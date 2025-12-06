Новини
Чехия нападна Калас

Чехия нападна Калас

6 Декември, 2025 14:10

  • кая калас-
  • ес-
  • сащ

Работата й разочарова европейските политици

Чехия нападна Калас - 1
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Работата на ръководителя на европейската дипломация Кая Калас предизвиква нарастващо разочарование сред европейските чиновници, съобщава чешкото издание HN.

Изданието отбелязва, че година след назначаването ѝ на най-високия пост, подходът ѝ към работата все по-често се характеризира като „непродуктивен“.

Тя няма абсолютно никакъв контакт със САЩ. Това е колосална грешка в преценката, а държавният секретар на САЩ Марко Рубио напълно я осмя“, цитира изданието висш чешки дипломат.

Той също така отбеляза безсмислието на исканията ѝ руският лидер Владимир Путин да бъде съден. Ян Коварж, директор на изследователския отдел в Института за международни отношения, е съгласен. „Тя говори езика на военните престъпления и трибуналите. Често прави силни изявления в медиите и социалните мрежи, събирайки харесвания“, смята експертът.

Според критиците, нейната твърда позиция, която изключва всякакъв контакт с руското ръководство, маргинализира ролята на ЕС на международната сцена, докато Русия и САЩ активно преговарят за украинско споразумение, пише изданието.

Американската мирна инициатива и европейските „поправки“

В края на ноември Белият дом обяви разработването на предложение за уреждане на конфликта в Украйна. Според чуждестранни медии планът включва прехвърляне на територия в Донбас под контрол на Москва, официално признаване на Донбас и Крим за руски територии, замразяване на по-голямата част от линията на контакт в Запорожка и Херсонска област, намаляване наполовина на украинските въоръжени сили и забрана за разполагане на чуждестранни войски и оръжия, способни да нанесат удари дълбоко в Русия.

Миналата неделя представители на ЕС, САЩ и Украйна проведоха разговори в Женева, за да обсъдят поправките към американското предложение. Твърди се, че те се отнасят до броя на украинските войски и контрола над Запорожката област, атомните електроцентрали, разполагането на сили на НАТО на украинска територия, териториалната собственост и други теми.

Както отбеляза Владимир Путин, първоначалният мирен план на САЩ може да послужи като основа за бъдещи споразумения, но всяка точка трябва да бъде щателно разработена предварително. Той смята, че макар ситуацията на фронта като цяло да устройва Русия, тъй като допринася за постигане на целите на Централния военен окръг, страната остава отворена за преговори и мирно разрешаване на конфликта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Путин нинджата

    5 55 Отговор
    Сорос ми заповяда да сме многоходови и да целим по лъжичка на час. Каза да не целим стратегически важни цели в Украйна.

    Коментиран от #4, #13, #27, #32, #34

    14:12 06.12.2025

  • 2 ФАКТ

    7 70 Отговор
    Никой няма да даде Украйна на 1 неграмотен съветески шофьор на такси.

    Коментиран от #24, #29

    14:13 06.12.2025

  • 3 побърканяк

    72 3 Отговор
    Не е лошо Кьовеши да я поразпита за едни милиарди изпрани в естонски банки

    14:15 06.12.2025

  • 4 Зельо златния

    52 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин нинджата":

    Ний пък пестим не че не можем да ги сваляме руските ракети, а пестим парите за ПВО и си купуваме златни тоалетни, а цандерите стоят на тъмно и студено или ги пращаме да се бият за разни градчета и селца, дето не са ни важни....

    14:17 06.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    62 2 Отговор
    Калас беше изгонена от Естония за корупция.

    Коментиран от #26

    14:17 06.12.2025

  • 6 Либерал

    6 61 Отговор
    украйна трябва да е свободна и демократична, далеч от лапите на милиционерите

    Коментиран от #15

    14:18 06.12.2025

  • 7 Кая не става

    55 3 Отговор
    Не знам по какви критерии е била подбрана за този изключително важен пост, но Кая срича като ученичка в дипломацията. Прави грешки, които и се прощават, но струват скъпо на ЕС.

    Коментиран от #14

    14:19 06.12.2025

  • 8 Последния Софиянец

    50 3 Отговор
    ЕС е в пълна изолация.

    14:20 06.12.2025

  • 9 Статисик

    41 1 Отговор
    Ами янките сега да си берат плодовете на това че обучиха и назначиха такива мекотели за ръководители на ЕК и отделните държави членки! Или може би това им е било целта.? Лошото е че и ние сме в кюпа...

    14:21 06.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 историк

    42 2 Отговор
    На КАЯ родителите са били първи дружки на Борис Елцин , и тя е живяла като принцеса , но сега се вижда , че за нищо не става !

