Вучич изказа съболезнования за Сребреница

Сръбският президент Александър Вучич изказа съболезнования на близките на жертвите от Сребреница по повод 30-годишнината от трагичните събития през юли 1995 г., предава БТА.

„Днес се навършват тридесет години от ужасното престъпление в Сребреница. Не можем да променим миналото, но трябва да променим бъдещето. Още веднъж, от името на гражданите на Сърбия, изказвам съболезнованията си на семействата на босненските жертви, убеден, че подобно престъпление никога повече няма да се повтори“, написа Вучич в социалната мрежа X.

Today marks thirty years since the terrible crime in Srebrenica was committed. We cannot change the past, but we must change the future. Once again, on behalf of the citizens of Serbia, I express my condolences to the families of the Bosniak victims, confident that a similar…