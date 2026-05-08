Украински дронове поразиха управлението на въздушния трафик в Южна Русия, затворени са 13 летища

Тринадесет летища са временно затворени поради украински удари с дронове по административната сграда на клона „Аеронавигация на Южна Русия“, съобщи пресслужбата на Министерството на транспорта.

Затворени са летищата в Астрахан, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозни, Краснодар, Махачкала, Магас, Минералние Води, Налчик, Сочи, Ставропол и Елиста.

„Дейността на регионалния център в Ростов на Дон, който управлява въздушния трафик в Южна Русия, е временно коригирана поради украински удари с дронове по административната сграда на клона „Аеронавигация на Южна Русия“, се казва в изявлението.

Персоналът е в безопасност, а специалисти в момента анализират функционалността на оборудването.

По-късно Асоциацията на туроператорите на Русия (ATOR) съобщи, че над 80 полета са били забавени или отменени на спрените южни летища, като най-малко 14 000 пътници чакат заминаване. „Най-трудната ситуация е в Сочи, където новите ограничения утежниха значителните нарушения в разписанията на полетите през последните два дни“, се казва в изявлението.

Освен това, поради затварянето на южните летища, 13 международни полета са отменени или забавени, което засяга приблизително 3000 туристи и води до „огледални“ смущения при връщането на полети от международни летища до Русия, добави Асоциацията на туроператорите на Русия (ATOR).

В нощта на 8 май бяха въведени ограничения за полети на летищата в Перм, Сочи, Уфа, Ижевск, Бугулма, Нижнекамск, Казан, Чебоксари, Самара и Уляновск. В Москва летище Внуково преустанови дейността си, докато летище Домодедово обработваше пристигащи и заминаващи полети по предварителна уговорка.

Деветгодишно момче е ранено, когато отломки от свален дрон паднаха в Елец, Липецка област, съобщи регионалният губернатор Игор Артамонов.

В Пермския край дронове удариха няколко промишлени обекта. Няма жертви.