Брюксел с остра критика към Израел заради хуманитарната криза в Газа: „Много прилича на геноцид“

Брюксел с остра критика към Израел заради хуманитарната криза в Газа: „Много прилича на геноцид“

7 Август, 2025 18:25

Европейски представители и СЗО сигнализират за смъртност от глад и рекорден брой недохранени деца; доставките на хуманитарна помощ остават крайно недостатъчни

Снимкa: БГНЕС
В едно от най-острите осъждания на действията на Израел от страна на европейски представител, заместник-председателката на Европейската комисия Тереса Рибера заяви, че ситуацията в ивицата Газа „много прилича“ на геноцид, съобщи Politico, предава БТА.

„Това, което виждаме, е конкретно население, което е подложено на нападения, убивано е и е оставено да умира от глад. То е затворено, без дом, без достъп до храна, вода и лекарства. Хората биват бомбардирани дори когато се опитват да получат хуманитарна помощ. Липсва всякаква хуманност и не се допускат свидетели“, коментира Рибера.

Тя допълни: „Ако това не е геноцид, то много прилича на определението, използвано за неговото описание.“

Европейската комисия като институция официално не е използвала термина „геноцид“, отбелязва Politico. Израелските власти не са отговорили на запитване за коментар. Израел многократно е отхвърлял обвиненията в геноцид, като подчертава, че действията му са насочени срещу групировката „Хамас“, която според Тел Авив използва цивилното население за „жив щит“ след нападението на 7 октомври 2023 г.

Междувременно, според данни на Световната здравна организация (СЗО), рекорден брой случаи на остро недохранване е регистриран сред децата в Газа през юли.

„Близо 12 000 деца под 5-годишна възраст са диагностицирани с остро недохранване. Най-големият брой на месечна база, отчитан досега“, съобщи генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус в Женева.

СЗО потвърждава и най-малко 99 смъртни случая вследствие на недохранване. Сред тях 64 възрастни и 35 деца, включително 29 на възраст под пет години.

„Общото количество на хранителните доставки остава напълно недостатъчно, за да се предотврати по-нататъшно влошаване. Пазарът трябва да бъде наводнен. Необходимо е разнообразие в храненето“, предупреди по видеовръзка Рик Пеперкорн, представител на СЗО за окупираната палестинска територия.

В същото време, Европейският съюз отчита, че въпреки нарастването на броя на камионите с хуманитарна помощ, доставките остават под договорените нива съгласно споразумение между ЕС и Израел от миналия месец.

Документ на Службата на ЕС по външна политика и хуманитарни въпроси, цитиран от Ройтерс, посочва, че в периода 29 юли - 4 август са разтоварени 463 камиона на граничните пунктове в Газа. Брой, който според международните организации е крайно недостатъчен за справяне с хуманитарната катастрофа.


  • 1 След като

    23 2 Отговор
    прилича, вероятно е

    18:26 07.08.2025

  • 2 ??????

    18 0 Отговор
    Брюкселски клоуни

    18:27 07.08.2025

  • 3 Пусслер

    11 3 Отговор
    Защо за Израел може, а за нас - не???!!!!

    Коментиран от #6

    18:28 07.08.2025

  • 4 И това е геноцид

    5 13 Отговор
    И бащата на Саяна да обикаля всички телевизии е геноцид. Не ни е приятно всеки ден да слушаме за някаква Саяна.

    Коментиран от #7

    18:28 07.08.2025

  • 5 Чорбара

    19 1 Отговор
    То е геноцит еврофашисти.

    18:28 07.08.2025

  • 6 Георги

    5 9 Отговор

    До коментар #3 от "Пусслер":

    защото си пу си

    18:29 07.08.2025

  • 7 Чорбара

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "И това е геноцид":

    Отвратителен човек гербераст.

    18:29 07.08.2025

  • 8 И какво ще направят

    18 1 Отговор
    Санкции нещо....
    Само бля бля. Празнословие.
    Брюксел са като празна тенджера.

    Коментиран от #10

    18:32 07.08.2025

  • 9 Казуар

    3 15 Отговор
    Ако Хамас не се крият сред гражданското население и се махнат от Газа няма да има глад.

    Коментиран от #11

    18:32 07.08.2025

  • 10 Брюкселски кухи

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "И какво ще направят":

    зелки.

    18:34 07.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Чист геноцид

    10 1 Отговор
    А на европейските шматки им привлича.подлоги ни управляват.

    18:37 07.08.2025

  • 13 гайтанджиева

    1 9 Отговор
    Това са руски фейкове.