    14:25 06.12.2025

  • 12 Кая от безкрая

    44 1 Отговор
    Тази чавка не става са касиерка в супермаркет, те я сложили дипломацията да управлява. Целият им съюз е пробита каца.

    14:26 06.12.2025

  • 13 Сорос е казал на баща ти

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "Путин нинджата":

    да е мнгоВходов и така станало че си бил направен в грешния вход.

    14:26 06.12.2025

  • 14 Сигурно като оная gнусаната

    33 1 Отговор

    До коментар #7 от "Кая не става":

    акушерка. Меркел я разкара от Германия в Брюксел за не се пречка, а Брюксел взеха че я издигнаха.

    14:28 06.12.2025

  • 15 Мурка

    29 2 Отговор

    До коментар #6 от "Либерал":

    обстрела на плавателен съд В български води е НАПАДЕНИЕ СРЕЩУ БГи НАТО . ОТГОВОРА НА БГ И НАТО КАКЪВ ТРЯБВА ДА Е----КВО ЩЕ КАЖЕШ

    14:28 06.12.2025

  • 16 Ъхъъъъ...

    33 1 Отговор
    (Тя няма абсолютно никакъв контакт със САЩ.) Тя връзка с реалността няма те искали със САЩ да има. В Китай отдавна хората го разбраха

    14:31 06.12.2025

  • 17 ЕСССР

    37 1 Отговор
    Патkите, като Урсула, Кая, Аналена и пр. не са само безполезни некъдрърни същества, а и напълно вредни за Европа!

    14:32 06.12.2025

  • 18 Цензура

    35 1 Отговор
    Самият факт, че тая озвeряла пaчaвра, която във всяка нормална държава щеше да е в лyдница - в усмирителна риза и постоянно дрогиpaна със силни лекарства, е начело на еврогeйската ДИПЛОМАЦИЯ вече говори достатъчно за целият умиращ еврогeйски съюз. Тази има толкова общо с дипломацията, колкото някой охъл с междугалактическите пътувания !!!

    14:33 06.12.2025

  • 19 Петър

    23 1 Отговор
    Тази, ако беше много юнаеща и можеща нямаше да стане шеф в ЕК

    14:33 06.12.2025

  • 20 Пич

    36 1 Отговор
    Чехия не е нападнала Кая ! Чехия само казва на всеослушание , че Кая е много тъпа !!!

    14:36 06.12.2025

  • 21 Софиянец

    31 1 Отговор
    И тя и урсула са еманация на това, което представлява ЕС в момента!
    Истерична, жалка, корумпирана дупка!

    14:39 06.12.2025

  • 22 хахаха

    24 0 Отговор
    тя няма връзка с главния мозък дето и е между ушите те търсят връзка със сащ

    14:40 06.12.2025

  • 23 Шопо

    27 1 Отговор
    Плана е ясен капитулация на Украйна.
    Русия си взема своето, останалото за САЩ.
    За ЕС няма нищо.

    14:46 06.12.2025

  • 24 БАШ-ФАКТ

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Ама той ,,шофьора на такси",щото пък много се е засилил... да пита...😝?!

    Коментиран от #28

    14:50 06.12.2025

  • 25 Тази особа

    17 0 Отговор
    На снимката накрая ще свърши в сливенския.

    14:53 06.12.2025

  • 26 не може да бъде

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    И Могерини се пъчеше така едно време -и видяхме какво стана!?

    15:05 06.12.2025

  • 27 666

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин нинджата":

    Май ви е казал и да сте бавноразвиващи.

    15:15 06.12.2025

  • 28 Буахахах

    0 9 Отговор

    До коментар #24 от "БАШ-ФАКТ":

    И ко взе? Взе минус 2 милиона вати

    Коментиран от #31

    15:16 06.12.2025

  • 29 Поправка

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Той ще си я вземе🤫

    15:18 06.12.2025

  • 30 Да,бе

    9 0 Отговор
    Странна логика имат изпозападналите,виждат че е патка,но очакват да не се държи,като патка...

    15:20 06.12.2025

  • 31 Атина Палада

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Буахахах":

    В Украйна глобализма,който доведе светът до ръба на пропастта у.мре, ти за взимания на нам си кво говориш:))))

    15:32 06.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Кръговрат на веществата

    7 0 Отговор
    В ЕС е същото като в България...нео6разовани,нагли наследници, съсипва ЕС/България

    15:34 06.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Е га ти

    3 0 Отговор
    Ставай мнохоходов и ти,че ни омръзна във всяка статия, един и същи коментар

    15:36 06.12.2025

