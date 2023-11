Израелските отбранителни сили са открили ракети под леглото на дете (ВИДЕО)

Израелските отбранителни сили заявиха, че техните войници са открили ракети на Хамас, скрити под леглото на дете в Газа, цитирана от Скай нюз.

Израелските сили за отбрана твърдят, че са открили и още оръжия и боеприпаси по време на обиск на дом в Бейт Ханун в северната част на територията.

Sky News не може самостоятелно да провери времето или местоположението на видеоклипа.

Израелската армия публикува видеоклипове и снимки, които според нея са доказателство за операциите на Хамас, докато продължава сухопътната си офанзива в Газа.

Те включват материали, за които се твърди, че са от вътрешността на болницата Ал Шифа, най-голямата в Газа, която според нея е била използвана от Хамас за провеждане на военните си операции.

Хамас определи твърденията като "явни лъжи".

