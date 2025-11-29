29 ноември 1830 г. Полша въстава срещу Русия

На 29 ноември 1830 година избухва Полското въстание. Започнало като локален бунт срещу руския управител във Варшава.
Заради датата, на която избухва, въстанието е наричано още „Ноемврийско“.
Поляците са насърчени от събитията през юли 1830 година, когато французите прогонват опиталия се да потъпче конституцията им последен крал от Бурбоните. Събитията в Париж предизвикват и опасения, че Николай I ще отмени полската конституция. Опасенията се засилват през ноември, когато властите в Полша разпореждат частична мобилизация насред слуховете, че царят ще прати полските войски да потушават френската революция. Заповедта за мобилизация подтиква към действие група патриоти начело с подпоручик Пьотър Висоцки.
В нощта на 29 срещу 30 ноември те вдигат на оръжие кадетите от Варшавското пехотно училище и нападат руския гарнизон и двореца „Белведер“, където резидира великият княз Константин Павлович. И двете атаки се провалят, но дават сигнал за масово надигане на жителите на полската столица. Бунтовниците завземат арсенала и овладяват града. На 3 декември e образувано „Временно правителство“, заменено само два дни по-късно с диктатура на генерал Юзеф Хлопицки.
В началото на следващата година то прераства в пълномащабна война, след като полският парламент - Сеймът обявява руския цар Николай I за свален от полския престол. В началото на бойните действия въстаниците печелят редица успехи, но социалните и политически разногласия помежду им помагат на царската армия да спечели пълна победа през октомври 1831 година.
Резултатът от него е тежък за поляците в Кралството: отменена е либералната конституция от 1815, а с нея са премахнати редица суверенни полски институции (парламентът, армията, Варшавският университет). На тяхно място е установен авторитарен режим начело с царския наместник Иван Паскевич.В последвалата „Велика емиграция“ хиляди поляци, сред които множество представители на интелектуалния и творческия елит на нацията, се изселват в Западна Европа.
История на Великата емиграция започва още по време на Ноемврийското въстание. От юли до октомври 1831 г. някои групи от полските войски, притиснати от руските войски, преминават границите с Прусия и Австрия и слагат оръжие там. Преди окончателното потушаване на въстанието през есента на 1831 в чужбина бягат основните бунтовнически сили и представителите на правителството и на Сейма. До октомври 1831 около 50 хиляди поляци са били извън границите на Кралство Полша - на територията на Прусия – около 30 хиляди, в Австрия – около 20 хиляди.
Когато на 1 ноември 1831 г. император Николай I обявява амнистия за участниците във въстанието, много бунтовници, които са повярвали на тези обещания и мотивирани от копнеж за дома, се връщат обратно в страната си. Някои от тях веднага са изпратени на заточение в Сибир или Кавказ. Като действат в координация с Русия, Прусия и Австрия принуждават със заплахи и дори сила бунтовниците да се върнат у дома по време на управлението на император Николай I. В резултат на това в края на 1831 общо около 3000 бунтовници остават в Прусия и Австрия. Останалите или се завръщат в Русия, или самостоятелно се преместват на Запад.
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
04:49 29.11.2022
4 Един от многото
До коментар #3 от "Презвитер Козма":Чети бе козма, "ВОДЕНИ ОТ ВОЛЖКИТЕ БЪЛГАРИ КУЗМА МИНИЧ МИНИН И КНЯЗ ПОЖАРСКИ"
06:49 29.11.2022
7 БгТопИдиот
Коментиран от #15
07:17 29.11.2022
8 Мишел
07:18 29.11.2022
9 Българ
07:18 29.11.2022
10 Котка ученият
Коментиран от #11
07:40 29.11.2022
12 Вирус
Коментиран от #13
07:56 29.11.2022
13 Аха
До коментар #12 от "Вирус":Не ти 7знася да се казваистирията ли?
07:58 29.11.2022
14 ...
08:04 29.11.2022
15 Български топ идиот
До коментар #7 от "БгТопИдиот":Още по смешен,
08:08 29.11.2022
18 Механик
За Хелуин и Рамазан Байрам се сещате, но за Иванов ден и Васильов ден, и думица няма.
Коментиран от #24
08:16 29.11.2022
20 Гюнтер
Нищо не става от моска.лските пи.яници...
Коментиран от #23
08:17 29.11.2022
21 Заяц
08:41 29.11.2022
22 7676
също, но колко знаеха за маршал
Пилсудски.Също и за единствената страна
СССР, правила съвместен парад на победата
с нацистка Германия.Плюйте сега и
слагайте минуси, щото русофилите сте
царе да казвате на черното бяло и обратно
08:45 29.11.2022
24 Жив да си бате
До коментар #18 от "Механик":Васильов ден е голям общ празник за българи и роми.
09:40 29.11.2022
25 Укромакедонски синдром
10:58 29.11.2022