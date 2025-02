Андрий Сибиха и Кийт Келог обсъждат пътя към траен мир

Украинският министър на външните работи Андрий Сибиха заяви днес, че е обсъдил начини за постигане на справедлив и траен мир с американския пратеник за войната Кийт Келог, съобщи Ройтерс, предава БТА.

"Потвърждавам волята на Украйна да постигне мир чрез сила, както и визията ни за необходимите стъпки", написа Сибиха в "Екс".

I met with @SPE_Kellogg to discuss ways toward a comprehensive, just, and lasting peace. I affirmed Ukraine's willingness to achieve peace through strength and our vision for the necessary steps. I also reiterated that the security of Ukraine and the transatlantic is indivisible. pic.twitter.com/UFngG883KQ