Държавният департамент на САЩ ще смекчи реториката си спрямо Русия, Израел и Салвадор в доклада си за правата на човека по света за 2024 г., предаде The Washington Post, позовавайки се на проект на документ, до който е получил достъп.

Както отбелязва изданието, разделите, посветени на трите изброени държави, се оказаха „значително по-кратки, отколкото в доклада от миналата година, изготвен от администрацията на Байдън“. От доклада е премахната информация за възможни случаи на насилие и дискриминация срещу членове на ЛГБТ общността, а „описанията на злоупотреба с власт са смекчени“.

Представител на Държавния департамент, цитиран от вестника, обясни, че „докладът е преработен, за да се отърве от излишната информация, да бъде по-лесен за разбиране и също така да е в по-голямо съответствие със законовите изисквания“. „Докладът за правата на човека се фокусира върху ключови въпроси“, заяви говорителят на Министерството на външните работи.

Изданието подчертава, че Държавният департамент обикновено представя годишен доклад за състоянието на правата на човека през март-април, но администрацията на американския президент Доналд Тръмп „значително е забавила“ публикуването му.

През април Националното обществено радио на САЩ (NPR) съобщи, че администрацията на Тръмп е инструктирала дипломатическото ведомство да промени тълкуването на правата на човека в годишния доклад и да намали елементите, които не са законово задължителни за отразяване. Както съобщи NPR, данните за 2024 г., изготвени през януари, преди встъпването в длъжност на Тръмп, са били ревизирани.

Руското посолство в Съединените щати оцени негативно годишния доклад на Държавния департамент, представен през април 2024 г., наричайки го „пореден опит за налагане на американски ценности на международната общност“. Дипломатите подчертаха, че атаките срещу Русия, съдържащи се в документа, „до голяма степен се свеждат до оспорване на законността на специалната операция в Украйна и необосновани твърдения за нарушения на международното хуманитарно право от руските въоръжени сили“. Както отбеляза посолството, "това не е първият път, когато Вашингтон разиграва картата на правата на човека в напразни опити да дестабилизира вътрешнополитическата ситуация в Русия".