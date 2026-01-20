Русия осъди американец на 5г. затвор за незаконно пренасяне на оръжие

Руски съд наложи петгодишна присъда на американски гражданин, който е преминал границата на страната с огнестрелно оръжие, съобщи „Ройтерс“, предава News.bg.
Осъденият, Чарлз Уейн Цимерман, е предприел пътуване с личната си яхта от Съединените щати с цел да се срещне с руска гражданка, с която се е запознал онлайн. По време на плаването си той е съхранявал на борда пушка и патрони. Цимерман е отплавал през юли 2024 г. от Северна Каролина, достигнал е Португалия, а впоследствие е продължил към руското пристанище Сочи.
В съдебната зала американецът е заявил, че е поддържал интернет връзка с жена от Казан и е решил да пътува, за да се срещнат на яхтата му. Той е подчертал, че оръжието е било предназначено единствено за самозащита и е признал, че не е бил запознат с руското законодателство.
От съда посочват, че при отпътуването си Цимерман не е проучил законите на Руската федерация и е считал, че е достатъчно оръжието да остане на борда на яхтата, без да нарушава местните разпоредби.
1 Бе тоа е понесъл
Коментиран от #7
09:55 20.01.2026
2 Аууууу каква новина
Коментиран от #8
09:56 20.01.2026
3 Доки
10:02 20.01.2026
4 Ами какво
10:07 20.01.2026
5 Жоро Ломския-Американчето
10:07 20.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Рико Анаграмата
До коментар #1 от "Бе тоа е понесъл":Па тука ,си прав често бъркат България с Унгария ,колко пъти са ме питали столицата на България Будапешт ли е .
10:09 20.01.2026
8 Шопо
До коментар #2 от "Аууууу каква новина":Малко му е, в България закона позволява осем години лишаване от свобода.
10:23 20.01.2026