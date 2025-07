САЩ отричат легитимността на режима на Николас Мадуро във Венецуела

Американският държавен секретар Марко Рубио написа в X, че Николас Мадуро не е президент на Венецуела и неговият режим не е легитимно правителство, предава News.bg.

Maduro is NOT the President of Venezuela and his regime is NOT the legitimate government. Maduro is the head of the Cartel de Los Soles, a narco-terror organization which has taken possession of a country. And he is under indictment for pushing drugs into the United States.