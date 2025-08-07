Руските атаки срещу Украйна се удвоиха след встъпването в длъжност на Тръмп

Русия е увеличила повече от два пъти броя на дроновете и ракетите, изстреляни срещу Украйна, откакто президентът Доналд Тръмп се завърна в Белия дом през януари, установи анализ на BBC Verify - въпреки призивите му за прекратяване на огъня.
Откакто той се завърна на поста си през януари, регистрираните въздушни атаки от Москва достигнаха най-високите си нива по време на войната.
В предизборната си кампания републиканецът обещаваше да сложи край на войната на Русия срещу Украйна „само за 24 часа“, ако бъде избран отново за президент. Не само, че не успя да спази това обещание, но явно Владимир Путин се чувства много по-комфортно сега, отколкото при администрацията на Джо Байдън.
Тръмп е обвиняван от критиците, че фаворизира Русия, а администрацията му е спряла доставките на боеприпаси за противовъздушна отбрана и други военни материали за Украйна при два отделни случая.
Русия е изстреляла 27 158 боеприпаса между 20 януари - когато започна президентството на Тръмп - и 19 юли, в сравнение с 11 614 през последните шест месеца от мандата на Байдън.
Въпреки че Тръмп нееднократно е изразявал гняв от ескалиращите руски атаки, нарастващото му разочарование изглежда не е оказало влияние върху стратегията на Москва.
Сенатор Крис Кунс, високопоставен демократ в Комисията по външни отношения на Сената на САЩ, заяви пред BBC Verify, че решението на Тръмп да спре доставките на оръжие в два случая и по-широкият му подход към руските отношения може да са убедили Кремъл, че има свободата да увеличи атаките.
„Ясно е, че Путин се чувства окуражен от слабостта на Тръмп и е увеличил жестоките си атаки срещу украинския народ, като многократно атакува болници и родилни отделения, украинската електропреносна мрежа и други граждански обекти“, каза той.
Според украинското военно разузнаване Русия вече произвежда до 85 балистични ракети на месец, в сравнение с 44 през април 2024 г. Според съобщенията Русия произвежда по 170 дрона „Геран“ на ден, след като е изградила огромно производствено съоръжение в южната част на страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Костадин Костадинов
Коментиран от #28, #31
08:07 07.08.2025
2 Някой си
08:08 07.08.2025
3 кукуку
08:10 07.08.2025
4 Хахахаха
Коментиран от #10, #32, #34
08:12 07.08.2025
5 Рик
Коментиран от #7
08:13 07.08.2025
6 Факт
Коментиран от #30
08:14 07.08.2025
7 ЕС купува оръжията за Украйна
До коментар #5 от "Рик":така или иначе... САЩ в случая не се конфронтират директно с РФ.
Това е идеята.
Коментиран от #11, #14
08:18 07.08.2025
8 Путинистче идиотче
Коментиран от #9, #24, #37
08:18 07.08.2025
9 Почва се...
До коментар #8 от "Путинистче идиотче":Завчера украински командоси убиха над 300 руски окупатори в Сумска област.
Общите загуби на противника са най-малко 334-ма убити и над 550 ранени", допълниха от украинското разузнаване. Операцията бе проведена от подразделенията "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибирски батальон", "Аратта", "1514", и "Шести отряд за специални операции", които са част от "Тимур".
Коментиран от #35
08:19 07.08.2025
10 Костадин Костадинов
До коментар #4 от "Хахахаха":4ри гудини срешту малка Украйна. 4ри гудини Русия тъни в кълтъ. Зашто тъй ко стана,Ко са убърка - а уж най силната армиа в света?Колко дица утрепа Путин?
Коментиран от #18
08:19 07.08.2025
11 Коя щатска армия
До коментар #7 от "ЕС купува оръжията за Украйна":Се бие против Путин, че нещо не се разбра.
Коментиран от #21
08:20 07.08.2025
12 Костадин Костадинов
08:20 07.08.2025
13 Дон Дони
Коментиран от #17
08:20 07.08.2025
14 Костадин Костадинов
До коментар #7 от "ЕС купува оръжията за Украйна":4ри гудини срешту малка Украйна. 4ри гудини Русия тъни в кълтъ. Зашто тъй ко стана,Ко са убърка - а уж най силната армиа в света?Колко дица утрепа Путин?
08:21 07.08.2025
15 Мария Атанасова Мисиркова!?
Коментиран от #22
08:21 07.08.2025
16 При Покровск
Коментиран от #39
08:21 07.08.2025
17 Костадин Костадинов
До коментар #13 от "Дон Дони":Зашто сичко русуфилякъ съ прозззти
Коментиран от #20
08:22 07.08.2025
18 Дон Дони
До коментар #10 от "Костадин Костадинов":Първи клас трябва от там да почнеш!
