WSJ: Тръмп е казал на европейските лидери, че Путин не е готов да сложи край на войната
  Тема: Украйна

7 Август, 2025 11:00

Белият дом оспорва това твърдение, заявявайки, че според Тръмп Русия иска край на войната

WSJ: Тръмп е казал на европейските лидери, че Путин не е готов да сложи край на войната - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви снощи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е "отворен за среща" както с президента на Русия Владимир Путин, така и с президента на Украйна Володимир Зеленски. Левит уточни, че "руснаците са изявили желание за среща" с американския държавен глава, пише БТА.

Нейното изявление последва срещата на специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф с Путин в Москва, която беше определена като "полезна и конструктивна" от Кремъл. Самият Тръмп заяви, че Уиткоф е постигнал голям напредък в руската столица. Зеленски на свой ред обяви, че е обсъдил с американския президент визитата на специалния пратеник на Вашингтон в Русия.

Този развой на събитията, свързани с войната в Украйна, е централна тема в западния печат. "Тръмп казва на европейските лидери, че възнамерява да се срещне с Путин и Зеленски" е водещото заглавие на американския в. "Ню Йорк таймс". Ако се проведе, това ще бъде първата среща на върха лично между американски и руски президент от повече от четири години, отбелязва изданието, което уточнява, че намерението на първия човек във Вашингтон е да се срещне лично с руския лидер още идната седмица.

Според информация на "Ню Йорк таймс" желанието на Тръмп е след това да се срещнат тримата с Путин и Зеленски. Той е разкрил плановете си във вчерашния телефонен разговор с украинския държавен глава, в който участие са взели и европейски лидери, пише изданието. Това са били британският премиер Киър Стармър, президентът на Финландия Александер Стуб, канцлерът на Германия Фридрих Мерц и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Включили са се и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, както и Уиткоф.

Вестникът отбелязва, че на въпрос по-късно вчера дали Русия и Украйна са се съгласили на среща на върха, Тръмп е заявил пред репортери: "Има много добри изгледи това да се случи“.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не е отговорил на запитване на вестника за коментар по темата, докато Зеленски сякаш е сигнализирал, че директна среща е възможна, посочва "Ню Йорк таймс". "Изглежда, че Русия сега е по-ангажирана с прекратяване на огъня. Натискът върху тях работи“, каза Зеленски във вечерното си обръщение към нацията, посочва американската медия.

Дори една среща с Тръмп би представлявала сама по себе си победа за Путин, смята "Ню Йорк таймс", като припомня, че след нахлуването в Украйна руският лидер е до голяма степен изолиран от лидерите в НАТО, които отказват да общуват директно с него. Ситуацията беше такава, докато Тръмп не започна телефонни разговори с руския президент, след като встъпи в длъжност; планът на американския президент е отражение на увереността му, че силата му да убеждава, особено при лична среща, е единственият способ за постигане на сделка, пише американският вестник.

"Ню Йорк таймс" припомня, че в продължение на месеци Тръмп се опитва да даде възможност на Путин да седне на масата за преговори. Наскоро обаче той публично критикува руския президент, че се опитва да спечели време с поредица от разговори с Уиткоф. Уиткоф пристигна вчера в Москва в момент, в който Тръмп съкрати срока на ултиматума си за налагане на санкции срещу Русия, тъй като войната се проточва, припомня изданието.

Друг американски вестник - "Вашингтон пост", посочва, че не е ясно дали Путин е предложил някакви отстъпки на Тръмп в замяна на срещата, която според представител на Белия дом може да се състои "много скоро". На репортерски въпрос дали Путин е предложил нещо в замяна на срещата този път, Тръмп не даде никакви подробности, като каза само, че в сряда е провел "много продуктивни разговори“, добавя изданието.

"Вашингтон пост" цитира интервю на държавния секретар Рубио пред "Фокс Бизнес", в което той заявява следното: "Мисля, че може би за първи път, откакто това правителство встъпи в длъжност (януари тази година - бел. ред.), имаме яснота за някои конкретни неща, които Русия би поискала, за да сложи край на войната.“

"Това може да не са условията, които Украйна би приела, или, честно казано, които други биха приели. Но поне имаме нещо, върху което да работим. Винаги съм вярвал и винаги съм казвал това - ако ще има сделка за край тази война, ще трябва накрая президентът (Тръмп) да се намеси и да я сключи“, добави Рубио.

