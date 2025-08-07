Брюксел с остра критика към Израел заради хуманитарната криза в Газа: „Много прилича на геноцид“

В едно от най-острите осъждания на действията на Израел от страна на европейски представител, заместник-председателката на Европейската комисия Тереса Рибера заяви, че ситуацията в ивицата Газа „много прилича“ на геноцид, съобщи Politico, предава БТА.

„Това, което виждаме, е конкретно население, което е подложено на нападения, убивано е и е оставено да умира от глад. То е затворено, без дом, без достъп до храна, вода и лекарства. Хората биват бомбардирани дори когато се опитват да получат хуманитарна помощ. Липсва всякаква хуманност и не се допускат свидетели“, коментира Рибера.

Тя допълни: „Ако това не е геноцид, то много прилича на определението, използвано за неговото описание.“

Европейската комисия като институция официално не е използвала термина „геноцид“, отбелязва Politico. Израелските власти не са отговорили на запитване за коментар. Израел многократно е отхвърлял обвиненията в геноцид, като подчертава, че действията му са насочени срещу групировката „Хамас“, която според Тел Авив използва цивилното население за „жив щит“ след нападението на 7 октомври 2023 г.

Междувременно, според данни на Световната здравна организация (СЗО), рекорден брой случаи на остро недохранване е регистриран сред децата в Газа през юли.

„Близо 12 000 деца под 5-годишна възраст са диагностицирани с остро недохранване. Най-големият брой на месечна база, отчитан досега“, съобщи генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус в Женева.

СЗО потвърждава и най-малко 99 смъртни случая вследствие на недохранване. Сред тях 64 възрастни и 35 деца, включително 29 на възраст под пет години.

„Общото количество на хранителните доставки остава напълно недостатъчно, за да се предотврати по-нататъшно влошаване. Пазарът трябва да бъде наводнен. Необходимо е разнообразие в храненето“, предупреди по видеовръзка Рик Пеперкорн, представител на СЗО за окупираната палестинска територия.

В същото време, Европейският съюз отчита, че въпреки нарастването на броя на камионите с хуманитарна помощ, доставките остават под договорените нива съгласно споразумение между ЕС и Израел от миналия месец.

Документ на Службата на ЕС по външна политика и хуманитарни въпроси, цитиран от Ройтерс, посочва, че в периода 29 юли - 4 август са разтоварени 463 камиона на граничните пунктове в Газа. Брой, който според международните организации е крайно недостатъчен за справяне с хуманитарната катастрофа.