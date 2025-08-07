WSJ: Тръмп е казал на европейските лидери, че Путин не е готов да сложи край на войната

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви снощи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е "отворен за среща" както с президента на Русия Владимир Путин, така и с президента на Украйна Володимир Зеленски. Левит уточни, че "руснаците са изявили желание за среща" с американския държавен глава, пише БТА.
Нейното изявление последва срещата на специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф с Путин в Москва, която беше определена като "полезна и конструктивна" от Кремъл. Самият Тръмп заяви, че Уиткоф е постигнал голям напредък в руската столица. Зеленски на свой ред обяви, че е обсъдил с американския президент визитата на специалния пратеник на Вашингтон в Русия.
Този развой на събитията, свързани с войната в Украйна, е централна тема в западния печат. "Тръмп казва на европейските лидери, че възнамерява да се срещне с Путин и Зеленски" е водещото заглавие на американския в. "Ню Йорк таймс". Ако се проведе, това ще бъде първата среща на върха лично между американски и руски президент от повече от четири години, отбелязва изданието, което уточнява, че намерението на първия човек във Вашингтон е да се срещне лично с руския лидер още идната седмица.
Според информация на "Ню Йорк таймс" желанието на Тръмп е след това да се срещнат тримата с Путин и Зеленски. Той е разкрил плановете си във вчерашния телефонен разговор с украинския държавен глава, в който участие са взели и европейски лидери, пише изданието. Това са били британският премиер Киър Стармър, президентът на Финландия Александер Стуб, канцлерът на Германия Фридрих Мерц и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Включили са се и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, както и Уиткоф.
Вестникът отбелязва, че на въпрос по-късно вчера дали Русия и Украйна са се съгласили на среща на върха, Тръмп е заявил пред репортери: "Има много добри изгледи това да се случи“.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не е отговорил на запитване на вестника за коментар по темата, докато Зеленски сякаш е сигнализирал, че директна среща е възможна, посочва "Ню Йорк таймс". "Изглежда, че Русия сега е по-ангажирана с прекратяване на огъня. Натискът върху тях работи“, каза Зеленски във вечерното си обръщение към нацията, посочва американската медия.
Дори една среща с Тръмп би представлявала сама по себе си победа за Путин, смята "Ню Йорк таймс", като припомня, че след нахлуването в Украйна руският лидер е до голяма степен изолиран от лидерите в НАТО, които отказват да общуват директно с него. Ситуацията беше такава, докато Тръмп не започна телефонни разговори с руския президент, след като встъпи в длъжност; планът на американския президент е отражение на увереността му, че силата му да убеждава, особено при лична среща, е единственият способ за постигане на сделка, пише американският вестник.
"Ню Йорк таймс" припомня, че в продължение на месеци Тръмп се опитва да даде възможност на Путин да седне на масата за преговори. Наскоро обаче той публично критикува руския президент, че се опитва да спечели време с поредица от разговори с Уиткоф. Уиткоф пристигна вчера в Москва в момент, в който Тръмп съкрати срока на ултиматума си за налагане на санкции срещу Русия, тъй като войната се проточва, припомня изданието.
Друг американски вестник - "Вашингтон пост", посочва, че не е ясно дали Путин е предложил някакви отстъпки на Тръмп в замяна на срещата, която според представител на Белия дом може да се състои "много скоро". На репортерски въпрос дали Путин е предложил нещо в замяна на срещата този път, Тръмп не даде никакви подробности, като каза само, че в сряда е провел "много продуктивни разговори“, добавя изданието.
"Вашингтон пост" цитира интервю на държавния секретар Рубио пред "Фокс Бизнес", в което той заявява следното: "Мисля, че може би за първи път, откакто това правителство встъпи в длъжност (януари тази година - бел. ред.), имаме яснота за някои конкретни неща, които Русия би поискала, за да сложи край на войната.“
"Това може да не са условията, които Украйна би приела, или, честно казано, които други биха приели. Но поне имаме нещо, върху което да работим. Винаги съм вярвал и винаги съм казвал това - ако ще има сделка за край тази война, ще трябва накрая президентът (Тръмп) да се намеси и да я сключи“, добави Рубио.
