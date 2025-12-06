Работата на ръководителя на европейската дипломация Кая Калас предизвиква нарастващо разочарование сред европейските чиновници, съобщава чешкото издание HN.

Изданието отбелязва, че година след назначаването ѝ на най-високия пост, подходът ѝ към работата все по-често се характеризира като „непродуктивен“.

„Тя няма абсолютно никакъв контакт със САЩ. Това е колосална грешка в преценката, а държавният секретар на САЩ Марко Рубио напълно я осмя“, цитира изданието висш чешки дипломат.

Той също така отбеляза безсмислието на исканията ѝ руският лидер Владимир Путин да бъде съден. Ян Коварж, директор на изследователския отдел в Института за международни отношения, е съгласен. „Тя говори езика на военните престъпления и трибуналите. Често прави силни изявления в медиите и социалните мрежи, събирайки харесвания“, смята експертът.

Според критиците, нейната твърда позиция, която изключва всякакъв контакт с руското ръководство, маргинализира ролята на ЕС на международната сцена, докато Русия и САЩ активно преговарят за украинско споразумение, пише изданието.

Американската мирна инициатива и европейските „поправки“

В края на ноември Белият дом обяви разработването на предложение за уреждане на конфликта в Украйна. Според чуждестранни медии планът включва прехвърляне на територия в Донбас под контрол на Москва, официално признаване на Донбас и Крим за руски територии, замразяване на по-голямата част от линията на контакт в Запорожка и Херсонска област, намаляване наполовина на украинските въоръжени сили и забрана за разполагане на чуждестранни войски и оръжия, способни да нанесат удари дълбоко в Русия.

Миналата неделя представители на ЕС, САЩ и Украйна проведоха разговори в Женева, за да обсъдят поправките към американското предложение. Твърди се, че те се отнасят до броя на украинските войски и контрола над Запорожката област, атомните електроцентрали, разполагането на сили на НАТО на украинска територия, териториалната собственост и други теми.

Както отбеляза Владимир Путин, първоначалният мирен план на САЩ може да послужи като основа за бъдещи споразумения, но всяка точка трябва да бъде щателно разработена предварително. Той смята, че макар ситуацията на фронта като цяло да устройва Русия, тъй като допринася за постигане на целите на Централния военен окръг, страната остава отворена за преговори и мирно разрешаване на конфликта.