    18:39 07.08.2025

  • 14 „Много прилича на геноцид“

    12 1 Отговор
    Още ли само им прилича ..... боклуци ...

    18:40 07.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ГЕНОЦ..ИД

    9 1 Отговор
    ГЕНОЦИД СПРЯМО ПАЛЕСТИНА

    18:43 07.08.2025

  • 17 Прилича на

    11 1 Отговор
    Концлагер

    18:43 07.08.2025

  • 18 хуманитарната криза в Гааза

    11 1 Отговор
    Е резултат от геноцид и окупация. И само завършен олигофрен може това да го каже : Много прилича на геноцид“ ...Много прилича на окупация" ..... ЕС и ЕК са съучастници и "лидерите" от ЕК също трябва да бъдат съдени за геноцид и престъпления срещу човечеството

    18:45 07.08.2025

  • 19 Професор

    5 1 Отговор
    Абе не "прилича" направи си е геноцид. Брашното е лукс там. Израел понякога проявява "хуманност". Обявяват място където ще се раздава храна и там се събират много хора след това Израелската авиация бомбардира множеството и обявяват, че са "неутрализирали терористи"..

    18:49 07.08.2025

  • 20 Ачо

    2 4 Отговор
    Русоробът е отгледан чрез селекция.От нов вид.

    18:49 07.08.2025

  • 21 Урсула се крие като мишка

    4 0 Отговор
    И изкарали някаква там заместник-председателката на Европейската комисия Тереса Рибера на амбразурата

    18:49 07.08.2025

  • 22 аде

    5 0 Отговор
    Не прилича, а Е геноцид ама тиа кат не са украйнци не ревете за тех

    18:49 07.08.2025

  • 23 Древен

    6 0 Отговор
    Не прилича а си е 100% геноцид...
    Целта е избиване на жителите и заграбване на земята даедно с прилежащата акватория...
    Където има находище на природен газ...

    18:50 07.08.2025

  • 24 И много ли е важно че

    5 0 Отговор
    Израел многократно е отхвърлял обвиненията в геноцид?

    18:51 07.08.2025

  • 25 ВЪЗМУТЕН

    8 0 Отговор
    Прилича, а?? Нещастници.

    18:52 07.08.2025

  • 26 факуса

    5 0 Отговор
    геноцид ама демократичен,затуй само прилича

    18:53 07.08.2025

  • 27 хуманитарна криза а?

    4 0 Отговор
    А за окупацията нито дума. Ще се фиксираме във последствията а не в причините. Подли хора гнусни. А санкции, ембарго, международна изолация на нацистката държава Израел кога? А?

    18:55 07.08.2025

  • 28 Урсула рита срещу

    0 0 Отговор
    Тръмп и се опитва да използва ръжен.
    А дали Тръмп няма да и вкара ръжена там където му е мястото.
    А може и да се зарадва нашата Светла висша ръководителка.
    Със сигурност ще мълчи и ще го приема пред своите поданици европейските граждани.

    18:57 07.08.2025

  • 29 Нещо там

    4 0 Отговор
    Българското правителство и ционистчето проклето Гйорг ГЕЙргиев няма ли да подпишат а? Някаква декларация, нещо?

    18:59 07.08.2025

  • 30 Важното е че

    2 0 Отговор
    Фон дер Лайен там нещо е обсъдила със Зеленски..
    Мерц, Макрон пък съвсем превъртяха а СтарМър се чуди как да оцелее

    19:02 07.08.2025

  • 31 ЮНЕСКО А?

    3 0 Отговор
    Я вижте какво пише на сайта на ЮНЕСКО за геноцида на Израел. И всичко ще ви стане ясно хора. Защо не сме домакин ...... Елементарно е да го осъзнаете хора . ......До кога ? До кога бре хора? До кога.....До кога ще чакаме Господа и Дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно? А Радев защо си мълчи, защо бре Радев? Бъди мъж, поне веднъж ....

    19:03 07.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Евреите го правят в състояние на афект

    1 1 Отговор
    След холокоста който им се е случи през 2СВ винаги ще са в афект
    А останалия свят ще е с стокхолмски синдром

    19:08 07.08.2025

  • 34 Мдааа

    0 0 Отговор
    „Ако изглежда като патица, движи се като патица, плува като патица, гмурка се като патица, кряка като патица, то най-вероятно е патица“.

    Не "изглежда", а си е Геноцид 100%! Стига с тази толерантност, към вечните ционистки "жертви"!

    19:17 07.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ами

    0 0 Отговор
    Не знаех, че в Брюксел ги интересува нещо различно от комисионни, оргии и окраина.

    19:24 07.08.2025