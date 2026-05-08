Украински дронове поразиха управлението на въздушния трафик в Южна Русия, затворени са 13 летища

Тринадесет летища са временно затворени поради украински удари с дронове по административната сграда на клона „Аеронавигация на Южна Русия“, съобщи пресслужбата на Министерството на транспорта.
Затворени са летищата в Астрахан, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозни, Краснодар, Махачкала, Магас, Минералние Води, Налчик, Сочи, Ставропол и Елиста.
„Дейността на регионалния център в Ростов на Дон, който управлява въздушния трафик в Южна Русия, е временно коригирана поради украински удари с дронове по административната сграда на клона „Аеронавигация на Южна Русия“, се казва в изявлението.
Персоналът е в безопасност, а специалисти в момента анализират функционалността на оборудването.
По-късно Асоциацията на туроператорите на Русия (ATOR) съобщи, че над 80 полета са били забавени или отменени на спрените южни летища, като най-малко 14 000 пътници чакат заминаване. „Най-трудната ситуация е в Сочи, където новите ограничения утежниха значителните нарушения в разписанията на полетите през последните два дни“, се казва в изявлението.
Освен това, поради затварянето на южните летища, 13 международни полета са отменени или забавени, което засяга приблизително 3000 туристи и води до „огледални“ смущения при връщането на полети от международни летища до Русия, добави Асоциацията на туроператорите на Русия (ATOR).
В нощта на 8 май бяха въведени ограничения за полети на летищата в Перм, Сочи, Уфа, Ижевск, Бугулма, Нижнекамск, Казан, Чебоксари, Самара и Уляновск. В Москва летище Внуково преустанови дейността си, докато летище Домодедово обработваше пристигащи и заминаващи полети по предварителна уговорка.
Деветгодишно момче е ранено, когато отломки от свален дрон паднаха в Елец, Липецка област, съобщи регионалният губернатор Игор Артамонов.
В Пермския край дронове удариха няколко промишлени обекта. Няма жертви.
3 реалистъ
Ама има да си чакаме.
Коментиран от #9, #16, #18
10:56 08.05.2026
10:56 08.05.2026
5 Украйна
Разораната целина, защото си го изпросиха!
Коментиран от #21, #39
10:57 08.05.2026
7 с днем победа
9 кух ,
До коментар #3 от "реалистъ":Даже закъсня с това си обещание , сега нямаше да има уркия , нямаше да има зелен белоноско .
10:59 08.05.2026
10 Хахахахаха
Много лошо е положението в Украйна, т години война никакви победи на фронта, но удрят нефтозаводи хахахах, това ще им върне земята взета от великите руснаци хахахах
Коментиран от #15, #50
11:00 08.05.2026
12 Путин милостивия
Коментиран от #19
11:01 08.05.2026
13 Ддд
Червеният площад утре ще бъде прекръстен на Зеления площад.
11:01 08.05.2026
14 ха-ха
До коментар #11 от "руската мечка":Това го пишеш за кой ли път и укрията се смалява ли , смалява ...Щраус ...
Коментиран от #22
11:02 08.05.2026
15 матю хари
До коментар #10 от "Хахахахаха":Уж Запада бил развратен, пък в Русийката има много повече болни от ХИВ. Как става тая работа?
Коментиран от #25, #29, #51
11:02 08.05.2026
16 Путин
До коментар #3 от "реалистъ":Нигерия сме вееее
11:03 08.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Путин многоходовия
До коментар #3 от "реалистъ":Сорос ни забрани.
11:03 08.05.2026
19 Путин
До коментар #12 от "Путин милостивия":Жена съм ве.... всички копейки сме жени
11:06 08.05.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Хахахаха
До коментар #5 от "Украйна":Не пич. Русия приключи. И раша си го изпроси. На всичките пеимирия от украинска страна, рашите нанасят удари. Аз не виждам причина, Украйна да спира ударите сега.
11:07 08.05.2026
22 Гощо
До коментар #14 от "ха-ха":Русия напредва! На 27 километра са от Харков! Колкото и преди четири години! Яко напредва! За седмица до Лисабон!
11:08 08.05.2026
23 От Пловдив в България
браво!!!
11:08 08.05.2026
24 Един
Коментиран от #46
11:08 08.05.2026
25 Хахахаха
До коментар #15 от "матю хари":Ти остави това само да е, ами и уж запада се напълнил с мюсюлмани, а те в росийката са много повече ислямистите от колкото на запад.
