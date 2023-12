Зеленски приветства "победата" след решението на ЕС да започне преговори за присъединяване

Президентът Володимир Зеленски приветства "победата" за Украйна и европейския континент, след като лидерите на Европейския съюз се съгласиха да започнат преговори за членство на Украйна и Молдова въпреки месеците на противопоставяне от страна на Унгария относно присъединяването на Киев, предаде Ройтерс.

Решението, оповестено от председателя на Европейския съвет Шарл Мишел в първия ден от срещата на върха в Брюксел, е така необходимото морално укрепване за Киев, който се опасява, че жизненоважната подкрепа на Запада намалява, тъй като войната с Русия продължава и краят ѝ не се вижда.

"Благодаря на всички, които работиха това да се случи, и на всички, които помогнаха. Поздравявам всеки украинец с този ден... Историята се прави от тези, които не се уморяват да се борят за свобода", написа Зеленски в публикация в социалната медийна платформа X.

В отделен пост в X президентът добави: "Това е победа за Украйна. Това е победа за цяла Европа. Победа, която мотивира, вдъхновява и укрепва."

