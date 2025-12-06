Чехия нападна Калас

Работата на ръководителя на европейската дипломация Кая Калас предизвиква нарастващо разочарование сред европейските чиновници, съобщава чешкото издание HN.
Изданието отбелязва, че година след назначаването ѝ на най-високия пост, подходът ѝ към работата все по-често се характеризира като „непродуктивен“.
„Тя няма абсолютно никакъв контакт със САЩ. Това е колосална грешка в преценката, а държавният секретар на САЩ Марко Рубио напълно я осмя“, цитира изданието висш чешки дипломат.
Той също така отбеляза безсмислието на исканията ѝ руският лидер Владимир Путин да бъде съден. Ян Коварж, директор на изследователския отдел в Института за международни отношения, е съгласен. „Тя говори езика на военните престъпления и трибуналите. Често прави силни изявления в медиите и социалните мрежи, събирайки харесвания“, смята експертът.
Според критиците, нейната твърда позиция, която изключва всякакъв контакт с руското ръководство, маргинализира ролята на ЕС на международната сцена, докато Русия и САЩ активно преговарят за украинско споразумение, пише изданието.
Американската мирна инициатива и европейските „поправки“
В края на ноември Белият дом обяви разработването на предложение за уреждане на конфликта в Украйна. Според чуждестранни медии планът включва прехвърляне на територия в Донбас под контрол на Москва, официално признаване на Донбас и Крим за руски територии, замразяване на по-голямата част от линията на контакт в Запорожка и Херсонска област, намаляване наполовина на украинските въоръжени сили и забрана за разполагане на чуждестранни войски и оръжия, способни да нанесат удари дълбоко в Русия.
Миналата неделя представители на ЕС, САЩ и Украйна проведоха разговори в Женева, за да обсъдят поправките към американското предложение. Твърди се, че те се отнасят до броя на украинските войски и контрола над Запорожката област, атомните електроцентрали, разполагането на сили на НАТО на украинска територия, териториалната собственост и други теми.
Както отбеляза Владимир Путин, първоначалният мирен план на САЩ може да послужи като основа за бъдещи споразумения, но всяка точка трябва да бъде щателно разработена предварително. Той смята, че макар ситуацията на фронта като цяло да устройва Русия, тъй като допринася за постигане на целите на Централния военен окръг, страната остава отворена за преговори и мирно разрешаване на конфликта.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин нинджата
Коментиран от #4, #13, #27, #32, #34
14:12 06.12.2025
2 ФАКТ
Коментиран от #24, #29
14:13 06.12.2025
3 побърканяк
14:15 06.12.2025
4 Зельо златния
До коментар #1 от "Путин нинджата":Ний пък пестим не че не можем да ги сваляме руските ракети, а пестим парите за ПВО и си купуваме златни тоалетни, а цандерите стоят на тъмно и студено или ги пращаме да се бият за разни градчета и селца, дето не са ни важни....
14:17 06.12.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #26
14:17 06.12.2025
6 Либерал
Коментиран от #15
14:18 06.12.2025
7 Кая не става
Коментиран от #14
14:19 06.12.2025
8 Последния Софиянец
14:20 06.12.2025
9 Статисик
14:21 06.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 историк
14:25 06.12.2025
12 Кая от безкрая
14:26 06.12.2025
13 Сорос е казал на баща ти
До коментар #1 от "Путин нинджата":да е мнгоВходов и така станало че си бил направен в грешния вход.
14:26 06.12.2025
14 Сигурно като оная gнусаната
До коментар #7 от "Кая не става":акушерка. Меркел я разкара от Германия в Брюксел за не се пречка, а Брюксел взеха че я издигнаха.
14:28 06.12.2025
15 Мурка
До коментар #6 от "Либерал":обстрела на плавателен съд В български води е НАПАДЕНИЕ СРЕЩУ БГи НАТО . ОТГОВОРА НА БГ И НАТО КАКЪВ ТРЯБВА ДА Е----КВО ЩЕ КАЖЕШ
14:28 06.12.2025
16 Ъхъъъъ...
14:31 06.12.2025
17 ЕСССР
14:32 06.12.2025
18 Цензура
14:33 06.12.2025
19 Петър
14:33 06.12.2025
20 Пич
14:36 06.12.2025
21 Софиянец
Истерична, жалка, корумпирана дупка!
14:39 06.12.2025
22 хахаха
14:40 06.12.2025
23 Шопо
Русия си взема своето, останалото за САЩ.
За ЕС няма нищо.
14:46 06.12.2025
24 БАШ-ФАКТ
До коментар #2 от "ФАКТ":Ама той ,,шофьора на такси",щото пък много се е засилил... да пита...😝?!
Коментиран от #28
14:50 06.12.2025
25 Тази особа
14:53 06.12.2025
26 не може да бъде
До коментар #5 от "Последния Софиянец":И Могерини се пъчеше така едно време -и видяхме какво стана!?
15:05 06.12.2025
27 666
До коментар #1 от "Путин нинджата":Май ви е казал и да сте бавноразвиващи.
15:15 06.12.2025
28 Буахахах
До коментар #24 от "БАШ-ФАКТ":И ко взе? Взе минус 2 милиона вати
Коментиран от #31
15:16 06.12.2025
29 Поправка
До коментар #2 от "ФАКТ":Той ще си я вземе🤫
15:18 06.12.2025
30 Да,бе
15:20 06.12.2025
31 Атина Палада
До коментар #28 от "Буахахах":В Украйна глобализма,който доведе светът до ръба на пропастта у.мре, ти за взимания на нам си кво говориш:))))
15:32 06.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Кръговрат на веществата
15:34 06.12.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Е га ти
15:36 06.12.2025