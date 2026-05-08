Доналд Тръмп все още не е решил как да отговори на съюзниците си, които не му позволиха да използва техни военни бази

Американският президент Доналд Тръмп все още не е решил как да отговори на отказа на някои съюзници да позволят на американската армия да използва техни бази, заяви днес държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от световните агенции, пише БТА.

“Ако една от основните причини САЩ да са част от НАТО е възможността за разполагане на сили в Европа, които след това бихме могли да преразположим при други извънредни ситуации, и ако това вече не е така - поне що се отнася до някои членове на НАТО - тогава това представлява проблем и този проблем трябва да бъде решен“, каза Рубио пред репортери по време на посещение в Рим, добавяйки, че Тръмп “все още не е взел подобни решения“.

Американският държавен секретар Марко Рубио разговаря по-рано през деня час и половина с италианския премиер Джорджа Мелони в Рим, предаде АНСА.

Преди това той обсъди двустранните отношения и ключови теми от световния дневен ред с италианския министър на външните работи Антонио Таяни.

Срещата на Рубио с Мелони започна с разцелуване и ръкостискане. После двамата позираха за фотографите, след което се оттеглиха за разговори. На срещата присъства и посланикът на САЩ в Рим Тилмън Фертита.

След срещата с Мелони Рубио заяви, че не е обсъждал с нея въпроса за американските бази на италианска територия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп неотдавна намекна, че може да изтегли американските военни от бази в Италия, тъй като Италия не е помогнала на САЩ във войната в Иран.

След срещата с Мелони Рубио заяви, че е силен поддръжник на НАТО, но, че "някой европейски страни като Испания са отказали на САЩ използването на техни бази за една много сериозна спешна ситуация и това е породило известна ненужна опасност за САЩ, които са били ангажирани в офанзива срещу Иран".

Миналата седмица Мелони заяви, че не е съгласна със заплахите на Тръмп да изтегли американски военни, базирани в натовски съюзници, в това число Италия, Германия и Испания.

В последния месец Тръмп разкритикува на няколко пъти Мелони и Италия, след като Мелони защити папа Лъв Четиринадесети срещу упреците на Тръмп.

По време на срещата на Рубио с Мелони той я е уверил в американския ангажимент за близко сътрудничество по споделени приоритети, предаде АНСА, като се позова на изявление на Държавния департамент. Целта на срещата е била укрепване на силното стратегическо партньорство между САЩ и Италия, допълва изявлението.

"Предизвикателства пред регионалната сигурност, в това число и такива, свързани с Близкия изток и Украйна и важността на продължаващото трансатлантическото сътрудничество за справяне с глобални заплахи също са били обсъждани на срещата“, се казва в изявление на Държавния департамент.