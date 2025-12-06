Новини
Тежка катастрофа отне живота на 6 души в Турция

6 Декември, 2025 14:35 697 1

  • турция-
  • катастрофа-
  • автобус-
  • загинали-
  • ранени

Ранени са 11 от пътниците в автобуса

Тежка катастрофа отне живота на 6 души в Турция - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Шест души загинаха и 11 бяха ранени при автобусна катастрофа в южната турска провинция Османие, съобщава Анадолската агенция.

„Пътнически автобус, чийто шофьор все още не е идентифициран, се е сблъскал с камион, пътуващ в същата посока. Сблъсъкът е довел до сериозни повреди на автобуса, като някои пътници са останали блокирани вътре", уточняват властите.

След получаване на сигнала на мястото на инцидента са изпратени множество пожарникари, медицински персонал, полиция и жандармерия. След продължителни усилия спасителите са извадили блокираните пътници от автобуса.

"Първоначален медицински преглед е показал, че шестима души са починали на място“, съобщи агенцията.

Единадесет ранени са транспортирани с линейка до различни болници в Османие и са лекувани, добави агенцията.

Служители на реда са започнали разследване на инцидента, добави агенцията.


Турция


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хеми значи бензин

    1 2 Отговор
    Още ли има тапатси коиъо пътуват с автабус

    14:14 06.12.2025