Среща с Тръмп "е това, което Путин винаги е искал - без нищо да е договорено дотогава“, казва за "Вашингтон пост" Лиана Фикс, експерт по европейската политика на сигурността и по Русия в мозъчния тръст "Съвет по външни отношения". "Доста съм скептична. Една двустранна среща винаги е победа за руската страна - доста успешно отклонение за Путин на инерцията на нарастващия натиск върху него“, смята тя. А "Вашингтон пост" обобщава, че обявяването на евентуална среща Тръмп - Путин е сложило край на един ден на смесени сигнали.

Според "Уолстрийт джърнъл" (WSJ), позоваващ се на представители на европейски страни, Тръмп е казал на лидерите им, че Путин "не е готов да сложи край на войната, защото вярва, че я печели". Белият дом оспорва това твърдение, заявявайки, че Тръмп смята, че макар и Русия да напредва на бойното поле в Украйна, все още иска мир, пише този американски вестник.

Британският в. "Индипендънт" е на мнение, че утре, когато изтича ултиматумът на Тръмп към Путин, САЩ ще наложат санкции на Русия въпреки разговорите на високо равнище и възможността за лична среща "още следващата седмица" между американския и руския лидер. Украйна многократно се е съгласявала на прекратяване на огъня или на преговори за постигане на примирие, докато Русия многократно е отхвърляла идеята дори за временно спиране на бойните действия и продължава постепенно да напредва в Източна Украйна, отбелязва изданието.

Друг британски вестник - "Гардиън", слага ударението върху думите на Зеленски, че "Русия не може да заблуди нито САЩ, нито Украйна", що се отнася до "детайлите" на ситуацията. "Часовникът тиктака и ултиматумът на Тръмп към Москва изтича утре; мнозинството от международната общност все още вярва на Зеленски, но рейтингът му се спада след антикорупционните вълнения в Украйна", посочва изданието.

От гледната точка на санкциите френският в. "Монд" насочва вниманието към тежките икономически санкции, обещани от Вашингтон за страните, които купуват петрол от Русия. Като удари търговията, която до голяма степен финансира военните действия на Москва в Украйна, Тръмп би предприел реални действия спрямо Москва за първи път, откакто се завърна в Белия дом, посочва вестникът, напомняйки, че преди това американският лидер е предпочитал да оказва натиск върху Киев.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Има условия

    33 6 Отговор
    Които трябва да бъдат изпълнени от еленски

    Коментиран от #37

    11:02 07.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    Верно ли бе?!

    11:03 07.08.2025

  • 3 00014

    8 7 Отговор
    Ако сте играли стари видео игрички с тролове, ще откриете прототипа им на снимката вляво - облещен и злобен.

    Коментиран от #8

    11:03 07.08.2025

  • 4 Злобното Джуджи

    12 35 Отговор
    Само пълен икономически колапс и фалит ще сложат край на войната и изкарат руснаците на улицата за американските курабийки 👍

    Коментиран от #28, #34, #56

    11:04 07.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    27 6 Отговор
    Стефан Витков договаряше в Москва размяната на трима полковници от НАТО заловени от Спецназ в Очаков

    Коментиран от #38

    11:05 07.08.2025

  • 6 Ха ХаХа

    25 2 Отговор
    И какво казаха евромарионетките ?

    11:05 07.08.2025

  • 7 аде

    27 3 Отговор
    Е как :Д Нали Хамериканците трябва да има къде да си продават бомбите ма малоумните Европейци да са връзват

    11:06 07.08.2025

  • 8 Дедо ви...

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "00014":

    Е на тази е още по убав....

    11:07 07.08.2025

  • 9 Дедо ви...

    15 2 Отговор
    Злия Риж дедо

    11:09 07.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хахахаха

    16 35 Отговор
    Докато кремълската хунта съществува, мир няма да има! Не е ли ясно на всеки това? То всъщност и преди Украйна, мир в съседните на раша държави не е имало. Путлера води войни от както е на власт.

    Коментиран от #16, #18, #25

    11:14 07.08.2025

  • 12 Единия за 3 дни

    4 9 Отговор
    другия за 4 часа....