Коментиран от #32
11:09 08.05.2026
29 Когато четете
До коментар #15 от "матю хари":правете го с разбиране! ХИВ позитивните на белоноско разбойниците ги пращат на фронта! Ако искаш мога да ти го напиша и по-разбираемо, като например, че ТЦК са онези, които влачат хората от украинските градове, села и улици към бусовете, т.е. в укрия бусифицират хора с ХИВ и туберкулозно болни, а не руснаците, както излиза от твоето умотворение...
Коментиран от #54
11:16 08.05.2026
32 Пропускаш една “ дребна” разлика
До коментар #25 от "Хахахаха":Мюсюлманите в РФ са в републики, които са част от нея,подчинени на централната власт в Москва. Докато мюсюлманите в ЕС са пришълци от Азия и Африка през последните петнайсетина години.
Коментиран от #34, #35, #37, #44
11:18 08.05.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Хахахаха
До коментар #32 от "Пропускаш една “ дребна” разлика":И това какво променя? Да не станаха изведнъж по-малко мюсюлмани в раша, след като написа това?
11:26 08.05.2026
36 Дивергент
До коментар #34 от "Последния Софиянец":Мозъкът не е като веждите - ако го нямаш , не можеш да си го нарисуваш.
11:27 08.05.2026
37 Хахахаха
До коментар #32 от "Пропускаш една “ дребна” разлика":И ти пропускаш много бързо, че мюсюлманите от републиките изведнъж напълниха масква и Санкт Петербург. Щот все пак и те са руснаци, нали? Имат право да живеят в масква?
11:28 08.05.2026
38 Дивергент
Коментиран от #40, #52
11:29 08.05.2026
39 Ти съвсем се обърка
До коментар #5 от "Украйна":в ситуацията. Обратното е. Русия започна войната, следователно тя си го е изпросила.
11:30 08.05.2026
40 По текста личи
До коментар #38 от "Дивергент":кой пише поста, какъвто и ник да ползваш
😂😂😂😂😂
Коментиран от #43
11:33 08.05.2026
42 Терористиччната държава
Коментиран от #45
11:36 08.05.2026
43 Дивергент
До коментар #40 от "По текста личи":Не се крия, че съм аз, важното е тьота да обещава денги, че иначе съм на кофата зад Била за просрочки.
11:38 08.05.2026
44 Факти
До коментар #32 от "Пропускаш една “ дребна” разлика":На запад мюсюлманите са предимно мигранти и популацията им може да бъде контролирана със съответните мерки при политическа воля. Това неизбежно ще се случи защото на кореняк европейците вече им писна. В Русия това е невъзможно и никой не може да контролира мюсюлманите в републиките, защото те са местни. Популацията им расте прогресивно и те вече са над 20 милиона - 15% от населението на федерацията. Ако Русия се запази в тези граници до края на века ще стане ислямска държавата. Това на запад няма да се случи. Хората недоволстват и крайно десните партии набират скорост. Идва точка на пречупване и ислямизацията ще бъде спряна. Вече започват лека полека да се приемат закони в тази посока. В Русия процесът е необратим, освен ако мюсюлманските републики не се отцепят.
Коментиран от #48
11:39 08.05.2026
45 Последния Софиянец
До коментар #42 от "Терористиччната държава":Но е сигурно, че терористите ще видят дронове над калния площадь утре, бункерното ще пълни чемодана
11:39 08.05.2026
46 Войната се спира от този,
До коментар #24 от "Един":който я е започнал, а не от нападнатата страна.
11:39 08.05.2026
47 Цеко Бомбардировача
Тие... Ба движухата и 3 ДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ
Хихихихихи
11:40 08.05.2026
48 Последния Софиянец
До коментар #44 от "Факти":Супер, матушката гнила и без това е във фалит, сапитулация и разпад.
11:42 08.05.2026
50 55555
До коментар #10 от "Хахахахаха":И кой трепе руснаците тогава?!!Защо не са вече в Лисабон?!!!
11:43 08.05.2026
51 Петко
До коментар #15 от "матю хари":Нашите болни,най здравите,болни в света!
11:43 08.05.2026
52 Никакъв дивергент не си
До коментар #38 от "Дивергент":Ти си конвергент -паралел на линията на медийния разказ.😆😆😆😆😆
11:52 08.05.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 А какво да кажем за
До коментар #29 от "Когато четете":болните от ХИВ руснаци, като са 10 пъти повече. Русия е на първо място по спин в Европа и Азия, взети заедно.
12:12 08.05.2026