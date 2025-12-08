Зеленски обяви пътуване до Италия и обсъжда финансиране на украинската армия

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че утре ще посети Италия за среща с министър-председателката Джорджа Мелони, съобщава Ройтерс, предава БТА.

След разговорите си днес в Лондон с британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц, Зеленски отпътува за Брюксел за нови срещи, свързани с прекратяването на войната с Русия. Той уточни, че тази седмица ще се проведе и среща на „Коалицията на желаещите“.

Украинският държавен глава заяви, че Киев се нуждае от около 800 милиона долара за закупуване на американски оръжия тази година с помощта на европейските съюзници. За следващата година нуждите по инициативата на НАТО „Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)“ се оценяват на около 15 милиарда долара.

Зеленски определи днешните разговори в Лондон като продуктивни и добави, че предложенията за мир вече са оформени. „Смятам, че планът ще бъде готов утре вечер. Ще го прегледаме и ще го изпратим на САЩ“, каза той. Планът включва 20 точки и не прави компромиси по отношение на териториалната цялост на Украйна.

Междувременно украинският президент потвърди, че по пътя си за Ирландия миналата седмица са били забелязани неидентифицирани дронове. „Ще има разследване (…) Всъщност, имаше дронове“, заяви Зеленски пред репортери.