Ситуацията на бойното поле в Украйна: Динамична патова ситуация

Ситуацията на бойното поле в Украйна се характеризира с динамична патова ситуация, при която руското настъпление е сериозно забавено, а украинските сили успяват да си върнат позиции в ключови направления.
Пролетната кампания показва първото нетно отстъпление на руските сили от лятото на 2024 г. насам.
Текущото състояние на фронта по данни на Института за изследване на войната (ISW) и разузнавателните платформи се развива по направленията на Южен фронт и Запорожка област.
Украинската армия напредна с между 10 и 12 километра в две направления на южния фронт. С това си върна територии, загубени месеци по-рано.
Напредъкът на Украйна бе улеснен, след като компанията SpaceX прекъсна достъпа на руската армия до сателитната мрежа Starlink в началото на годината, предизвиквайки хаос в руското командване.
В направлението Гуляйполе руските сили извършиха локални опити за инфилтрация, докато украинските сили провеждат успешни среднощни удари с дронове и ракети по руски логистични активи в окупираната част на Запорожка област.
Въпреки че руските сили продължават тактически атаки на Източния фронт в Донбас и регистрират минимален напредък в близост до няколко малки населени места, общото им темпо е драстично спаднало.
Според анализатори от Russia Matters за периода април – началото на май Русия е претърпяла нетен ущърб, губейки контрол над около 46 квадратни мили територия спрямо пиковите си позиции.
Руското министерство на отбраната обяви едностранно прекратяване на огъня от 8 до 10 май заради Деня на победата. Киев официално отхвърли предложението като „несериозно“, тъй като дни по-рано Русия изцяло игнорира украинска инициатива за примирие.
Бойните действия по линията на съприкосновение и масираните въздушни удари продължават в пълен мащаб
