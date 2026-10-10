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Сателитите, следили заплахата от Трета световна война, вече не работят

Сателитите, следили заплахата от Трета световна война, вече не работят

10 Октомври, 2026 09:33 1 076 7

  • сателити-
  • космически сили на сащ-
  • ракетно предупреждение-
  • студена война-
  • космос

Апарати от програмата за ранно предупреждение са преместени в по-висока орбита след повече от пет десетилетия служба

Сателитите, следили заплахата от Трета световна война, вече не работят - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Космическите сили на САЩ прекратиха работата на последните два спътника от Програмата за подкрепа на отбраната (DSP), използвана повече от пет десетилетия за ранно предупреждение при изстрелване на балистични ракети. Двата апарата са работили до септември 2026 г. на височина 35 888 километра, след което са преместени в по-висока, т.нар. гробищна орбита.

Краят на програмата е обявен от Космическите сили на САЩ след участието на последните два спътника в учение на Космическото командване на САЩ в началото на септември. След демонстрацията апаратите са изведени от експлоатация и са преместени в свръхсинхронна орбита, предназначена за нефункциониращи спътници.

Първият DSP спътник е изстрелян през 1970 г. по време на Студената война. До 2007 г. американските военни изпращат в орбита общо 23 апарата от серията. Те са оборудвани с инфрачервени сензори, които засичат силното топлинно излъчване от двигателите на балистични ракети. Системата е сканирала земната повърхност около шест пъти в минута.

След края на Студената война DSP продължава да се използва във военни операции. Сателитите са засичали ракетни изстрелвания по време на операция „Пустинна буря“ през 1990–1991 г. Същите инфрачервени сензори са били използвани и за откриване на признаци на природни бедствия, включително горски пожари и вулканични изригвания.

С течение на времето възможностите на апаратите са разширявани. Първите спътници са тежали около 900 килограма и са разполагали с 2000 инфрачервени сензора, докато последните са достигали почти 2400 килограма и са имали около 6000 сензора. Експлоатационният живот на по-новите модели е надхвърлял 12 години, при около една година за първите апарати.

„Тези последни два спътника бележат края на повече от половин век космическо ранно предупреждение“, заяви полковник Брандън Дейвънпорт, командир на Mission Delta 4, цитиран от Air & Space Forces Magazine. По думите му системата DSP е имала роля в стратегическото възпиране по време на Студената война и е защитавала американските военнослужещи по време на войната в Залива.

Прекратяването на DSP не означава край на американското космическо наблюдение за ракетни заплахи. Нейният непосредствен наследник е системата SBIRS, която включва шест спътника в геостационарна орбита и четири сензора във високоелиптична орбита. Космическите сили подготвят и следващото поколение Next-Gen OPIR, чиито първи апарати се очаква да бъдат изстреляни през следващите месеци.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вече няма нужда от тях

    7 1 Отговор
    3СВ е в ход, без ядрени ракети.

    Коментиран от #6

    09:49 10.10.2026

  • 2 Цивилният интерфейс на тази система

    2 0 Отговор
    Цивилният интерфейс на тази система е услугата Fire Information for Resource Management System. Показва 24 часова карта на пожарите по света. Попитайте Гугъл за адреса.

    09:49 10.10.2026

  • 3 Междузвездни войни

    4 1 Отговор
    Дори Вояджър едно работи още, че сателитите от студената война не бачкали. Това да не е москвича на чичо Пешо от соца?

    09:59 10.10.2026

  • 4 11 000 спътника

    1 1 Отговор
    на ниска орбита виждат по-добре от 2 на геостационарна.

    10:01 10.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мишел

    1 2 Отговор
    Няма нужда от тези спътници, защото САЩ изостанаха с поколения при ПРО и не са в състояние да прехващат руски и китайски хиперзвукови ракети, .

    10:43 10.10.2026