    Коментиран от #14

    11:15 07.08.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дух":

    ГОЛямо ДУХане ДУХАш и нищо особено‼️‼️

    11:17 07.08.2025

  • 14 за 24 часа

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Единия за 3 дни":

    мейби

    11:17 07.08.2025

  • 15 Механик

    37 6 Отговор
    Защо не слушате какво ви казва Путин, а слушате разни агенцийки?
    Путин още в началото ви каза какво трябва да стане в Украина, за да се кротнат нещата. До сега той (Путин) нито веднъж не промени исканията си за разлика от Тръмп и Зеленски. Тоест, Путин си държи на думата.
    За това слушашйте него, а не ИСВ и Ройтерс.

    Коментиран от #31, #60

    11:17 07.08.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    18 3 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    А конекрадците откак заселиха Северна Америка❗🤣🤣❗

    Коментиран от #40

    11:18 07.08.2025

  • 17 Забелязал

    9 16 Отговор
    Фашистът Путлер не може да си покаже носа от бункера ,а камо ли да се срещне с Тръмп и Зеленски ...

    11:21 07.08.2025

  • 18 00014

    16 5 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    Нещо за Mi 6 да кажеш? Нещо за ЦРУ и дейността им? Стоят тихо и кротичко, и не се занимават с подривни дейности, нали?

    11:21 07.08.2025

  • 19 Тръмпито ползва Путин за плашило,

    18 0 Отговор
    така ще дере ЕС за пари. Така правиха и с ковида!?

    11:22 07.08.2025

  • 20 Че кой

    8 3 Отговор
    Иска да продължава война, мирът е на една капитулацийка разстояние

    11:24 07.08.2025

  • 21 Психиатър

    17 20 Отговор
    Разбирам фашиста Путлер. Кремълският, дърт диктатор просто няма друг начин да запази жалкия си животец. Започна война която не може да спечели и затова само ще удължи агонията на РФ докато е жив.
    Тези 800 хиляди рашисти в Украйна няма как да станат изведнъж нормални цивилни и да се интегрират сред останалите руснаци, ако спре войната. Те буквално са бомба със закъснител. Ами кой и с какви пари ще възстанови разрушения и обезлюден Донбас?
    В Донецк завчера се радват на 10 цистерни с вода...

    Коментиран от #24, #26

    11:24 07.08.2025

  • 22 Няма случай просто тая

    11 0 Отговор
    Говорителката на Белия дом Карълайн Левит да е казала някаква истина. Най много лъже за Израел и то много гнусно.

    11:27 07.08.2025

  • 23 Факти

    7 15 Отговор
    Пymю изгоре. Тръмп вече не е на негова страна. Следват шамарите.

    11:28 07.08.2025

  • 24 00014

    12 3 Отговор

    До коментар #21 от "Психиатър":

    Ако продължаваш да си слагаш сам плюсове, психиатърът за тебе ще дойде.

    11:28 07.08.2025

  • 25 Смешник

    12 5 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    Фашистката хунта е в Киев В Русия Не е извършен фашиски преврат

    Коментиран от #33

    11:28 07.08.2025

  • 26 Кво врякаш бе?

    7 0 Отговор

    До коментар #21 от "Психиатър":

    И що си слагаш сам плусове а? Виждам те!

    Коментиран от #43

    11:28 07.08.2025

  • 27 Госあ

    7 4 Отговор
    Направете курбан от зельо на Майдана и може да умилостивите Путин да започне преговори ! Така както холандците са направили през деветнадесети век (ако не се лъжа) с един техен политик !

    Коментиран от #48

    11:29 07.08.2025

  • 28 да ама

    13 4 Отговор

    До коментар #4 от "Злобното Джуджи":

    Украйна вече е фалирала, а сега идва ред и на ЕС. След това ще има край на войната! Другото решение е да се измете цялата брюкселска комисариатска хунта от народите в ЕС!

    Коментиран от #42, #46

    11:31 07.08.2025

  • 29 Много ясно

    11 3 Отговор
    Че САЩ ще наложат санкции на Русия въпреки разговорите. Едното няма нищо общо с другото. САЩ налагат "санкции" на целият свят. Тва са побъркани хора

    11:32 07.08.2025

  • 30 Тръмп е казал

    7 2 Отговор
    Казал сочил и посочил и ала бала портокала

    11:33 07.08.2025

  • 31 Факти

    6 8 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Да слушам Путин? Тоя дето повтаряше, че няма да напада Украйна? Не ставай смешен...

