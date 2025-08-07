Руските атаки срещу Украйна се удвоиха след встъпването в длъжност на Тръмп

Русия е увеличила повече от два пъти броя на дроновете и ракетите, изстреляни срещу Украйна, откакто президентът Доналд Тръмп се завърна в Белия дом през януари, установи анализ на BBC Verify - въпреки призивите му за прекратяване на огъня.

Откакто той се завърна на поста си през януари, регистрираните въздушни атаки от Москва достигнаха най-високите си нива по време на войната.

В предизборната си кампания републиканецът обещаваше да сложи край на войната на Русия срещу Украйна „само за 24 часа“, ако бъде избран отново за президент. Не само, че не успя да спази това обещание, но явно Владимир Путин се чувства много по-комфортно сега, отколкото при администрацията на Джо Байдън.

Тръмп е обвиняван от критиците, че фаворизира Русия, а администрацията му е спряла доставките на боеприпаси за противовъздушна отбрана и други военни материали за Украйна при два отделни случая.

Русия е изстреляла 27 158 боеприпаса между 20 януари - когато започна президентството на Тръмп - и 19 юли, в сравнение с 11 614 през последните шест месеца от мандата на Байдън.

Въпреки че Тръмп нееднократно е изразявал гняв от ескалиращите руски атаки, нарастващото му разочарование изглежда не е оказало влияние върху стратегията на Москва.

Сенатор Крис Кунс, високопоставен демократ в Комисията по външни отношения на Сената на САЩ, заяви пред BBC Verify, че решението на Тръмп да спре доставките на оръжие в два случая и по-широкият му подход към руските отношения може да са убедили Кремъл, че има свободата да увеличи атаките.

„Ясно е, че Путин се чувства окуражен от слабостта на Тръмп и е увеличил жестоките си атаки срещу украинския народ, като многократно атакува болници и родилни отделения, украинската електропреносна мрежа и други граждански обекти“, каза той.

Според украинското военно разузнаване Русия вече произвежда до 85 балистични ракети на месец, в сравнение с 44 през април 2024 г. Според съобщенията Русия произвежда по 170 дрона „Геран“ на ден, след като е изградила огромно производствено съоръжение в южната част на страната.