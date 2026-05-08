Дори една безсънна нощ може да увреди мозъка като болестта на Алцхаймер

8 Май, 2026 18:59 776 7

Учени изследваха връзката между безсънието, паметта и функциите на мозъка

Събина Андреева

Само една безсънна нощ може да предизвика в човешкия мозък промени, наподобяващи ранните стадии на болестта на Алцхаймер. До този извод стигат учени от University of Ibadan в Нигерия след мащабен анализ на научни изследвания, посветени на връзката между липсата на сън, паметта и мозъчната функция.

Изследователите са прегледали десетки медицински публикации от последните 25 години, за да установят как недоспиването влияе върху мозъка. Данните показват, че дори кратък период на безсъние или неспокоен сън може да отслаби връзките между нервните клетки, да предизвика възпалителни процеси, да затрудни образуването на нови мозъчни клетки и да доведе до натрупване на токсични протеини.

Според учените тези изменения наподобяват механизмите, наблюдавани при болестта на Алцхаймер – прогресивно невродегенеративно заболяване, което причинява загуба на памет, когнитивни нарушения и постепенно влошаване на мозъчната функция.

Авторите на анализа подчертават, че възрастните между 18 и 64 години се нуждаят от между седем и девет часа сън на денонощие, докато децата и юношите имат нужда от още повече заради развитието на мозъка.

Изследването поставя под съмнение и широко разпространената практика на т.нар. „безсънни нощи“ за работа или учене. Според анализа липсата на сън не подобрява способността за усвояване на информация. Напротив – наблюдават се по-трудно учене, повече пропуски в паметта, фалшиви спомени, нарушения в настроението и затруднена обработка на емоционална информация.

Ключова роля в процеса играе хипокампусът – област от мозъка, отговорна за превръщането на краткосрочните спомени в дългосрочни. По време на сън тази структура активира специфични електрически импулси, чрез които мозъкът „преповтаря“ преживяното през деня и съхранява информацията.

При недостиг на сън хипокампусът започва да функционира по-неефективно. Учените установяват, че дори една нощ с лош сън може да доведе до повишени нива на бета-амилоид и тау-протеини – вещества, свързвани с развитието на Алцхаймер.

За разлика от невродегенеративното заболяване обаче, ефектите от краткосрочното недоспиване обикновено са обратими. Според изследователите по-добрият режим на сън и кратките дневни почивки могат да помогнат за възстановяване на паметта, вниманието и концентрацията.

Сред препоръките на учените са поддържане на постоянен режим на лягане и ставане, ограничаване на използването на телефони и компютри преди сън и осигуряване на по-хладна, тъмна и тиха среда в спалнята. Специалистите отбелязват, че синята светлина от екраните потиска производството на мелатонин – хормона, който регулира съня.

Изследването показва още, че кратките дневни дрямки с продължителност между 10 и 30 минути могат частично да компенсират негативните ефекти от недоспиването и да подобрят когнитивната функция след безсънна нощ.


  • 1 Смърфиета

    1 2 Отговор
    В Нигерия го лекуват с конец, нанизан изцяло с много дребни мъниста, от тия дето са забранени в ЕС, около кръста на жените. Използва се като дамски естетичен аксесоар, за хубав с.кс. Така се лекува безсънието в Нигерия и то с отлична оспеваемост.

    Коментиран от #5, #6

    19:19 08.05.2026

  • 2 Тоалетна Хартия

    2 0 Отговор
    Абсолютни глупости!!!!

    19:40 08.05.2026

  • 3 Жунгла

    1 0 Отговор
    Да, обаче в Нигерия, ако заспиш дълбоко, ще те изядат лъвовете или хиените, тези нигерийски учени отдавна не са излизали от университета май

    19:44 08.05.2026

  • 4 с намусена мома кат на снимката

    3 0 Отговор
    Дори една безсънна нощ може да увреди либидото

    19:46 08.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Само

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Смърфиета":

    Секс с чер нил ки в този повреден мозък!

    19:53 08.05.2026

  • 7 Чао

    1 0 Отговор
    Като малък често имах безсънни нощи в който играех моите любими Counter strike и GTA.Много готини времена бяха.Аз трябваше отдавна да съм с Алцхаймер

    20:09 08.05.2026