Руска атака! Дрон предизвика горски пожар в забранената зона край Чернобил
  Тема: Украйна

8 Май, 2026 15:18

Киев многократно е обвинявал Москва в безразсъдно атакуване на ядрените му обекти, включително Чернобилския комплекс

Снимки: БГНЕС/ЕРА
Разбил се дрон предизвика голям горски пожар в забранената зона (където не се допускат хора заради високите нива на радиация - бел. ред.) на Чернобил, предаде Euronews, позовавайки се на украинските власти.

Дронът се е разбил на 7 май. Пожарникари работят за овладяване на огъня. По думите на властите нивата на радиация на обекта са били в "нормални граници".

Изображение, публикувано от украинската държавна служба за извънредни ситуации, показва голям стълб от бял дим, издигащ се към небето от района, части от който са затворени за обществеността поради високи нива на радиоактивност.

Районът около атомната електроцентрала в Чернобил е до голяма степен пуст от 1986 г., когато стана аварията.

Към 10:00 часа днес пожарът се простира на около 11 квадратни километра, уточниха от Чернобилския природен резерват. Пожарът е избухнал на 7 май "в резултат на катастрофа с дрон", добавиха оттам, но не уточниха произхода на дрона.

Украинската държавна служба за извънредни ситуации заяви, че спасителите работят за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на пожара.

"Поради силни пориви на вятъра, пожарът бързо се разпространява по територията, обхващайки нови участъци от гората", се казва в съобщението, като се допълва, че "ситуацията се усложнява от сухо време, силни ветрове и опасност от мини в определени райони на територията, което значително ограничава възможността за гасене на пожари".

Киев многократно е обвинявал Москва в безразсъдно атакуване на ядрените му обекти, включително Чернобилския комплекс.

Миналата година руски дрон пробил дупка в една от радиационните обвивки, покриващи реакторния блок, който експлодира при бедствието през 1986 г.

През 2020 година в забранената зона около електроцентралата възникнаха горски пожари, които продължиха няколко седмици и причиниха скок на радиационния фон.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    6 13 Отговор
    Нормално. Те кухите ватенки там и окопи копаеха ...
    Кой знае колко от тези гувяда са оцелели.

    Коментиран от #7, #13

    15:20 08.05.2026

  • 2 az СВО Победа 81

    13 4 Отговор
    Украински дронове паднаха в Латвия и Финландия тези дни. Има материални щети, без жертви слава Богу!
    Гръцки рибари откриха украински морски дрон в Йонийско море вчера.
    ЕС получава "подаръци", за които сам плаща....

    Вероятно и тук става въпрос за украинска операция, още повече, че няколко пъти вече имаше такива операции от началото на СВО.

    15:24 08.05.2026

  • 3 хаха

    2 2 Отговор
    Нужна е промяна на законодателството с цел да се изритат всичките Шопари от комисиите и агенциите (и са с 5 годишен мандат).

    15:26 08.05.2026

  • 4 Град Козлодуй

    3 5 Отговор
    От руснак войник не става, в това е проблема.

    15:30 08.05.2026

  • 5 РФ трябва да се разруши !

    3 7 Отговор
    Няма по npocти от московските ypoди !!!
    То opките от романите на Толкин са като ангели пред северно-азиатските блатни същества !

    Коментиран от #8, #14

    15:31 08.05.2026

  • 6 az СВО Победа 81

    5 3 Отговор
    Днес сутринта към 10.00ч. двама украинци са се стреляли в центъра на Варна. Ранена е случайна възрастна жена, стояла на пейка пред магазин.

    Докога ще криете новината?

    Коментиран от #11

    15:32 08.05.2026

  • 7 Руски войници копаят в "Червената гора"

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    "Червената гора" - зоната с най-висока радиация в Чернобил. Руските войници, копали окопи там, ще живеят максимум година. Руските войски, които са окупирали АЕЦ в Чернобил, освен че прекали дълго време на мястото с висока радиация, са отнесли и предмети с много висок радиационен фон. Стотици руски военни са копали окопи в изключително радиоактивната пръст без никаква екипировка. А с движението си в района и копаенето на окопи са вдигали радиоактивен прах, който вдишвали. Това неминуемо води до лъчева болест с фатален край.

    15:34 08.05.2026

  • 8 Лекар

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "РФ трябва да се разруши !":

    Това е етническа омраза , за която Брюксел използва такива "евроатлантици" като теб . Лекувай се !

    Коментиран от #10

    15:34 08.05.2026

  • 9 Само фашата,

    1 4 Отговор
    бандерите са направили това... Фашстка му работата!

    15:35 08.05.2026

  • 10 Копейкотрошач

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Лекар":

    Лекувам с теса олигофрени.

    15:38 08.05.2026

  • 11 Знаем

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа 81":

    Руснаци с украински паспорти.

    15:39 08.05.2026

  • 12 ти да видиш

    0 1 Отговор
    .....безотговорни руснаци! Айде стига със тия маймунджолуци че,ставате вече за смех!!!

    15:40 08.05.2026

  • 13 Говедата са в залива

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Газ, нефт нямате, въглища не копате, дърва не цепите, а когато сняг запръска, руска топла ватенка пак ще ви пратим зимъска.

    15:41 08.05.2026

  • 14 Косо

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "РФ трябва да се разруши !":

    Ако искам за намеря отреп-ка да извърши събиране и почистване на бокл-уци, ще те потърся ТУК

    15:41 08.05.2026

