блокираха че сравних този бунт с бунтовете на българите срещу турската империя и "ушите" зад тях. А на тъпчото разпространявш глупости го оставиха да "мърка".

    08:04 29.11.2022

  • 15 Български топ идиот

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "БгТопИдиот":

    Още по смешен,

    08:08 29.11.2022

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Механик

    19 9 Отговор
    За полското въстание сте се сетили, макар то да не се изучава в Бъглария. Виж за Априлското, Иленденско-преображнското и много други, които се учат тук, вие никога не се сещате.
    За Хелуин и Рамазан Байрам се сещате, но за Иванов ден и Васильов ден, и думица няма.

    Коментиран от #24

    08:16 29.11.2022

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гюнтер

    11 12 Отговор
    И после що не ги обичали руските сви.нокучета (св.инособаки)?!
    Нищо не става от моска.лските пи.яници...

    Коментиран от #23

    08:17 29.11.2022

  • 21 Заяц

    3 8 Отговор
    Ха сега, сред статията да еидим истината, а не полската русофобска измишльотина.

    08:41 29.11.2022

  • 22 7676

    6 6 Отговор
    То за това въстание се знае, и за нашите
    също, но колко знаеха за маршал
    Пилсудски.Също и за единствената страна
    СССР, правила съвместен парад на победата
    с нацистка Германия.Плюйте сега и
    слагайте минуси, щото русофилите сте
    царе да казвате на черното бяло и обратно

    08:45 29.11.2022

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Жив да си бате

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Механик":

    Васильов ден е голям общ празник за българи и роми.

    09:40 29.11.2022

  • 25 Укромакедонски синдром

    7 4 Отговор
    Абе тая Полша от кога е държава?

    10:58 29.11.2022

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания