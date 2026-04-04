4 април 2004 година: Трагедията в река Лим, при която загинаха 12 български деца

На 4 април 2004 г. група от 34 ученици и 16 възрастни се прибират от екскурзия в Дубровник. Повечето от пътниците в автобуса са деца от училище "Николай Катранов" в Свищов. Към 22.00 часа българско време, на завой на планински път, шофьорът изгубва контрол над превозното средство, припомня БНТ.

Автобусът се спуска около 15 метра по стръмен бряг и пада в коритото на река Лим при сръбското село Гостун, разположено между градовете Биело поле в Черна гора и Приполие в Сърбия. Рейсът потъва за броени минути в придошлата река Лим.

Местни хора и цял футболен отбор от съседното градче Биело поле идват на помощ при ваденето на децата. Спасителните операции са затруднени от придошлата река Лим, дълбока 6 метра. 38 души са спасени.

След трагедията родителите на загиналите деца учредиха фондация "Ангели от Лим". Всяка година през април фондацията организира Дни на "Ангелите от Лим". На мястото на катастрофата, на брега на река Лим между Сърбия и Черна гора, беше издигнат мемориал в памет на децата, който представлява пречупени ангелски криле.

За виновен за трагедията беше признат единият от шофьорите - Илия Измирлиев. Първоначално съдът го осъди на 7 години лишаване от свобода, след обжалване обаче присъдата му беше намалена на 4 години.

На 13 декември 2017 г. шофьорът на катастрофиралия автобус в река Лим Илия Измирлиев беше намерен мъртъв след катастрофа на пътя Смолян – Пампорово. По неофициална информация 64-годишният Измирлиев е починал по време на шофиране, след което автомобилът се е забил в мантинелата.