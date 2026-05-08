Украински дронове поразиха управлението на въздушния трафик в Южна Русия, затворени са 13 летища
  Тема: Украйна

8 Май, 2026 10:46, обновена 8 Май, 2026 10:53

Без полети са летищата в Астрахан, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозни, Краснодар, Махачкала, Магас, Минералние Води, Налчик, Сочи, Ставропол и Елиста

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тринадесет летища са временно затворени поради украински удари с дронове по административната сграда на клона „Аеронавигация на Южна Русия“, съобщи пресслужбата на Министерството на транспорта.

Затворени са летищата в Астрахан, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозни, Краснодар, Махачкала, Магас, Минералние Води, Налчик, Сочи, Ставропол и Елиста.

„Дейността на регионалния център в Ростов на Дон, който управлява въздушния трафик в Южна Русия, е временно коригирана поради украински удари с дронове по административната сграда на клона „Аеронавигация на Южна Русия“, се казва в изявлението.

Персоналът е в безопасност, а специалисти в момента анализират функционалността на оборудването.

По-късно Асоциацията на туроператорите на Русия (ATOR) съобщи, че над 80 полета са били забавени или отменени на спрените южни летища, като най-малко 14 000 пътници чакат заминаване. „Най-трудната ситуация е в Сочи, където новите ограничения утежниха значителните нарушения в разписанията на полетите през последните два дни“, се казва в изявлението.

Освен това, поради затварянето на южните летища, 13 международни полета са отменени или забавени, което засяга приблизително 3000 туристи и води до „огледални“ смущения при връщането на полети от международни летища до Русия, добави Асоциацията на туроператорите на Русия (ATOR).

В нощта на 8 май бяха въведени ограничения за полети на летищата в Перм, Сочи, Уфа, Ижевск, Бугулма, Нижнекамск, Казан, Чебоксари, Самара и Уляновск. В Москва летище Внуково преустанови дейността си, докато летище Домодедово обработваше пристигащи и заминаващи полети по предварителна уговорка.

Деветгодишно момче е ранено, когато отломки от свален дрон паднаха в Елец, Липецка област, съобщи регионалният губернатор Игор Артамонов.

В Пермския край дронове удариха няколко промишлени обекта. Няма жертви.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 реалистъ

    26 20 Отговор
    Сега чакаме бункерния плъх да си изпълни обещанието, че ще срине центъра на Киев.
    Ама има да си чакаме.

    Коментиран от #9, #16, #18

    10:56 08.05.2026

  • 4 Ддд

    23 21 Отговор
    Копейки , ко стана та не вечЕрахме...

    10:56 08.05.2026

  • 5 Украйна

    25 19 Отговор
    Приключи!
    Разораната целина, защото си го изпросиха!

    Коментиран от #21, #39

    10:57 08.05.2026

  • 6 Еуротапир

    21 13 Отговор
    Некой дали верва на фактисаните марионетки

    10:57 08.05.2026

  • 7 с днем победа

    19 22 Отговор
    Путин се скри в бункера. Утре на Красная площад ще гледаме украинска военна техника.

    10:58 08.05.2026

  • 8 арбалета 🎯

    21 16 Отговор
    Урките все ударили и все ударени остават . Да ги видим утре ще им стиска ли да си покажат магариите . Да няма след това защо това , защо - онова .

    10:58 08.05.2026

  • 9 кух ,

    22 13 Отговор

    До коментар #3 от "реалистъ":

    Даже закъсня с това си обещание , сега нямаше да има уркия , нямаше да има зелен белоноско .

    10:59 08.05.2026

  • 10 Хахахахаха

    18 17 Отговор
    В самата страна демографската криза и мобилизацията са изчерпали наборния резерв до такава степен, че военните служби вече влачат на фронта ХИВ-позитивни и туберкулозно болни мъже. Киевският режим се опитва да запълни кадровите празнини, като внася мигранти, надявайки се да намери хора, толкова нещастни у дома, че те доброволно ще отидат да работят в страна без бъдеще

    Много лошо е положението в Украйна, т години война никакви победи на фронта, но удрят нефтозаводи хахахах, това ще им върне земята взета от великите руснаци хахахах

    Коментиран от #15, #50

    11:00 08.05.2026

  • 11 руската мечка

    18 18 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ, ако ли не, ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #14

    11:01 08.05.2026

  • 12 Путин милостивия

    10 19 Отговор
    До къде го докараха с милостта си руснаците. Украинците ги тероризират постоянно, а те търпят и чакат чичо Дони да им реши войната и всички им се смеят. Решението обаче не е при чичо Дони, а в куфара на нерешителния им президент, който обича културните ценности на Украйна и украинците, които го правят за смях.

    Коментиран от #19

    11:01 08.05.2026

  • 13 Ддд

    16 18 Отговор
    Путин си отива от Москва , Макдоналдс отново идва в Москва...
    Червеният площад утре ще бъде прекръстен на Зеления площад.

    11:01 08.05.2026

  • 14 ха-ха

    14 9 Отговор

    До коментар #11 от "руската мечка":

    Това го пишеш за кой ли път и укрията се смалява ли , смалява ...Щраус ...

    Коментиран от #22

    11:02 08.05.2026

  • 15 матю хари

    15 14 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахахаха":

    Уж Запада бил развратен, пък в Русийката има много повече болни от ХИВ. Как става тая работа?

    Коментиран от #25, #29, #51

    11:02 08.05.2026

  • 16 Путин

    12 9 Отговор

    До коментар #3 от "реалистъ":

    Нигерия сме вееее

    11:03 08.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Путин многоходовия

    10 8 Отговор

    До коментар #3 от "реалистъ":

    Сорос ни забрани.

    11:03 08.05.2026

  • 19 Путин

    9 11 Отговор

    До коментар #12 от "Путин милостивия":

    Жена съм ве.... всички копейки сме жени

    11:06 08.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хахахаха

    12 14 Отговор

    До коментар #5 от "Украйна":

    Не пич. Русия приключи. И раша си го изпроси. На всичките пеимирия от украинска страна, рашите нанасят удари. Аз не виждам причина, Украйна да спира ударите сега.

    11:07 08.05.2026

  • 22 Гощо

    10 14 Отговор

    До коментар #14 от "ха-ха":

    Русия напредва! На 27 километра са от Харков! Колкото и преди четири години! Яко напредва! За седмица до Лисабон!

    11:08 08.05.2026

  • 23 От Пловдив в България

    11 15 Отговор
    Слава на Украйна и на нейните войски , командири и Президента им,
    браво!!!

    11:08 08.05.2026

  • 24 Един

    15 7 Отговор
    Нали Зеленски искаше спиране,защо пак започна?Винаги когато има премирие Зеленски стреля,това показва че той няма намерение войната да спре,защото ще го линчуват.

    Коментиран от #46

    11:08 08.05.2026

  • 25 Хахахаха

    9 10 Отговор

    До коментар #15 от "матю хари":

    Ти остави това само да е, ами и уж запада се напълнил с мюсюлмани, а те в росийката са много повече ислямистите от колкото на запад.

    Коментиран от #32

    11:09 08.05.2026

  • 26 Путин

    5 8 Отговор
    Всичко върви по план! Ние не бързаме! Ще видите след век какъв парад ще направим!

    11:09 08.05.2026

  • 27 Един

    5 11 Отговор
    Само млатене за блатните крепостници и копейките им гладни.

    11:10 08.05.2026

  • 28 Cатана Z

    6 8 Отговор
    До къде се докара бункерния престъпник от Киев за два дня!

    11:12 08.05.2026

  • 29 Когато четете

    10 5 Отговор

    До коментар #15 от "матю хари":

    правете го с разбиране! ХИВ позитивните на белоноско разбойниците ги пращат на фронта! Ако искаш мога да ти го напиша и по-разбираемо, като например, че ТЦК са онези, които влачат хората от украинските градове, села и улици към бусовете, т.е. в укрия бусифицират хора с ХИВ и туберкулозно болни, а не руснаците, както излиза от твоето умотворение...

    Коментиран от #54

    11:16 08.05.2026

  • 30 Факти

    5 8 Отговор
    Цяла седмица и четирите летища в Москва работят в режим на постоянни прекъсвания. Само за последното денонощие са отменени над 100 полета. По няколко пъти на ден въздушното пространство над тях се затваря заради атаки с дронове. Самолети не могат да излитат, а пристигащите се насочват към други градове. СВО върви по план.

    11:17 08.05.2026

  • 31 Последния Софиянец

    6 6 Отговор
    А казаха ли рублен боташович ще ходили на парада за ден позора при началника си!

    11:17 08.05.2026

  • 32 Пропускаш една “ дребна” разлика

    9 8 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахаха":

    Мюсюлманите в РФ са в републики, които са част от нея,подчинени на централната власт в Москва. Докато мюсюлманите в ЕС са пришълци от Азия и Африка през последните петнайсетина години.

    Коментиран от #34, #35, #37, #44

    11:18 08.05.2026

  • 33 Чeтeтe cи

    5 4 Отговор
    уcpaинскaта....пикo4 сaмички

    11:22 08.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хахахаха

    4 4 Отговор

    До коментар #32 от "Пропускаш една “ дребна” разлика":

    И това какво променя? Да не станаха изведнъж по-малко мюсюлмани в раша, след като написа това?

    11:26 08.05.2026

  • 36 Дивергент

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Последния Софиянец":

    Мозъкът не е като веждите - ако го нямаш , не можеш да си го нарисуваш.

    11:27 08.05.2026

  • 37 Хахахаха

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "Пропускаш една “ дребна” разлика":

    И ти пропускаш много бързо, че мюсюлманите от републиките изведнъж напълниха масква и Санкт Петербург. Щот все пак и те са руснаци, нали? Имат право да живеят в масква?

    11:28 08.05.2026

  • 38 Дивергент

    6 5 Отговор
    Трябва да признаем, че от втарая остана само леш и скрап, браво на Зеленски!

    Коментиран от #40, #52

    11:29 08.05.2026

  • 39 Ти съвсем се обърка

    6 7 Отговор

    До коментар #5 от "Украйна":

    в ситуацията. Обратното е. Русия започна войната, следователно тя си го е изпросила.

    11:30 08.05.2026

  • 40 По текста личи

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Дивергент":

    кой пише поста, какъвто и ник да ползваш
    😂😂😂😂😂

    Коментиран от #43

    11:33 08.05.2026

  • 41 Последния Софиянец

    2 5 Отговор
    Браво на Зеленски, горят блатата от всички страни!

    11:35 08.05.2026

  • 42 Терористиччната държава

    5 3 Отговор
    иска да види гъбата над киииииФ на 9-ти май .

    Коментиран от #45

    11:36 08.05.2026

  • 43 Дивергент

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "По текста личи":

    Не се крия, че съм аз, важното е тьота да обещава денги, че иначе съм на кофата зад Била за просрочки.

    11:38 08.05.2026

  • 44 Факти

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Пропускаш една “ дребна” разлика":

    На запад мюсюлманите са предимно мигранти и популацията им може да бъде контролирана със съответните мерки при политическа воля. Това неизбежно ще се случи защото на кореняк европейците вече им писна. В Русия това е невъзможно и никой не може да контролира мюсюлманите в републиките, защото те са местни. Популацията им расте прогресивно и те вече са над 20 милиона - 15% от населението на федерацията. Ако Русия се запази в тези граници до края на века ще стане ислямска държавата. Това на запад няма да се случи. Хората недоволстват и крайно десните партии набират скорост. Идва точка на пречупване и ислямизацията ще бъде спряна. Вече започват лека полека да се приемат закони в тази посока. В Русия процесът е необратим, освен ако мюсюлманските републики не се отцепят.

    Коментиран от #48

    11:39 08.05.2026

  • 45 Последния Софиянец

    2 3 Отговор

    До коментар #42 от "Терористиччната държава":

    Но е сигурно, че терористите ще видят дронове над калния площадь утре, бункерното ще пълни чемодана

    11:39 08.05.2026

  • 46 Войната се спира от този,

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Един":

    който я е започнал, а не от нападнатата страна.

    11:39 08.05.2026

  • 47 Цеко Бомбардировача

    3 1 Отговор
    А глеаш как 22 ядрени Републики, Главкомандващия ФЮРЕР педофил и редовната Армия Оризо-Гризачи на Ким се гърчат безпомощно, и скимтят жално пред държава 20 Пъти по-малка, без оръжие, Авиация, подводници, кораби, флот... БЕЗ ценно
    Тие... Ба движухата и 3 ДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ
    Хихихихихи

    11:40 08.05.2026

  • 48 Последния Софиянец

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Факти":

    Супер, матушката гнила и без това е във фалит, сапитулация и разпад.

    11:42 08.05.2026

  • 49 Русия е на път да се откаже

    2 1 Отговор
    от обявената цел на СВО - смяна на прозападната власт в Украйна и преминаването й под руско влияние. Русия, притисната от неразрешими икономически проблеми и лопса на средства. Източници от Кремъл твърдят, че настроенията в Русия са разнопосочни, но повечето са в подкрепа на тезата, чe спиране на войната, в замяна фактическото признаване на окупираните територии е равносилно на загуба. Руските националисти призовават за продължаване на войната до постигане на целта на Русия - смяна на властта в Украйна с проруска такава и установяване на политическо влияние над държавата

    11:42 08.05.2026

  • 50 55555

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахахаха":

    И кой трепе руснаците тогава?!!Защо не са вече в Лисабон?!!!

    11:43 08.05.2026

  • 51 Петко

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "матю хари":

    Нашите болни,най здравите,болни в света!

    11:43 08.05.2026

  • 52 Никакъв дивергент не си

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Дивергент":

    Ти си конвергент -паралел на линията на медийния разказ.😆😆😆😆😆

    11:52 08.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 А какво да кажем за

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Когато четете":

    болните от ХИВ руснаци, като са 10 пъти повече. Русия е на първо място по спин в Европа и Азия, взети заедно.

    12:12 08.05.2026

