Тежка катастрофа отне живота на 6 души в Турция

Шест души загинаха и 11 бяха ранени при автобусна катастрофа в южната турска провинция Османие, съобщава Анадолската агенция.
„Пътнически автобус, чийто шофьор все още не е идентифициран, се е сблъскал с камион, пътуващ в същата посока. Сблъсъкът е довел до сериозни повреди на автобуса, като някои пътници са останали блокирани вътре", уточняват властите.
След получаване на сигнала на мястото на инцидента са изпратени множество пожарникари, медицински персонал, полиция и жандармерия. След продължителни усилия спасителите са извадили блокираните пътници от автобуса.
"Първоначален медицински преглед е показал, че шестима души са починали на място“, съобщи агенцията.
Единадесет ранени са транспортирани с линейка до различни болници в Османие и са лекувани, добави агенцията.
Служители на реда са започнали разследване на инцидента, добави агенцията.
1 Хеми значи бензин
14:14 06.12.2025