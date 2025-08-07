Протести в Израел срещу разширяването на офанзивата в Газа

Протести срещу планираното от израелското правителство разширяване на бойните действия в ивицата Газа се проведоха в цялата страна, докато кабинетът по сигурността се събира, за да вземе решение за следващите стъпки в конфликта, който продължава вече 22 месеца, съобщи ДПА, предава БТА.

В Йерусалим демонстранти се събраха пред официалната резиденция на премиера Бенямин Нетаняху, настоявайки за незабавно споразумение за освобождаване на заложниците, които все още се намират в плен на групировката "Хамас".

„Правителството трябва да предложи цялостно споразумение, което да върне всички 50 заложници у дома. Само така може да се сложи край на войната“, заяви майката на един от задържаните, цитирана от изданието Йедиот Ахронот.

Друг протестиращ предупреди: „Разширяването на сраженията е смъртоносна опасност. Погледнете ни в очите, ако сте готови да пожертвате заложниците.“

Многобройни демонстрации се проведоха и в Тел Авив, където протестиращи запалиха голям огън пред централата на управляващата партия "Ликуд". Те настояха за незабавно освобождаване на всички заложници в Газа.

Според данни на израелските власти, около 50 души все още се държат в плен от "Хамас", като се предполага, че около 20 от тях са живи.

Междувременно от "Хамас" заявиха, че изказването на премиера Нетаняху относно намеренията на Израел да поеме пълен военен контрол над ивицата Газа представлява „удар“ по преговорите за прекратяване на огъня. Според групировката, тези действия показват, че Нетаняху е готов да пожертва заложниците, за да обслужи личните си интереси.

Израелските военни обявиха нова евакуационна заповед за жителите на два квартала в град Газа - „Дарадж“ и „Туфа“ в стария град.

„ЦАХАЛ продължава да действа във всеки район, в който се извършва терористична дейност или откъдето се стреля по Израел“, се казва в изявление на армейски говорител на арабски език в социалната мрежа „Екс“.

„Ако все още не сте се евакуирали за ваша безопасност, незабавно се придвижете на юг към хуманитарната зона в Ал Мауаси“, допълва съобщението.