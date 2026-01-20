Новини
Русия осъди американец на 5г. затвор за незаконно пренасяне на оръжие

20 Януари, 2026 09:52 498 8

  • русия-
  • американец-
  • затвор-
  • оръжие

Мъжът влязъл в страната с яхта, на която е имало пушка и боеприпаси

Русия осъди американец на 5г. затвор за незаконно пренасяне на оръжие - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руски съд наложи петгодишна присъда на американски гражданин, който е преминал границата на страната с огнестрелно оръжие, съобщи „Ройтерс“, предава News.bg.

Осъденият, Чарлз Уейн Цимерман, е предприел пътуване с личната си яхта от Съединените щати с цел да се срещне с руска гражданка, с която се е запознал онлайн. По време на плаването си той е съхранявал на борда пушка и патрони. Цимерман е отплавал през юли 2024 г. от Северна Каролина, достигнал е Португалия, а впоследствие е продължил към руското пристанище Сочи.

В съдебната зала американецът е заявил, че е поддържал интернет връзка с жена от Казан и е решил да пътува, за да се срещнат на яхтата му. Той е подчертал, че оръжието е било предназначено единствено за самозащита и е признал, че не е бил запознат с руското законодателство.

От съда посочват, че при отпътуването си Цимерман не е проучил законите на Руската федерация и е считал, че е достатъчно оръжието да остане на борда на яхтата, без да нарушава местните разпоредби.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бе тоа е понесъл

    6 1 Отговор
    "Помоща" към покрайнината, ама ДжПиЕс-ът му е получил смущения и е попаднал в Русия. Сащиянците трудно се ориентират изобщо. Австрия или Австралия, не знаят разликата 😀

    Коментиран от #7

    09:55 20.01.2026

  • 2 Аууууу каква новина

    8 0 Отговор
    Е като е американец кво-за тях законите не важат ли...? Или и той си мисли като чичо Дончо-всичко им е позволено.

    Коментиран от #8

    09:56 20.01.2026

  • 3 Доки

    5 0 Отговор
    Путин е строг но справедлив.

    10:02 20.01.2026

  • 4 Ами какво

    3 0 Отговор
    да го прави, медал ли да му закачат?

    10:07 20.01.2026

  • 5 Жоро Ломския-Американчето

    2 0 Отговор
    Е къде е тук новината ,важно е да има в темата все нещо негативно за Русия .Явно човекът не смятал да прави нещо нередно но е бил по тъпичък,ами да бе се образовал предварително за руските закони .В Сащ всеки щат си има различни регулации на правото за носене на оръжие на обществени места ,някъде трябва да се вижда ,някъде трябва да е покрито и т.н. ,не може да не го знае .

    10:07 20.01.2026

  • 7 Рико Анаграмата

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бе тоа е понесъл":

    Па тука ,си прав често бъркат България с Унгария ,колко пъти са ме питали столицата на България Будапешт ли е .

    10:09 20.01.2026

  • 8 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аууууу каква новина":

    Малко му е, в България закона позволява осем години лишаване от свобода.

    10:23 20.01.2026

