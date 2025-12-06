Новини
Земетресение разстърси Румъния

6 Декември, 2025 15:21 570 1

  • румъния-
  • земетресение

То е ило с мангитуд от 3,5 по Рихтер

Земетресение разстърси Румъния - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 3,5 е регистрирано днес в 9:25 ч. местно (и българско) време в румънския сеизмичен район Вранча, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на Националния институт по геофизика, пише БТА.

Епицентърът на труса е локализиран на дълбочина от 135,2 км. Най-близките градове до епицентъра са Фокшани (49 км в западна посока), Сфънту Георге (62 км на изток), Бузъу (64 км на север), Брашов (74 км на изток) и Плоещ (92 км в североизточна посока).

Земетресението е усетено в околността, посочва Аджерпрес.

През декември в Румъния са регистрирани осем земетресения с магнитуд между 2 и 3,5.

Най-силните земетресения тази година в Румъния бяха с магнитуд 4,4, припомня Аджерпрес. Трусовете бяха регистрирани съответно на 13 февруари в окръг Бузъу и на 11 май в окръг Вранча.

Миналата година най-силното земетресение бе с магнитуд от 5,4 и бе регистрирано в окръг Бузъу на 16 септември.


Румъния
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Разсбрахме

    1 0 Отговор
    Че разстърси Румъния

    15:40 06.12.2025

Новини по държави:
