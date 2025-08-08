Новини
Свят »
Одобриха плана на Нетаняху за окупация на целия град Газа и разширяване на операцията в анклава

8 Август, 2025 04:04, обновена 8 Август, 2025 05:53

  • оон-
  • газа-
  • израел

ООН е "категорично против всякакво ескалиране" на войната

Одобриха плана на Нетаняху за окупация на целия град Газа и разширяване на операцията в анклава - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелският кабинет по сигурност одобри плана на премиера Бенямин Нетаняху за поемане на контрол над целия град Газа и разширяване на операцията в анклава, съобщи телевизионната и радио компания Кан.

Военно-политическият кабинет одобри решението на министър-председателя да окупира град Газа, съобщи и журналистът на Axios Барак Равид в социалните мрежи X.

„Израелски служител ми каза: израелският военно-политически кабинет одобри предложението на премиера Нетаняху за окупация на град Газа“, написа журналистът.

В четвъртък Нетаняху обяви намерението си да установи контрол над цялата ивица Газа, за да осигури периметър за сигурност и впоследствие да прехвърли полу-анклава под контрола на ново гражданско правителство. Премиерът уточни, че Израел не планира да запази контрола над ивицата Газа, а само възнамерява да установи „периметър за сигурност“.

Преди това ООН се противопостави категорично на разширяването на израелската офанзива в ивицата Газа, предаде ДПА, цитирана от БТА, като се позова на изявление снощи на заместник-говорителя на световната организация Фархан Хак в Ню Йорк.

"Категорично сме против всякакво ескалиране на конфликта", заяви Хак. "Той вече е изключително разрушителен", добави заместник-говорителят на ООН.

По думите на Хак конфликтът вече е причинил "повече от 60 000 жертви" в продължаващите почти две години сражения.

"Има вероятност от огромни човешки страдания, включително потенциално гладуване, което може да се влоши, ако конфликтът се усложни", добави говорителят.

Коментарите му бяха направени в момент, когато израелският кабинет за сигурност се събра, за да обсъди по-нататъшни стъпки във войната в ивицата Газа.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази подкрепата си за пълно превземане на ивицата Газа въпреки съпротивата на военните лидери, които се опасяват, че ескалацията на сраженията може да застраши живота на останалите в плен заложници, държани от палестинското ислямистко движение "Хамас".




