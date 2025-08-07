WSJ: Тръмп е казал на европейските лидери, че Путин не е готов да сложи край на войната

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви снощи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е "отворен за среща" както с президента на Русия Владимир Путин, така и с президента на Украйна Володимир Зеленски. Левит уточни, че "руснаците са изявили желание за среща" с американския държавен глава, пише БТА.

Нейното изявление последва срещата на специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф с Путин в Москва, която беше определена като "полезна и конструктивна" от Кремъл. Самият Тръмп заяви, че Уиткоф е постигнал голям напредък в руската столица. Зеленски на свой ред обяви, че е обсъдил с американския президент визитата на специалния пратеник на Вашингтон в Русия.

Още новини от Украйна

Този развой на събитията, свързани с войната в Украйна, е централна тема в западния печат. "Тръмп казва на европейските лидери, че възнамерява да се срещне с Путин и Зеленски" е водещото заглавие на американския в. "Ню Йорк таймс". Ако се проведе, това ще бъде първата среща на върха лично между американски и руски президент от повече от четири години, отбелязва изданието, което уточнява, че намерението на първия човек във Вашингтон е да се срещне лично с руския лидер още идната седмица.

Според информация на "Ню Йорк таймс" желанието на Тръмп е след това да се срещнат тримата с Путин и Зеленски. Той е разкрил плановете си във вчерашния телефонен разговор с украинския държавен глава, в който участие са взели и европейски лидери, пише изданието. Това са били британският премиер Киър Стармър, президентът на Финландия Александер Стуб, канцлерът на Германия Фридрих Мерц и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Включили са се и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, както и Уиткоф.

Вестникът отбелязва, че на въпрос по-късно вчера дали Русия и Украйна са се съгласили на среща на върха, Тръмп е заявил пред репортери: "Има много добри изгледи това да се случи“.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не е отговорил на запитване на вестника за коментар по темата, докато Зеленски сякаш е сигнализирал, че директна среща е възможна, посочва "Ню Йорк таймс". "Изглежда, че Русия сега е по-ангажирана с прекратяване на огъня. Натискът върху тях работи“, каза Зеленски във вечерното си обръщение към нацията, посочва американската медия.

Дори една среща с Тръмп би представлявала сама по себе си победа за Путин, смята "Ню Йорк таймс", като припомня, че след нахлуването в Украйна руският лидер е до голяма степен изолиран от лидерите в НАТО, които отказват да общуват директно с него. Ситуацията беше такава, докато Тръмп не започна телефонни разговори с руския президент, след като встъпи в длъжност; планът на американския президент е отражение на увереността му, че силата му да убеждава, особено при лична среща, е единственият способ за постигане на сделка, пише американският вестник.

"Ню Йорк таймс" припомня, че в продължение на месеци Тръмп се опитва да даде възможност на Путин да седне на масата за преговори. Наскоро обаче той публично критикува руския президент, че се опитва да спечели време с поредица от разговори с Уиткоф. Уиткоф пристигна вчера в Москва в момент, в който Тръмп съкрати срока на ултиматума си за налагане на санкции срещу Русия, тъй като войната се проточва, припомня изданието.

Друг американски вестник - "Вашингтон пост", посочва, че не е ясно дали Путин е предложил някакви отстъпки на Тръмп в замяна на срещата, която според представител на Белия дом може да се състои "много скоро". На репортерски въпрос дали Путин е предложил нещо в замяна на срещата този път, Тръмп не даде никакви подробности, като каза само, че в сряда е провел "много продуктивни разговори“, добавя изданието.

"Вашингтон пост" цитира интервю на държавния секретар Рубио пред "Фокс Бизнес", в което той заявява следното: "Мисля, че може би за първи път, откакто това правителство встъпи в длъжност (януари тази година - бел. ред.), имаме яснота за някои конкретни неща, които Русия би поискала, за да сложи край на войната.“

"Това може да не са условията, които Украйна би приела, или, честно казано, които други биха приели. Но поне имаме нещо, върху което да работим. Винаги съм вярвал и винаги съм казвал това - ако ще има сделка за край тази война, ще трябва накрая президентът (Тръмп) да се намеси и да я сключи“, добави Рубио.

Среща с Тръмп "е това, което Путин винаги е искал - без нищо да е договорено дотогава“, казва за "Вашингтон пост" Лиана Фикс, експерт по европейската политика на сигурността и по Русия в мозъчния тръст "Съвет по външни отношения". "Доста съм скептична. Една двустранна среща винаги е победа за руската страна - доста успешно отклонение за Путин на инерцията на нарастващия натиск върху него“, смята тя. А "Вашингтон пост" обобщава, че обявяването на евентуална среща Тръмп - Путин е сложило край на един ден на смесени сигнали.

Според "Уолстрийт джърнъл" (WSJ), позоваващ се на представители на европейски страни, Тръмп е казал на лидерите им, че Путин "не е готов да сложи край на войната, защото вярва, че я печели". Белият дом оспорва това твърдение, заявявайки, че Тръмп смята, че макар и Русия да напредва на бойното поле в Украйна, все още иска мир, пише този американски вестник.

Британският в. "Индипендънт" е на мнение, че утре, когато изтича ултиматумът на Тръмп към Путин, САЩ ще наложат санкции на Русия въпреки разговорите на високо равнище и възможността за лична среща "още следващата седмица" между американския и руския лидер. Украйна многократно се е съгласявала на прекратяване на огъня или на преговори за постигане на примирие, докато Русия многократно е отхвърляла идеята дори за временно спиране на бойните действия и продължава постепенно да напредва в Източна Украйна, отбелязва изданието.

Друг британски вестник - "Гардиън", слага ударението върху думите на Зеленски, че "Русия не може да заблуди нито САЩ, нито Украйна", що се отнася до "детайлите" на ситуацията. "Часовникът тиктака и ултиматумът на Тръмп към Москва изтича утре; мнозинството от международната общност все още вярва на Зеленски, но рейтингът му се спада след антикорупционните вълнения в Украйна", посочва изданието.

От гледната точка на санкциите френският в. "Монд" насочва вниманието към тежките икономически санкции, обещани от Вашингтон за страните, които купуват петрол от Русия. Като удари търговията, която до голяма степен финансира военните действия на Москва в Украйна, Тръмп би предприел реални действия спрямо Москва за първи път, откакто се завърна в Белия дом, посочва вестникът, напомняйки, че преди това американският лидер е предпочитал да оказва натиск върху Киев.