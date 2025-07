ЕС настоява за независими антикорупционни органи в Украйна

Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен потвърди в неделя подкрепата на ЕС за кандидатурата на Украйна за членство в съюза, предава News.bg.

В същото време тя призова президента Володимир Зеленски да гарантира независимостта на ключовите антикорупционни институции в страната - Националното антикорупционно бюро (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП).

В публикация в социалната мрежа X след разговор със Зеленски, фон дер Лайен заяви, че Украйна е постигнала значителен напредък по пътя към членството в ЕС, но подчерта необходимостта от „запазване на независимите антикорупционни органи, които са крайъгълни камъни на върховенството на закона в Украйна“.

Good conversation with @ZelenskyyUa.



Ukraine has already achieved a lot on its European path.



It must build on these solid foundations and preserve independent anti-corruption bodies, which are cornerstones of Ukraine’s rule of law.



Ukraine can count on our support to deliver…