    11:35 07.08.2025

  • 32 Какъв мир бе?

    6 4 Отговор
    САЩ да се изтеглят от Европа и Руската граница.

    Коментиран от #44

    11:36 07.08.2025

  • 33 Факти

    5 7 Отговор

    До коментар #25 от "Смешник":

    Украйна е най-голямата демокрация в света. Хората излизат на протест и на следващия ден Зеленски им изпълнява желанието. Това го няма никъде другаде.

    Коментиран от #61

    11:37 07.08.2025

  • 34 новолуние

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Злобното Джуджи":

    Руснаците вече ядоха американски курабийки през 90-те. Казаха, спасибо, больше не надо, сами приготовим, будет вкуснее.. и дешевле

    11:39 07.08.2025

  • 35 Боруна Лом

    6 1 Отговор
    СИРЕЧ, ПУТИН СИ СЕ ПОЧЕСА!

    Коментиран от #53

    11:39 07.08.2025

  • 36 Нищо не може и не зависи от САЩ

    7 4 Отговор
    Уйдурми, срещи на върха и пръдни. Санкции и мита и като краен резултат финансовото и икономическо състояние на САЩ и ЕС става все по зле. Четвърта поредна година и тренда е към още по зле. Същевременно Тръмп иска да намали цените на лекарствата в САЩ, които средно са значително по-високи, отколкото в по-голямата част от другите индустриализирани страни.
    И сега забележете как !
    В писма, изпратени миналата седмица до 17 компании в сектора, той ги "помоли" да намалят цените на продуктите си или да се изправят пред репресии, като им даде срок до 29 септември да представят „твърди ангажименти“ в този смисъл...... Яко нали?

    Коментиран от #52, #58

    11:40 07.08.2025

  • 37 Даа бе

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Има условия":

    Украйна,ЕС и САЩ също имат условия към Кремъл,иначе СВО към Просия!

    11:42 07.08.2025

  • 38 Тихо бе пръдльо

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    ДО КОГА ЩЕ ЛЪЖЕШ?

    11:44 07.08.2025

  • 39 не може да бъде

    9 1 Отговор
    Най-демократичната медия в света NYT счита че даже една среща с Тръмп ще бъде голяма победа за Путин!2А аз си мисля че може би обратното е по-вярно!?Един американски журналист Робърт Райт /ако се не лъжа/бе написал статия за това колко силно е влиянието на ISW върху точно тия медии които сега се изказват - в NYT /според него/даже пишат по насоки даден от този институт .институт за промиване на мозъци -според Райт !?Струва ми се че вече ще срещаме повече статии които описват как Путин ще постигне победа и даже ще му дават съвети за това каква победа ще е най-ценна за него!?....какво да се прави Русия печели войната на бойното поле въпреки отчаяните усилия на НАТО и в икономически план почти..въпреки санкциите ...и май не ISW и "прогресивните" медии а Путин ще има решаващата дума как да изглежда руската победа!?

    11:44 07.08.2025

  • 40 Хахахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Аз пиша за раша, че не са спирали войните! Войната е между раша и Украйна, какво да пиша за американците? Войнолюбците са ясни в тази война.

    Коментиран от #55

    11:45 07.08.2025

  • 41 Хахахаха

    4 6 Отговор
    Копейки, войните на путлера, и в Грузия и в Чечня ли бяха нацисти, та направи войни и там? А, забравих, там бяха терористи!

    11:46 07.08.2025

  • 42 Факти

    5 6 Отговор

    До коментар #28 от "да ама":

    И как точно ЕС ще фалира? ЕС има по-голям БВП и по-малък дълг от Китай. По-вероятно е Китай да фалира, отколкото ЕС. Заедно с него Русия отива в кошчето.

    11:47 07.08.2025

  • 43 Защо скимтиш бе?

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Кво врякаш бе?":

    Страх ли те е е от плюсовете?

    11:48 07.08.2025

  • 44 Ще стане

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Какъв мир бе?":

    АМА НА КУКОВ ДЕН!!

    11:49 07.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Даа бе

    3 6 Отговор

    До коментар #28 от "да ама":

    НЯМА ДА ДОЖИВЕЕШ ДА ВИДИШ ФАЛИРАЛА УКРАЙНА!!А ЗА ЕС ИЗОБЩО И НЕ СЕ НАДЯВАЙ!!