Среща с Тръмп "е това, което Путин винаги е искал - без нищо да е договорено дотогава“, казва за "Вашингтон пост" Лиана Фикс, експерт по европейската политика на сигурността и по Русия в мозъчния тръст "Съвет по външни отношения". "Доста съм скептична. Една двустранна среща винаги е победа за руската страна - доста успешно отклонение за Путин на инерцията на нарастващия натиск върху него“, смята тя. А "Вашингтон пост" обобщава, че обявяването на евентуална среща Тръмп - Путин е сложило край на един ден на смесени сигнали.
Според "Уолстрийт джърнъл" (WSJ), позоваващ се на представители на европейски страни, Тръмп е казал на лидерите им, че Путин "не е готов да сложи край на войната, защото вярва, че я печели". Белият дом оспорва това твърдение, заявявайки, че Тръмп смята, че макар и Русия да напредва на бойното поле в Украйна, все още иска мир, пише този американски вестник.
Британският в. "Индипендънт" е на мнение, че утре, когато изтича ултиматумът на Тръмп към Путин, САЩ ще наложат санкции на Русия въпреки разговорите на високо равнище и възможността за лична среща "още следващата седмица" между американския и руския лидер. Украйна многократно се е съгласявала на прекратяване на огъня или на преговори за постигане на примирие, докато Русия многократно е отхвърляла идеята дори за временно спиране на бойните действия и продължава постепенно да напредва в Източна Украйна, отбелязва изданието.
Друг британски вестник - "Гардиън", слага ударението върху думите на Зеленски, че "Русия не може да заблуди нито САЩ, нито Украйна", що се отнася до "детайлите" на ситуацията. "Часовникът тиктака и ултиматумът на Тръмп към Москва изтича утре; мнозинството от международната общност все още вярва на Зеленски, но рейтингът му се спада след антикорупционните вълнения в Украйна", посочва изданието.
От гледната точка на санкциите френският в. "Монд" насочва вниманието към тежките икономически санкции, обещани от Вашингтон за страните, които купуват петрол от Русия. Като удари търговията, която до голяма степен финансира военните действия на Москва в Украйна, Тръмп би предприел реални действия спрямо Москва за първи път, откакто се завърна в Белия дом, посочва вестникът, напомняйки, че преди това американският лидер е предпочитал да оказва натиск върху Киев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Има условия
Коментиран от #37
11:02 07.08.2025
2 Последния Софиянец
11:03 07.08.2025
3 00014
Коментиран от #8
11:03 07.08.2025
4 Злобното Джуджи
Коментиран от #28, #34, #56
11:04 07.08.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #38
11:05 07.08.2025
6 Ха ХаХа
11:05 07.08.2025
7 аде
11:06 07.08.2025
8 Дедо ви...
До коментар #3 от "00014":Е на тази е още по убав....
11:07 07.08.2025
9 Дедо ви...
11:09 07.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хахахаха
Коментиран от #16, #18, #25
11:14 07.08.2025
12 Единия за 3 дни
Коментиран от #14
11:15 07.08.2025
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #10 от "Дух":ГОЛямо ДУХане ДУХАш и нищо особено‼️‼️
11:17 07.08.2025
14 за 24 часа
До коментар #12 от "Единия за 3 дни":мейби
11:17 07.08.2025
15 Механик
Путин още в началото ви каза какво трябва да стане в Украина, за да се кротнат нещата. До сега той (Путин) нито веднъж не промени исканията си за разлика от Тръмп и Зеленски. Тоест, Путин си държи на думата.
За това слушашйте него, а не ИСВ и Ройтерс.
Коментиран от #31, #60
11:17 07.08.2025
16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #11 от "Хахахаха":А конекрадците откак заселиха Северна Америка❗🤣🤣❗
Коментиран от #40
11:18 07.08.2025
17 Забелязал
11:21 07.08.2025
18 00014
До коментар #11 от "Хахахаха":Нещо за Mi 6 да кажеш? Нещо за ЦРУ и дейността им? Стоят тихо и кротичко, и не се занимават с подривни дейности, нали?
11:21 07.08.2025
19 Тръмпито ползва Путин за плашило,
11:22 07.08.2025
20 Че кой
11:24 07.08.2025
21 Психиатър
Тези 800 хиляди рашисти в Украйна няма как да станат изведнъж нормални цивилни и да се интегрират сред останалите руснаци, ако спре войната. Те буквално са бомба със закъснител. Ами кой и с какви пари ще възстанови разрушения и обезлюден Донбас?
В Донецк завчера се радват на 10 цистерни с вода...
Коментиран от #24, #26
11:24 07.08.2025
22 Няма случай просто тая
11:27 07.08.2025
23 Факти
11:28 07.08.2025
24 00014
До коментар #21 от "Психиатър":Ако продължаваш да си слагаш сам плюсове, психиатърът за тебе ще дойде.
11:28 07.08.2025
25 Смешник
До коментар #11 от "Хахахаха":Фашистката хунта е в Киев В Русия Не е извършен фашиски преврат
Коментиран от #33
11:28 07.08.2025
26 Кво врякаш бе?
До коментар #21 от "Психиатър":И що си слагаш сам плусове а? Виждам те!
Коментиран от #43
11:28 07.08.2025
27 Госあ
Коментиран от #48
11:29 07.08.2025
28 да ама
До коментар #4 от "Злобното Джуджи":Украйна вече е фалирала, а сега идва ред и на ЕС. След това ще има край на войната! Другото решение е да се измете цялата брюкселска комисариатска хунта от народите в ЕС!
Коментиран от #42, #46
11:31 07.08.2025
29 Много ясно
11:32 07.08.2025
30 Тръмп е казал
11:33 07.08.2025
31 Факти
До коментар #15 от "Механик":Да слушам Путин? Тоя дето повтаряше, че няма да напада Украйна? Не ставай смешен...
11:35 07.08.2025
32 Какъв мир бе?
Коментиран от #44
11:36 07.08.2025
33 Факти
До коментар #25 от "Смешник":Украйна е най-голямата демокрация в света. Хората излизат на протест и на следващия ден Зеленски им изпълнява желанието. Това го няма никъде другаде.
Коментиран от #61
11:37 07.08.2025
34 новолуние
До коментар #4 от "Злобното Джуджи":Руснаците вече ядоха американски курабийки през 90-те. Казаха, спасибо, больше не надо, сами приготовим, будет вкуснее.. и дешевле
11:39 07.08.2025
35 Боруна Лом
Коментиран от #53
11:39 07.08.2025
36 Нищо не може и не зависи от САЩ
И сега забележете как !
В писма, изпратени миналата седмица до 17 компании в сектора, той ги "помоли" да намалят цените на продуктите си или да се изправят пред репресии, като им даде срок до 29 септември да представят „твърди ангажименти“ в този смисъл...... Яко нали?
Коментиран от #52, #58
11:40 07.08.2025
37 Даа бе
До коментар #1 от "Има условия":Украйна,ЕС и САЩ също имат условия към Кремъл,иначе СВО към Просия!
11:42 07.08.2025
38 Тихо бе пръдльо
До коментар #5 от "Последния Софиянец":ДО КОГА ЩЕ ЛЪЖЕШ?
11:44 07.08.2025
39 не може да бъде
11:44 07.08.2025
40 Хахахаха
До коментар #16 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Аз пиша за раша, че не са спирали войните! Войната е между раша и Украйна, какво да пиша за американците? Войнолюбците са ясни в тази война.
Коментиран от #55
11:45 07.08.2025
41 Хахахаха
11:46 07.08.2025
42 Факти
До коментар #28 от "да ама":И как точно ЕС ще фалира? ЕС има по-голям БВП и по-малък дълг от Китай. По-вероятно е Китай да фалира, отколкото ЕС. Заедно с него Русия отива в кошчето.
11:47 07.08.2025
43 Защо скимтиш бе?
До коментар #26 от "Кво врякаш бе?":Страх ли те е е от плюсовете?
11:48 07.08.2025
44 Ще стане
До коментар #32 от "Какъв мир бе?":АМА НА КУКОВ ДЕН!!
11:49 07.08.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Даа бе
До коментар #28 от "да ама":НЯМА ДА ДОЖИВЕЕШ ДА ВИДИШ ФАЛИРАЛА УКРАЙНА!!А ЗА ЕС ИЗОБЩО И НЕ СЕ НАДЯВАЙ!!
Коментиран от #50
11:52 07.08.2025
47 Естествен ход
11:55 07.08.2025
48 Ганьовото
До коментар #27 от "Госあ":С терорист-агресор никога не се водят преговори!ГОНИ СЕ ДО ДУПКА!!
11:55 07.08.2025
49 Мишел
12:01 07.08.2025
50 Пахахахахаха
До коментар #46 от "Даа бе":Те вече са фалирали бе калъф.. Всяка държава е над -100% от бвп, Германия тегли трилион заем сега.. То това е от имане. Откъде ги намирате тия капацитети, Бога ми. Беги
Коментиран от #57
12:01 07.08.2025
51 Факкти
12:01 07.08.2025
52 Ганьоооооо
До коментар #36 от "Нищо не може и не зависи от САЩ":Ти какво търсиш във фалиращия ЕС? Като фалира РуZZийката ,ще те изпратим там с уйдурми, срещи на върха и пръдни, да оправиш положението.
12:02 07.08.2025
53 Ехеееее
До коментар #35 от "Боруна Лом":ОТЗАД.
12:03 07.08.2025
54 бибитков
12:04 07.08.2025
55 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #40 от "Хахахаха":У...йна е само ПОЛИГОН. Войната е между Раша и НордАтлантик -ТерористОрганизацион‼️
12:04 07.08.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Даа бе
До коментар #50 от "Пахахахахаха":Калъф е бил баща ти,за това и не го знаеш! Само Европа е в състояние да смели любимата ти РуZZийка,без САЩ! А бе Германия във фалит,ЕС във фалит,нашата копейка си седи в България си живурка! След фалита на РуZZия ще ви пратим да я възстановявате!
12:12 07.08.2025
58 Бухахаххахаха хихихи
До коментар #36 от "Нищо не може и не зависи от САЩ":А от тебе ли зависи?
12:24 07.08.2025
59 Ха ХаХа
Тръмп пращал 2 атомни подводници.
С атомни двигатели ,или с атомно оръжие?
12:26 07.08.2025
60 Старшинка
До коментар #15 от "Механик":Путлер изобщо никой не го слуша,с изключение на страхуващите се руските граждани!Лъжец никой никога няма да слуша! Май ще се заформи СВО към Русия,тогава да те чуем какви ще ги калъпиш!
Коментиран от #62
12:30 07.08.2025
61 Георгиев
До коментар #33 от "Факти":А кой запали профсъюзния дом в Одеса? А кой обеси със струна бременната жена пак там (имаше и снимка?!). Демократично, нали? Ловят мъжете като зайци и на фронта. С зад гърба им азоеци и десен сектор - косят отстъпващи, бегълци и когото искат. И това е демократично? И екс президентът им не сдава поста. Както и у нас Кошлуков, съдебни съвети и други - все демократично структури.
Трябва да се върви по книгата на Ж. Желев - когато не си дорасъл за демокрация, се връща диктатурата
Коментиран от #63
12:30 07.08.2025
62 Ехаааа
До коментар #60 от "Старшинка":Като се прибавят и санкциите към държавите,търгуващи с Русия,не се очертава нищо добро за Русия!Механик ,чакаме коментара ти.
12:40 07.08.2025
63 А бе
До коментар #61 от "Георгиев":България е избрала своя път.Съгласен съм с тебе в последното изречение! Диктатура трябва да има ,но само за вас!
12:47 07.08.2025