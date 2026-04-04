4 април 2004 година: Трагедията в река Лим, при която загинаха 12 български деца

Автобусът се спуска около 15 метра по стръмен бряг

Снимка: Bulgaria ON AIR
Венцислав Михайлов

На 4 април 2004 г. група от 34 ученици и 16 възрастни се прибират от екскурзия в Дубровник. Повечето от пътниците в автобуса са деца от училище "Николай Катранов" в Свищов. Към 22.00 часа българско време, на завой на планински път, шофьорът изгубва контрол над превозното средство, припомня БНТ.

Автобусът се спуска около 15 метра по стръмен бряг и пада в коритото на река Лим при сръбското село Гостун, разположено между градовете Биело поле в Черна гора и Приполие в Сърбия. Рейсът потъва за броени минути в придошлата река Лим.

Местни хора и цял футболен отбор от съседното градче Биело поле идват на помощ при ваденето на децата. Спасителните операции са затруднени от придошлата река Лим, дълбока 6 метра. 38 души са спасени.

След трагедията родителите на загиналите деца учредиха фондация "Ангели от Лим". Всяка година през април фондацията организира Дни на "Ангелите от Лим". На мястото на катастрофата, на брега на река Лим между Сърбия и Черна гора, беше издигнат мемориал в памет на децата, който представлява пречупени ангелски криле.

За виновен за трагедията беше признат единият от шофьорите - Илия Измирлиев. Първоначално съдът го осъди на 7 години лишаване от свобода, след обжалване обаче присъдата му беше намалена на 4 години.

На 13 декември 2017 г. шофьорът на катастрофиралия автобус в река Лим Илия Измирлиев беше намерен мъртъв след катастрофа на пътя Смолян – Пампорово. По неофициална информация 64-годишният Измирлиев е починал по време на шофиране, след което автомобилът се е забил в мантинелата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Светла им памет

    42 8 Отговор
    Поне като говорите за български деца, имайте свян и свалете британското знаме от горния ляв ъгъл на сайта си. Срамота❗

    Коментиран от #14, #15

    03:39 04.04.2024

  • 3 Град Козлодуй

    32 0 Отговор
    Мир на Душите им

    05:02 04.04.2024

  • 4 Иван Иванов

    10 4 Отговор
    Много ужасно и имаше и един случай в Охридското езеро.

    Напълно е случаен инцидент, иначе какво да подозираме.

    Горкият шофьор, такава трагедия на главата му.

    Може да се мисли за кармична намеса - че това е знак отгоре. Че ни взимат децата - за да ни кажат нещо, но това е налудно.

    05:33 04.04.2024

  • 13 Хмм

    7 1 Отговор
    при толкова завои на пътя нямаше мантинела

    04:13 04.04.2026

  • 14 Това

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Светла им памет":

    Горе в левият ъгъл е за избор на езика на страницата.
    Статиите могат да бъдат прочетени и на английски.

    05:00 04.04.2026

  • 15 нямат право

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Светла им памет":

    трябва да се показва слогуването във всеки един момент…!

    08:04 04.04.2026