    Коментиран от #50

    11:52 07.08.2025

  • 47 Естествен ход

    3 6 Отговор
    Тогава сложете край на Русия! Защо не? Пуснете тежките лястовици да си свършат работата и да ги закопаят. След като искат война, ще получат световна война.

    11:55 07.08.2025

  • 48 Ганьовото

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Госあ":

    С терорист-агресор никога не се водят преговори!ГОНИ СЕ ДО ДУПКА!!

    11:55 07.08.2025

  • 49 Мишел

    3 2 Отговор
    Днес от украинските медии изчезнаха часовниците с обратното броене до края на ултиматума на Тръмп . Пълно единодушие по света, даже и украинците вече не вярват, че ако не бъде спазен срока на неговия блъфултиматум, Тръмп ще нареди ядрени бомбардировки по Кремъл от двете американски атомни подводници които изкара на позиция.

    12:01 07.08.2025

  • 50 Пахахахахаха

    8 2 Отговор

    До коментар #46 от "Даа бе":

    Те вече са фалирали бе калъф.. Всяка държава е над -100% от бвп, Германия тегли трилион заем сега.. То това е от имане. Откъде ги намирате тия капацитети, Бога ми. Беги

    Коментиран от #57

    12:01 07.08.2025

  • 51 Факкти

    8 2 Отговор
    Акциите на Русия ще се вдигат защото работят за благото на света

    12:01 07.08.2025

  • 52 Ганьоооооо

    2 3 Отговор

    До коментар #36 от "Нищо не може и не зависи от САЩ":

    Ти какво търсиш във фалиращия ЕС? Като фалира РуZZийката ,ще те изпратим там с уйдурми, срещи на върха и пръдни, да оправиш положението.

    12:02 07.08.2025

  • 53 Ехеееее

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Боруна Лом":

    ОТЗАД.

    12:03 07.08.2025

  • 54 бибитков

    5 0 Отговор
    Докога ще харчат европейски пари за оръжия

    12:04 07.08.2025

  • 55 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 4 Отговор

    До коментар #40 от "Хахахаха":

    У...йна е само ПОЛИГОН. Войната е между Раша и НордАтлантик -ТерористОрганизацион‼️

    12:04 07.08.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Даа бе

    3 3 Отговор

    До коментар #50 от "Пахахахахаха":

    Калъф е бил баща ти,за това и не го знаеш! Само Европа е в състояние да смели любимата ти РуZZийка,без САЩ! А бе Германия във фалит,ЕС във фалит,нашата копейка си седи в България си живурка! След фалита на РуZZия ще ви пратим да я възстановявате!

    12:12 07.08.2025

  • 58 Бухахаххахаха хихихи

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Нищо не може и не зависи от САЩ":

    А от тебе ли зависи?

    12:24 07.08.2025

  • 59 Ха ХаХа

    1 1 Отговор
    Прости сайтове и народ.
    Тръмп пращал 2 атомни подводници.
    С атомни двигатели ,или с атомно оръжие?

    12:26 07.08.2025

  • 60 Старшинка

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Путлер изобщо никой не го слуша,с изключение на страхуващите се руските граждани!Лъжец никой никога няма да слуша! Май ще се заформи СВО към Русия,тогава да те чуем какви ще ги калъпиш!

    Коментиран от #62

    12:30 07.08.2025

  • 61 Георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Факти":

    А кой запали профсъюзния дом в Одеса? А кой обеси със струна бременната жена пак там (имаше и снимка?!). Демократично, нали? Ловят мъжете като зайци и на фронта. С зад гърба им азоеци и десен сектор - косят отстъпващи, бегълци и когото искат. И това е демократично? И екс президентът им не сдава поста. Както и у нас Кошлуков, съдебни съвети и други - все демократично структури.
    Трябва да се върви по книгата на Ж. Желев - когато не си дорасъл за демокрация, се връща диктатурата

    Коментиран от #63

    12:30 07.08.2025

  • 62 Ехаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Старшинка":

    Като се прибавят и санкциите към държавите,търгуващи с Русия,не се очертава нищо добро за Русия!Механик ,чакаме коментара ти.

    12:40 07.08.2025

  • 63 А бе

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Георгиев":

    България е избрала своя път.Съгласен съм с тебе в последното изречение! Диктатура трябва да има ,но само за вас!

    12:47 07.08.2025