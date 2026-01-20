Русия осъди американец на 5г. затвор за незаконно пренасяне на оръжие

Руски съд наложи петгодишна присъда на американски гражданин, който е преминал границата на страната с огнестрелно оръжие, съобщи „Ройтерс“, предава News.bg.

Осъденият, Чарлз Уейн Цимерман, е предприел пътуване с личната си яхта от Съединените щати с цел да се срещне с руска гражданка, с която се е запознал онлайн. По време на плаването си той е съхранявал на борда пушка и патрони. Цимерман е отплавал през юли 2024 г. от Северна Каролина, достигнал е Португалия, а впоследствие е продължил към руското пристанище Сочи.

В съдебната зала американецът е заявил, че е поддържал интернет връзка с жена от Казан и е решил да пътува, за да се срещнат на яхтата му. Той е подчертал, че оръжието е било предназначено единствено за самозащита и е признал, че не е бил запознат с руското законодателство.

От съда посочват, че при отпътуването си Цимерман не е проучил законите на Руската федерация и е считал, че е достатъчно оръжието да остане на борда на яхтата, без да нарушава местните разпоредби.