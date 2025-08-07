Новини
Свят »
Великобритания »
Руските атаки срещу Украйна се удвоиха след встъпването в длъжност на Тръмп
  Тема: Украйна

Руските атаки срещу Украйна се удвоиха след встъпването в длъжност на Тръмп

7 Август, 2025 08:01 837 39

  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • русия-
  • владимир путин-
  • сащ-
  • война

Въпреки че Тръмп нееднократно е изразявал гняв от ескалиращите руски атаки, нарастващото му разочарование изглежда не е оказало влияние върху стратегията на Москва

Руските атаки срещу Украйна се удвоиха след встъпването в длъжност на Тръмп - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия е увеличила повече от два пъти броя на дроновете и ракетите, изстреляни срещу Украйна, откакто президентът Доналд Тръмп се завърна в Белия дом през януари, установи анализ на BBC Verify - въпреки призивите му за прекратяване на огъня.

Откакто той се завърна на поста си през януари, регистрираните въздушни атаки от Москва достигнаха най-високите си нива по време на войната.

Още новини от Украйна

В предизборната си кампания републиканецът обещаваше да сложи край на войната на Русия срещу Украйна „само за 24 часа“, ако бъде избран отново за президент. Не само, че не успя да спази това обещание, но явно Владимир Путин се чувства много по-комфортно сега, отколкото при администрацията на Джо Байдън.

Тръмп е обвиняван от критиците, че фаворизира Русия, а администрацията му е спряла доставките на боеприпаси за противовъздушна отбрана и други военни материали за Украйна при два отделни случая.

Русия е изстреляла 27 158 боеприпаса между 20 януари - когато започна президентството на Тръмп - и 19 юли, в сравнение с 11 614 през последните шест месеца от мандата на Байдън.

Въпреки че Тръмп нееднократно е изразявал гняв от ескалиращите руски атаки, нарастващото му разочарование изглежда не е оказало влияние върху стратегията на Москва.

Сенатор Крис Кунс, високопоставен демократ в Комисията по външни отношения на Сената на САЩ, заяви пред BBC Verify, че решението на Тръмп да спре доставките на оръжие в два случая и по-широкият му подход към руските отношения може да са убедили Кремъл, че има свободата да увеличи атаките.

„Ясно е, че Путин се чувства окуражен от слабостта на Тръмп и е увеличил жестоките си атаки срещу украинския народ, като многократно атакува болници и родилни отделения, украинската електропреносна мрежа и други граждански обекти“, каза той.

Според украинското военно разузнаване Русия вече произвежда до 85 балистични ракети на месец, в сравнение с 44 през април 2024 г. Според съобщенията Русия произвежда по 170 дрона „Геран“ на ден, след като е изградила огромно производствено съоръжение в южната част на страната.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Костадин Костадинов

    11 15 Отговор
    Зашто сичко русуфилякъ съ прозззти

    Коментиран от #28, #31

    08:07 07.08.2025

  • 2 Някой си

    17 13 Отговор
    А, ако не беше Тръмп, нямаше ли да се удвоят бре мисирки?

    08:08 07.08.2025

  • 3 кукуку

    5 8 Отговор
    Ала пък пристъпите му се утроиха 😆

    08:10 07.08.2025

  • 4 Хахахаха

    9 6 Отговор
    Едно доказателство, че Байдън даже е бил по-силен президент!

    Коментиран от #10, #32, #34

    08:12 07.08.2025

  • 5 Рик

    11 8 Отговор
    Всичко е за да натисне ЕС да купва Американско оръжие

    Коментиран от #7

    08:13 07.08.2025

  • 6 Факт

    10 11 Отговор
    Тръмп се изложи брутално с отношението си към фашиста Путлер

    Коментиран от #30

    08:14 07.08.2025

  • 7 ЕС купува оръжията за Украйна

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "Рик":

    така или иначе... САЩ в случая не се конфронтират директно с РФ.
    Това е идеята.

