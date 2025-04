Карни получава силна подкрепа от ЕС и Великобритания след изборната победа

Връзките между Европа и Канада са силни и ще стават все по-силни, заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която поздрави канадския министър-председател Марк Карни за изборната му победа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Очаквам с нетърпение да работим в тясно сътрудничество както на двустранна основа, така и в рамките на Г-7. Ще защитаваме общите ни демократични ценности, ще насърчаваме мултилатерализма и ще се борим за свободна и справедлива търговия“, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа Х (бившия Twitter).

Congratulations to @MarkJCarney and the Liberal Party on their election victory.



The bond between Europe and Canada is strong — and growing stronger.



I look forward to working closely together, both bilaterally and within the G7.



We'll defend our shared democratic values,…