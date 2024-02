Британското разузнаване: Русия повишава възрастовия праг за служещите в армията до 70 години

В доклад на Британското министерство на отбраната пише, че е одобрен законопроект за увеличаване на възрастта на наетите войници в руската армия до 70 години. Това едва ли ще повиши боеспособността ѝ, смятат те, предаде БТА.

