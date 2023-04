САЩ наложиха санкции на китайски компании за снабдяване на ЧВК "Вагнер" със спътникови снимки

Още една компания от Китай, предоставяща сателитни снимки на Украйна на руската ЧВК "Вагнер", попадна в списъка на САЩ със санкции. Това съобщи държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен, цитиран от EA Daily.



"Санкциите, наложени днес, също така включват няколко компании и предприятия в руския отбранителен сектор, които подкрепят действия срещу Украйна", заяви Блинкен в изявление, публикувано във връзка с налагането на санкции срещу Русия, цитира "Фокус".



Сред тях се споменават две китайски компании - China Aerospace technology Company, известна още като China Head Technology и Head Aerospace Group, и King-Pai Technology HK Co, базирана в Хонконг.



Според Държавния департамент China Aerospace Technology Company предоставя сателитни изображения на региони на Украйна на фирми, свързани с руската ЧВК "Вагнер". В обяснението на Министерството на финансите на САЩ се отбелязва, че компанията е базирана в Пекин, но се предполага, че е свързана с руския политик и бизнесмен Евгени Пригожин. Твърди се, че китайската компания King-Pai Technology HK Co доставя оборудване на руски отбранителни компании.



По-рано Вашингтон наложи санкции срещу китайската Spacety Co. Според версията на Министерството на търговията на САЩ, компанията е предоставила "съществена подкрепа на руските въоръжени сили и/или компании от руския военно-промишлен комплекс, а също така е извършвала дейности, които противоречат на интересите на САЩ в областта на националната сигурност и международна политика“.

Още новини от Украйна