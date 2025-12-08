Новини
Свят »
Италия »
Зеленски обяви пътуване до Италия и обсъжда финансиране на украинската армия
  Тема: Украйна

Зеленски обяви пътуване до Италия и обсъжда финансиране на украинската армия

8 Декември, 2025 21:55, обновена 8 Декември, 2025 21:57

Мирният план с 20 точки е готов и ще бъде представен на САЩ, а дронове са засечени по пътя му за Ирландия

Зеленски обяви пътуване до Италия и обсъжда финансиране на украинската армия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че утре ще посети Италия за среща с министър-председателката Джорджа Мелони, съобщава Ройтерс, предава БТА.

След разговорите си днес в Лондон с британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц, Зеленски отпътува за Брюксел за нови срещи, свързани с прекратяването на войната с Русия. Той уточни, че тази седмица ще се проведе и среща на „Коалицията на желаещите“.

Още новини от Украйна

Украинският държавен глава заяви, че Киев се нуждае от около 800 милиона долара за закупуване на американски оръжия тази година с помощта на европейските съюзници. За следващата година нуждите по инициативата на НАТО „Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)“ се оценяват на около 15 милиарда долара.

Зеленски определи днешните разговори в Лондон като продуктивни и добави, че предложенията за мир вече са оформени. „Смятам, че планът ще бъде готов утре вечер. Ще го прегледаме и ще го изпратим на САЩ“, каза той. Планът включва 20 точки и не прави компромиси по отношение на териториалната цялост на Украйна.

Междувременно украинският президент потвърди, че по пътя си за Ирландия миналата седмица са били забелязани неидентифицирани дронове. „Ще има разследване (…) Всъщност, имаше дронове“, заяви Зеленски пред репортери.


Италия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пътуване до Пидалия

    11 1 Отговор
    Ха ХХХААААА.....

    Коментиран от #22

    21:58 08.12.2025

  • 2 До ЛЕСБИЙСКИ

    9 1 Отговор
    Острови немали да пътуа

    21:59 08.12.2025

  • 3 Факт

    10 2 Отговор
    Приятни сънища!

    21:59 08.12.2025

  • 4 Смешник

    11 2 Отговор
    Пътува за Италия наркомана пак да проси пари

    22:00 08.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 пешо

    13 1 Отговор
    боклука да вдига бялото знаме омръзна на всички

    22:03 08.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ?????

    13 1 Отговор
    И ще се повторя - Зеленски ще поиска милиарди, а в замяна ще предложи живота на украинците.

    22:04 08.12.2025

  • 10 Комиците Ук

    12 1 Отговор
    Ни моа вечи да не се посмея. Евала на шоуто. Псевдовойна, дронове летят, превземаме, обкръжаваме, обменяме територии, контранастъпваме, и накрая ако може давайте по 1 милиард на седмица, за да продължава шоуто.

    След Ковида - излиза, че войната в Украйна е втората измама на века.

    22:04 08.12.2025

  • 11 Мимч

    12 1 Отговор
    Абе стига вече го целувките този гущер Той обиколя само по света и вече е заразен със спин.Мелони и,общо да не го пуска да припарва до Рим.По колко пъти ще проси..Путин е време вече да го привършва....

    22:04 08.12.2025

  • 12 АБВ

    10 1 Отговор
    Какво пътуване ? Може да се каже много по-точно: Зеленски отива отново да проси пари и оръжие. Той и неговата хунта не се накрадоха за тия четири години и станаха за смях на света.

    22:05 08.12.2025

  • 13 Пич

    8 1 Отговор
    Този бъзльо се чуди как да не стои в Украйна , но иначе изпраща сънародниците си на смърт ! А ще обсъжда нещо , колкото прасето обсъжда на какво ще го сготвят !

    22:06 08.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Шопо

    1 8 Отговор
    Зеленски е велик политик, с помощ от Италия и България Той може да победи Русия.

    Коментиран от #17

    22:08 08.12.2025

  • 16 Тоя нагъл

    4 1 Отговор
    И кон с капаци до мозъка на костите 😡😡😡😡😡😡😡😡

    22:08 08.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хахахаха

    3 0 Отговор
    Сега и в Италия.....

    22:13 08.12.2025

  • 20 Болен здрав носи💥❗

    2 0 Отговор
    С тая война Еленски стана най-богатия президент в света. По-богат е и от Джорджа Мелони и от Доналд Тръмп! Само шейха на Саудитска Арабия е по-богат от него.

    22:15 08.12.2025

  • 21 Нз как още

    2 0 Отговор
    Украинците не са обърнали пушките срещу тоя мошеник , който затри сумати млади момчета......

    22:15 08.12.2025

  • 22 АХХААХАХАХА

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пътуване до Пидалия":

    финансиране за АРМИЯТА ... Нито войници има, нито пари в ЕС

    22:16 08.12.2025

