Германски журналисти нападнати от израелски заселници на Западния бряг

Германската журналистическа асоциация (DJV) и германският посланик в Израел остро осъдиха нападението срещу журналисти на Deutsche Welle, извършено от израелски заселници на окупирания Западен бряг. Случаят предизвика силна международна реакция, съобщава DW, предава News.bg.

Медията информира, че в петък в село Синджил, палестинска територия на Западния бряг, кореспондент от бюрото на DW в Йерусалим и оператор са били нападнати с камъни и преследвани от група заселници. Те са успели да се измъкнат невредими, но автомобилът на екипа е бил сериозно повреден.

Според DW журналистите са били ясно обозначени с жилетки с надпис „PRESS“. Освен DW, на мястото са присъствали и представители на AFP, The New York Times и The Washington Post, отразяващи планиран протест срещу насилието от страна на заселници.

Израелското правителство все още не е коментирало инцидента.

„DW осъжда нападението срещу нашите колеги, които пътуваха до Синджил, за да отразят мирен протест срещу насилието. Призоваваме израелското правителство да гарантира безопасността на всички журналисти на Западния бряг“, заяви генералният директор на медията Петер Лимбург. Той подчерта, че свободата на печата и сигурността на журналистите са фундаментални за всяка демокрация.

Германският посланик в Израел Щефен Зайберт също реагира в социалната мрежа X: „Съобщенията за насилствени нападения срещу международни журналисти са изключително тревожни. Свободата на медиите и безопасността на репортерите трябва да бъдат гарантирани - особено в светлината на нарастващото насилие от страна на екстремистки заселници.“