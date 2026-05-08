Руска атака! Дрон предизвика горски пожар в забранената зона край Чернобил

Разбил се дрон предизвика голям горски пожар в забранената зона (където не се допускат хора заради високите нива на радиация - бел. ред.) на Чернобил, предаде Euronews, позовавайки се на украинските власти.

Дронът се е разбил на 7 май. Пожарникари работят за овладяване на огъня. По думите на властите нивата на радиация на обекта са били в "нормални граници".

Изображение, публикувано от украинската държавна служба за извънредни ситуации, показва голям стълб от бял дим, издигащ се към небето от района, части от който са затворени за обществеността поради високи нива на радиоактивност.

Районът около атомната електроцентрала в Чернобил е до голяма степен пуст от 1986 г., когато стана аварията.

Към 10:00 часа днес пожарът се простира на около 11 квадратни километра, уточниха от Чернобилския природен резерват. Пожарът е избухнал на 7 май "в резултат на катастрофа с дрон", добавиха оттам, но не уточниха произхода на дрона.

Украинската държавна служба за извънредни ситуации заяви, че спасителите работят за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на пожара.

"Поради силни пориви на вятъра, пожарът бързо се разпространява по територията, обхващайки нови участъци от гората", се казва в съобщението, като се допълва, че "ситуацията се усложнява от сухо време, силни ветрове и опасност от мини в определени райони на територията, което значително ограничава възможността за гасене на пожари".

Киев многократно е обвинявал Москва в безразсъдно атакуване на ядрените му обекти, включително Чернобилския комплекс.

Миналата година руски дрон пробил дупка в една от радиационните обвивки, покриващи реакторния блок, който експлодира при бедствието през 1986 г.

През 2020 година в забранената зона около електроцентралата възникнаха горски пожари, които продължиха няколко седмици и причиниха скок на радиационния фон.