08:22 07.08.2025
19 При Часов Яр
08:24 07.08.2025
20 Дон Дони
До коментар #17 от "Костадин Костадинов":А русофобите пращите от мозък!!!!😂
08:25 07.08.2025
21 Щатско оръжие громи Русия
До коментар #11 от "Коя щатска армия":Путин сам се насади на големия.....
Коментиран от #23
08:25 07.08.2025
22 Костадин Костадинов
До коментар #15 от "Мария Атанасова Мисиркова!?":Тряба ама не свършва, штот Путин не успява завоевателната си война и ся няа друг избор - ако се откаже сам ръзбираш ко ш стани с него. Затуй той продължава да убива хора за да живей той-нормално за доктора действие
08:26 07.08.2025
23 Костадин Костадинов
До коментар #21 от "Щатско оръжие громи Русия":Ся русуфилякъ вече би тряало да е разбрал кво е руската "непобидима" армиа , ама той е проззз. Зашто сичко русуфилякъ съ прозззти
08:28 07.08.2025
24 Мишел
До коментар #8 от "Путинистче идиотче":Така е само защото украинците ползват ФАБ, ОДАБ, КАБ, Солцепек, Искандери, тежки планиращи управляеми авиобомби ..., а руснаците се бият с автомати и сапьорски лопати, нали?
Коментиран от #25
08:29 07.08.2025
25 Костадин Костадинов
До коментар #24 от "Мишел":Колко дица утрепа Путин
08:31 07.08.2025
26 Механик
Питам, щото нощеска в Одеса пак са горели натовфски оръжия.
08:35 07.08.2025
27 Артилерист
Днес вековните врагове на Русия-Англия и Франция, допълнени с новия милитаристичен и войнствен гигант САЩ-се опитват да обезкръвят Русия с поредния "туземец" (украинец, азербейджанец или турчин-няма значение). Целта е Русия да се отслаби максимално, да се предизвика вътрешен бунт и да се разкъса страната на парчета.
Англичаните са в дъното на всяка провокация. Няма да е изненада, ако МI6 взривят някой танкер с руски петрол в тесен морски проток, предизвикат разлив и задръстване на корабоплаването и надигнат вой до небесата, как допотопна Русия прави екологични катастрофи и блокира със скапаните си корита движението във всички световни океани. От тях всичко може да се очаква, особено като имат подръка послушни изпълнители като Буданов...
08:39 07.08.2025
28 Защото дву....
До коментар #1 от "Костадин Костадинов":....посочните ΕβροΜин...ΔиΛи
сте много "умни" 😁
08:46 07.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Президент на связи
До коментар #6 от "Факт":Фашистите са във Вашингтон, Лондон, Тел Авив и Брюксел, тоиди!!!
Русия ще унищожи нацистите в Украйна. Не се съмнявайте в това.
Коментиран от #36
08:57 07.08.2025
31 Президент на связи
До коментар #1 от "Костадин Костадинов":Няма нужда да демонстрираш двете си мозъчни гънки в Интернет, тоиди!!!
08:58 07.08.2025
32 Бункерен мизерник
До коментар #4 от "Хахахаха":Пуслер води войната си спрямо какво му позволява и толерира запада. Пуслер е хамелион, скача според западната тояга.
08:59 07.08.2025
33 Зимата когато сняг забръска
09:00 07.08.2025
34 Президент на связи
До коментар #4 от "Хахахаха":Точно така. Колкото по-изкукуригал е Президентът на Съединените краварски щати, толкова е по-силен. Имате невероятен интелект!!!
09:00 07.08.2025
35 Е нали👇
До коментар #9 от "Почва се...":Киев за два дня и все?
09:02 07.08.2025
36 Да де
До коментар #30 от "Президент на связи":Това ти и още трима кретена го пишете четвърта година.
09:03 07.08.2025
37 Президент на связи
До коментар #8 от "Путинистче идиотче":Удвоили са се хемороидите в мозъка ти, щом пишеш такива глупости. 100 000 убити укри и наемници в Курск.
При предишната размяна на мъртви, Русия закара 6000 тела, а украинците едвам събраха 1000. Дори разкопаха мемориал с тлени останки на руски войници, загинали по време на Великата Отечествена война!
Информирайте се преди да пишете неистини!!!
09:04 07.08.2025
38 А где
09:06 07.08.2025
39 Президент на связи
До коментар #16 от "При Покровск":Я пак?
09:06 07.08.2025