Сиярто: САЩ отмениха санкциите срещу АЕЦ „Пакш 2“ в Унгария

Американските санкции, които блокираха строителството на атомната електроцентрала „Пакш 2“ в Унгария, изпълнявано от руската корпорация „Росатом“, са официално отменени. Това съобщи унгарският външен министър Петер Сиярто в публикация в социалната мрежа X (бивш Twitter), предава БТА.

The US has lifted sanctions that blocked construction of the Paks II nuclear plant. These politically motivated measures were imposed by the Biden admin just before @realDonaldTrump took office. Grateful to the Trump admin, as this project will guarantee our future energy supply.