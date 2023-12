Израел признава, че въздушният удар, при който загинаха 86 души, е бил достойна за съжаление грешка

Израелски правителствен говорител призна, че въздушният удар, при който загинаха 86 души в бежански лагер в Газа, е бил "достойна за съжаление грешка", съобщи Скай нюз.

Ейлон Леви заяви, че инцидентът в местността Магази на Бъдни вечер се дължи на използването на "неправилен боеприпас" и "не е трябвало да се случва".

Той обаче отказа да се извини.

"Няма да се извиняваме за това, че водим тази кампания, за да изправим терористичния режим на Хамас пред съда", каза той.

Г-н Леви потвърди съобщенията на израелските медии, че Израелските сили за отбрана са признали, че са използвали грешен боеприпас, но заяви, че не знае какъв тип е бил използван.

"Смъртта на цивилни граждани е достойна за съжаление", каза той, но подчерта, че по време на война е "неизбежно да бъдат допуснати грешки".

Г-н Леви повтори, че войната на Израел срещу "Хамас" ще продължи, докато останалите заложници не са освободени.

Ако Хамас се предаде, войната може да "приключи още утре".

Ударът по лагера Магази е един от най-кървавите в конфликта досега.

Сред загиналите има много жени и деца.

Израел обвинява Хамас, че използва училища и болници, за да се крие зад цивилни граждани, като ги поставя в опасност, но ударът в Магази, от който ЦАХАЛ обеща да си вземе "поука", засили критиките към поведението на Израел.

ООН и групи за защита на правата на човека заявиха, че цивилното население не е адекватно защитено, а здравните служители на Хамас твърдят, че от началото на войната в Газа са убити повече от 21 100 души.

Дори в районите, в които Израел е казал на жителите на Газа да се преместят, за да бъдат в безопасност, се извършват нападения.

Г-н Леви настоява, че ударът в Магази е "изключение" от правилото, че Израел прави всичко възможно, за да защити цивилното население.

"Искаме цивилните да отидат в райони, където могат да бъдат защитени, не искаме те да са в крепостите на Хамас", добави той.

Говорителят на израелските военни Даниел Хагари също заяви своята позиция и каза че един войник е "допуснал грешка" в "сложна и трудна" ситуация.

A soldier 'made a mistake' in a 'complex and difficult' situation, said Israeli military spokesperson Daniel Hagari.https://t.co/e0RnBaZkXD pic.twitter.com/pyvMtTyvBK