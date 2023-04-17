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Земетресение с магнитуд 7,4 разлюля индонезийския остров Суматра

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Земетресение с магнитуд 7,4 разлюля индонезийския остров Суматра

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Издадено е предупреждение за цунами

Земетресение с магнитуд 7,4 разлюля индонезийския остров Суматра - 1
Снимка: courtesy of BMKG
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 7,4 разлюля днес индонезийският остров Суматра, съобщи Индонезийската геофизическа служба, цитирана от Ройтерс и БТА.

Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (ЕССЦ) по-рано беше съобщил за трус с магнитуд 6,9.

Епицентърът на земетресението е бил на дълбочина 20 км, посочи ЕССЦ.

След земетресението е издадено е предупреждение за цунами, допълни индонезийската метеорологична служба.

Индонезия се намира в сеизмична зона и земетресенията там не са рядкост, посочва Ройтерс.


Индонезия
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