Доналд Тръмп все още не е решил как да отговори на съюзниците си, които не му позволиха да използва техни военни бази

8 Май, 2026 18:23 561 7

  • доналд тръмп-
  • марко рубио-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • нато-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Президентът на САЩ неотдавна намекна, че може да изтегли американските военни от бази в Италия, тъй като Рим не е помогнал на Пентагона във войната срещу Иран

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп все още не е решил как да отговори на отказа на някои съюзници да позволят на американската армия да използва техни бази, заяви днес държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от световните агенции, пише БТА.

“Ако една от основните причини САЩ да са част от НАТО е възможността за разполагане на сили в Европа, които след това бихме могли да преразположим при други извънредни ситуации, и ако това вече не е така - поне що се отнася до някои членове на НАТО - тогава това представлява проблем и този проблем трябва да бъде решен“, каза Рубио пред репортери по време на посещение в Рим, добавяйки, че Тръмп “все още не е взел подобни решения“.

Американският държавен секретар Марко Рубио разговаря по-рано през деня час и половина с италианския премиер Джорджа Мелони в Рим, предаде АНСА.

Преди това той обсъди двустранните отношения и ключови теми от световния дневен ред с италианския министър на външните работи Антонио Таяни.

Срещата на Рубио с Мелони започна с разцелуване и ръкостискане. После двамата позираха за фотографите, след което се оттеглиха за разговори. На срещата присъства и посланикът на САЩ в Рим Тилмън Фертита.

След срещата с Мелони Рубио заяви, че не е обсъждал с нея въпроса за американските бази на италианска територия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп неотдавна намекна, че може да изтегли американските военни от бази в Италия, тъй като Италия не е помогнала на САЩ във войната в Иран.

След срещата с Мелони Рубио заяви, че е силен поддръжник на НАТО, но, че "някой европейски страни като Испания са отказали на САЩ използването на техни бази за една много сериозна спешна ситуация и това е породило известна ненужна опасност за САЩ, които са били ангажирани в офанзива срещу Иран".

Миналата седмица Мелони заяви, че не е съгласна със заплахите на Тръмп да изтегли американски военни, базирани в натовски съюзници, в това число Италия, Германия и Испания.

В последния месец Тръмп разкритикува на няколко пъти Мелони и Италия, след като Мелони защити папа Лъв Четиринадесети срещу упреците на Тръмп.

По време на срещата на Рубио с Мелони той я е уверил в американския ангажимент за близко сътрудничество по споделени приоритети, предаде АНСА, като се позова на изявление на Държавния департамент. Целта на срещата е била укрепване на силното стратегическо партньорство между САЩ и Италия, допълва изявлението.

"Предизвикателства пред регионалната сигурност, в това число и такива, свързани с Близкия изток и Украйна и важността на продължаващото трансатлантическото сътрудничество за справяне с глобални заплахи също са били обсъждани на срещата“, се казва в изявление на Държавния департамент.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стефан

    3 0 Отговор
    Да ги махат военните бази какво чакат още, че не се изнасят и без това са безполезни.Европа може да се защити от всеки и трябва да налива милиарди за оръжия от САЩ при условие , че има собствено.

    18:31 08.05.2026

  • 2 Реалността

    4 0 Отговор
    Иранците направиха Еврейските тарикати за смях
    е естественно войната там е като само Украйна срещу Русия
    въпросът е че американците са на никъде в най-добрия случай
    а и другите араби право и криво ги гъдаличкат

    18:31 08.05.2026

  • 3 Архимандрисандрит Бибиян

    2 0 Отговор
    Долен Тъп освем за мита за друго нема хал да мисли. Байден поне имаше хора около мо да мо поцказват!

    18:31 08.05.2026

  • 4 Марко Рупио

    3 0 Отговор
    Не знае къде се намира…

    18:34 08.05.2026

  • 5 Сталин

    2 0 Отговор
    Чакай малко нали оранжевия Шломо клоун ни обясняваше колко е велика американската армия,супер -дупер яка,с сега рават на другите негодници да им помагат ,след като Иран им начупи играчките във залива и разби мутрите на кошерните плъхове,НАТО са страхливи кучета които никога не се бият като мъже а само бомбят жени и деца

    18:46 08.05.2026

  • 6 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Само България и Румъния помагат на Тръмп.

    18:55 08.05.2026

  • 7 Анонимен

    1 0 Отговор
    Трябва да разбере че не е желан

    18:58 08.05.2026