    Коментиран от #11, #14

    08:18 07.08.2025

  • 8 Путинистче идиотче

    6 12 Отговор
    И руските загуби се удвоиха също

    Коментиран от #9, #24, #37

    08:18 07.08.2025

  • 9 Почва се...

    7 10 Отговор

    До коментар #8 от "Путинистче идиотче":

    Завчера украински командоси убиха над 300 руски окупатори в Сумска област.
    Общите загуби на противника са най-малко 334-ма убити и над 550 ранени", допълниха от украинското разузнаване. Операцията бе проведена от подразделенията "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибирски батальон", "Аратта", "1514", и "Шести отряд за специални операции", които са част от "Тимур".

    Коментиран от #35

    08:19 07.08.2025

  • 10 Костадин Костадинов

    6 10 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    4ри гудини срешту малка Украйна. 4ри гудини Русия тъни в кълтъ. Зашто тъй ко стана,Ко са убърка - а уж най силната армиа в света?Колко дица утрепа Путин?

    Коментиран от #18

    08:19 07.08.2025

  • 11 Коя щатска армия

    0 5 Отговор

    До коментар #7 от "ЕС купува оръжията за Украйна":

    Се бие против Путин, че нещо не се разбра.

    Коментиран от #21

    08:20 07.08.2025

  • 12 Костадин Костадинов

    1 5 Отговор
    Колко дица утрепа Путин

    08:20 07.08.2025

  • 13 Дон Дони

    5 2 Отговор
    27158 как пък точно ги преброихте или просто да напишем едно число? Големи статии голямо чудо!

    Коментиран от #17

    08:20 07.08.2025

  • 14 Костадин Костадинов

    1 6 Отговор

    До коментар #7 от "ЕС купува оръжията за Украйна":

    4ри гудини срешту малка Украйна. 4ри гудини Русия тъни в кълтъ. Зашто тъй ко стана,Ко са убърка - а уж най силната армиа в света?Колко дица утрепа Путин?

    08:21 07.08.2025

  • 15 Мария Атанасова Мисиркова!?

    9 2 Отговор
    Русия Напредвала бавно на Фронта?? Пази Цивилното Население!! Сега, Русия напредвала, използвала два пъти повече ракети и Дронове??? Същото е и при Украйна!! КАКЪВ Е проблема, тази война трябва да Свършва!!

    Коментиран от #22

    08:21 07.08.2025

  • 16 При Покровск

    2 7 Отговор
    Разгром за Путин....за кой ли път.

    Коментиран от #39

    08:21 07.08.2025

  • 17 Костадин Костадинов

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "Дон Дони":

    Зашто сичко русуфилякъ съ прозззти

    Коментиран от #20

    08:22 07.08.2025

  • 18 Дон Дони

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Костадин Костадинов":

    Първи клас трябва от там да почнеш!

    08:22 07.08.2025

  • 19 При Часов Яр

    4 3 Отговор
    Погром за Путин.....за кой ли път.

    08:24 07.08.2025

  • 20 Дон Дони

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Костадин Костадинов":

    А русофобите пращите от мозък!!!!😂

    08:25 07.08.2025

  • 21 Щатско оръжие громи Русия

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "Коя щатска армия":

    Путин сам се насади на големия.....

    Коментиран от #23

    08:25 07.08.2025

  • 22 Костадин Костадинов

    2 5 Отговор

    До коментар #15 от "Мария Атанасова Мисиркова!?":

    Тряба ама не свършва, штот Путин не успява завоевателната си война и ся няа друг избор - ако се откаже сам ръзбираш ко ш стани с него. Затуй той продължава да убива хора за да живей той-нормално за доктора действие

    08:26 07.08.2025

  • 23 Костадин Костадинов

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Щатско оръжие громи Русия":

    Ся русуфилякъ вече би тряало да е разбрал кво е руската "непобидима" армиа , ама той е проззз. Зашто сичко русуфилякъ съ прозззти

    08:28 07.08.2025

  • 24 Мишел

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Путинистче идиотче":

    Така е само защото украинците ползват ФАБ, ОДАБ, КАБ, Солцепек, Искандери, тежки планиращи управляеми авиобомби ..., а руснаците се бият с автомати и сапьорски лопати, нали?

