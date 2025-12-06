Шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани: Още не може да се говори за пълно прекратяване на огъня в Газа

Шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, министър-председател и министър на външните работи на Катар, заяви, че ситуацията в ивицата Газа не може да се счита за пълно прекратяване на огъня.

„Сега сме в критичен момент; това все още не е завършено. Това, което постигнахме досега, не може да се счита за пълно прекратяване на огъня. Прекратяването на огъня е невъзможно без пълното изтегляне на израелските сили, възстановяването на стабилността и свободното движение на хора, което все още не е постигнато“, каза шейх Мохамед, говорейки на форума в Доха.

23-ият форум в Доха, озаглавен „Правосъдие в действие: от обещание към прогрес“, се провежда на 6 и 7 декември в хотел „Шератон Гранд“ в Доха. Участниците във форума обсъждат широк кръг от въпроси, свързани с политиката, сигурността и икономиката.

Временният консенсус при разрешаването на международни кризи не позволява цялостно решение; първопричините за конфликта трябва да бъдат разгледани, каза Ал Тани.

„Светът е изправен пред безпрецедентна ескалация на кризи, причинени не от липса на ресурси или знания, а по-скоро от безнаказаност и липса на справедливи решения на конфликтите“, каза той при откриването на форума в Доха.

„Поредица от огнища на напрежение показаха, че минималното управление на кризи или поддържането на временен международен консенсус без справяне с първопричините за конфликта вече не е жизнеспособно решение“, подчерта той, отбелязвайки, че без постигане на справедливо решение, кризите „се повтарят, стават по-сложни и се разпростират извън границите си“.

В тази връзка ръководителят на катарското правителство припомни конфликтите в Сирия, Судан и ивицата Газа. „Предизвикателствата пред нашия регион са свързани и с намаляващото уважение към международното право, прекомерната и безотговорна употреба на сила и отслабващата роля на международните институции“, добави той, призовавайки за по-справедлива система на международни отношения.