    Коментиран от #25

    08:29 07.08.2025

  • 25 Костадин Костадинов

    1 4 Отговор

    До коментар #24 от "Мишел":

    Колко дица утрепа Путин

    08:31 07.08.2025

  • 26 Механик

    1 2 Отговор
    Минавам да питам за "дългия нептун". Кво стаа? Ша го бъде ли или....
    Питам, щото нощеска в Одеса пак са горели натовфски оръжия.

    08:35 07.08.2025

  • 27 Артилерист

    1 2 Отговор
    Отново пошла англосакска пропаганда. Русия отново атакувала болници и родилни отделения. Няма нито един такъв случай, но пропагандата не се интересува от истината.
    Днес вековните врагове на Русия-Англия и Франция, допълнени с новия милитаристичен и войнствен гигант САЩ-се опитват да обезкръвят Русия с поредния "туземец" (украинец, азербейджанец или турчин-няма значение). Целта е Русия да се отслаби максимално, да се предизвика вътрешен бунт и да се разкъса страната на парчета.
    Англичаните са в дъното на всяка провокация. Няма да е изненада, ако МI6 взривят някой танкер с руски петрол в тесен морски проток, предизвикат разлив и задръстване на корабоплаването и надигнат вой до небесата, как допотопна Русия прави екологични катастрофи и блокира със скапаните си корита движението във всички световни океани. От тях всичко може да се очаква, особено като имат подръка послушни изпълнители като Буданов...

    08:39 07.08.2025

  • 28 Защото дву....

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Костадин Костадинов":

    ....посочните ΕβροΜин...ΔиΛи
    сте много "умни" 😁

    08:46 07.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Президент на связи

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Фашистите са във Вашингтон, Лондон, Тел Авив и Брюксел, тоиди!!!
    Русия ще унищожи нацистите в Украйна. Не се съмнявайте в това.

    Коментиран от #36

    08:57 07.08.2025

  • 31 Президент на связи

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Костадин Костадинов":

    Няма нужда да демонстрираш двете си мозъчни гънки в Интернет, тоиди!!!

    08:58 07.08.2025

  • 32 Бункерен мизерник

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    Пуслер води войната си спрямо какво му позволява и толерира запада. Пуслер е хамелион, скача според западната тояга.

    08:59 07.08.2025

  • 33 Зимата когато сняг забръска

    0 0 Отговор
    ник Механик дедовият ми ще изтръска..

    09:00 07.08.2025

  • 34 Президент на связи

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    Точно така. Колкото по-изкукуригал е Президентът на Съединените краварски щати, толкова е по-силен. Имате невероятен интелект!!!

    09:00 07.08.2025

  • 35 Е нали👇

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Почва се...":

    Киев за два дня и все?

    09:02 07.08.2025

  • 36 Да де

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Президент на связи":

    Това ти и още трима кретена го пишете четвърта година.

    09:03 07.08.2025

  • 37 Президент на связи

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Путинистче идиотче":

    Удвоили са се хемороидите в мозъка ти, щом пишеш такива глупости. 100 000 убити укри и наемници в Курск.
    При предишната размяна на мъртви, Русия закара 6000 тела, а украинците едвам събраха 1000. Дори разкопаха мемориал с тлени останки на руски войници, загинали по време на Великата Отечествена война!
    Информирайте се преди да пишете неистини!!!

    09:04 07.08.2025

  • 38 А где

    0 0 Отговор
    МОЧАТА?

    09:06 07.08.2025

  • 39 Президент на связи

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "При Покровск":

    Я пак?

    09:06 07.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания