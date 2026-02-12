Новини
България »
Васил Пандов: ГДБОП са намесени в историята "Петрохан"

Васил Пандов: ГДБОП са намесени в историята "Петрохан"

12 Февруари, 2026 21:48 1 889 49

  • васил пандов-
  • гдбоп-
  • намесени-
  • убийство-
  • петрохан

Бяхме свидетели на политически фарс. Трагичният случай се използва за долни политически цели. Безспорно този случай има много проблеми, които се поставят пред нашата държава

Васил Пандов: ГДБОП са намесени в историята "Петрохан" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Работата на депутатите в Народното събрание (НС) днес започна със скандал заради случая "Петрохан".

"Бяхме свидетели на политически фарс. Трагичният случай се използва за долни политически цели. Безспорно този случай има много проблеми, които се поставят пред нашата държава", коментира депутатът от ПП-ДБ доц. Васил Пандов в предаването "Денят ON AIR".

По думите му, ако имахме държава на място, още първите дни трябваше да има изключително бързи действия на разследването. "Една силна държава щеше да проведе адекватно разследване.

За мен възникват много въпроси. Ако разследването е неадекватно, това влиза в обяснение, че от Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) са наблюдавали тази организация", заяви доц. Пандов пред Bulgaria ON AIR.

Той съобщи за членове на "Продължаваме промяната", които казват, че още 2022 г. са подавали сигнали срещу хижата. Депутатът отбеляза, че се твърди, че собственикът на хижата - Иво Калушев - е бил агент на ДАНС.

"Въпросът е какво прави ДАНС? Вместо да се предотвратили подобна трагедия, косвено са допринесли за нея. Когато една институция има сигнали, наблюдава, но е пасивна - институциите по някакъв начин са участвали в тази дейност с това, че не са предприели нищо. Очевидно е, че те са съпричастни", каза доц. Пандов. "Защо в закона не се предложи да има ограничение на оръжията, които едно лице може да има. Законът досега е имал пропуск. Има десетки организации, които се наричат "агенция", "служба" и т.н. Разследването трябва да елиминира всички възможни страхове на обществото", подчерта депутатът от ПП-ДБ.

Според него и от Главна Дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) има "намесени в историята".

"Един от младежите каза, че е подавал сигнали и е говорил с ГДБОП", отбеляза доц. Пандов.

"Ако от ДАНС са имали наблюдения и са имали сътрудничество с тези хора, това е чадър върху тях", заяви депутатът.

Той е на мнение, че големият проблем, е че "седмата жертва на тази трагедия е българската държавност".

По думите му този случай вади много системни проблеми като проблема с наркозависимите и зависимите изобщо.

"Българската държава не помага по никакъв начин на родителите с деца с такива зависимости", посочи още доц. Пандов и подчерта, че "имаме дефицит на законност". Според него избора на Андрей Гюров за служебен премиер е добра крачка към честни избори и очакванията са големи. "Той има тежестта да обърне цялата парадигма. От всичките кандидати за министър-председател той най-много би могъл да го направи. Но дали би могъл, или ще се случи - това са две различни неща", отбеляза депутатът.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    16 4 Отговор
    Всички служби наши и чужди са намесени.

    21:49 12.02.2026

  • 2 Фен

    23 4 Отговор
    Петроханските Пудели са намесени във всяка кражба и далавера в държавата.

    21:51 12.02.2026

  • 3 Недоумявам

    9 14 Отговор
    Огромна трагедия се превръща в политически театър.
    Обвиняват се хора, които не могат да се защитят!
    Ако действително налице са факти, дискредитиращи загиналите, то може да се заведе отделно разследване или дело по случая.
    Но да се пренебрегва хипотезата за предумишлено деяние е несериозно " по подобие на Нови Искър",възникват неудобни въпроси!
    За доказателствен материал да се ползва книга, която е "а" - "б" -то на ако щете медицинска гимнастика за възрастни хора в цяла Азия, усъвършенстване на "смирение", "мъдрост", "философия да цениш животът на всичко и всеки", "преклонение пред живота,отдаване на почит към всяко живо и мъртво същество", "да не отоваряш на агресията с агресия" е просто обида на хилядолетна мъдрост.
    Основата на тази философия е: "НЕ НАРАНЯВАЙ ЧОВЕК, КОЙТО НЕ МОЖЕШ ДА ИЗЛЕКУВАШ след това!".
    Или "Човек е това, което яде!".
    Все едно да обидиш ранното християнство и източното православие.
    Има забранени течения и секти в Китай и Япония.
    Дори разкриване на определени техники и древни ръкописи се наказват жестоко.
    Малко са достойните да ги узнаят и да не злоупотребят с тях.

    21:51 12.02.2026

  • 4 само да попитам

    23 0 Отговор
    не е ли по-добре вместо да кавате кой е намесвн да казвате кой не е ???

    21:52 12.02.2026

  • 5 Пък кой

    22 5 Отговор
    То половината им пеперастко правителство се мъкнали на Петрохан, а някои министри по няколко пъти... Пък кой ми с.р.а в гащите - ГДБОП.

    21:53 12.02.2026

  • 6 Истината

    9 3 Отговор
    Всички политици и политизирани държавни структури, а то други няма, сте замесени в батака.

    21:53 12.02.2026

  • 7 Грую

    26 8 Отговор
    Сега вече разбрх кво е ПП - "Педофилска Партия"

    21:54 12.02.2026

  • 8 Туин Пийкс

    19 7 Отговор
    И този Васил ПЕндов е минал през школата на рейнджърите от Петрохан. Личи му от километри. Всички са бо.луци.

    21:54 12.02.2026

  • 10 БоюЦитанина

    16 3 Отговор
    Ох, лошо ми е! Пак преядох с луканка "Петрохан"!

    Коментиран от #11

    21:55 12.02.2026

  • 11 Лошо

    9 2 Отговор

    До коментар #10 от "БоюЦитанина":

    Ти е защото тумбака ти е пълен а главата ти е празна!

    Коментиран от #18, #20

    21:57 12.02.2026

  • 12 Инспектор Дюдю

    16 3 Отговор
    Това за оръжията е прав
    За чий хикс са му били на другия 16 пищова?!
    От кое КОС са му ги разрешили?

    Коментиран от #23

    21:57 12.02.2026

  • 13 Хаха

    19 1 Отговор
    Поредния пепи! Вие никога не сте виновни! Винаги е някой друг! Защо не подкрепихте регистъра на педофилите в България? Защото всичките до един сте извратеняци! Да не забравим и бившата ти жена Белобрадова, която си е глътнала езика сега, а имаме много и знае балалайката!

    21:58 12.02.2026

  • 14 Сатана Z

    15 4 Отговор
    Пазете си децата особено момченцата от жълтопаветната секта.Всеки от ПП е Потенциален Педофил.

    21:58 12.02.2026

  • 15 Пе-Пе-Пе...пета

    12 2 Отговор
    Този ми прилича на остарял Питър Пан - момчето, което не иска да порасне. И изглежда много "сбъркан хляб".

    22:01 12.02.2026

  • 16 ПП защита чрез нападки

    10 2 Отговор
    Валери, който преди няколко години е заведен от майка си при лама Калушев, където е преживял сексуални посегателства е обявил сам:"""Свързах се първоначално с ГДБОП около 2022 г.. """
    Целта му била да разобличи Учителя, но и Учителя научил или се досетил от някоя проверка за оплакването.

    22:02 12.02.2026

  • 17 Ддд

    14 4 Отговор
    Политиците на ПП-ДБ са обикновени мазни лъжци. Лъжата с ДАНС не хвана декиш, сега лъжат за ГДБОП.

    22:02 12.02.2026

  • 19 Анонимен

    9 3 Отговор
    А ти бил ли си в хижата не извратеняк от ПП?

    22:04 12.02.2026

  • 22 Холмс

    16 3 Отговор
    В началото на случая бях убеден че са натопени скалъпен случай! Но в хода на разследването се вижда че тези са не чака такива светци! Тези хора срещу им има куп недоволни, цялото село Гинци не ги харесва, но мнението за софиянеца интелектуалец на човек от гинци е незначителен! Нали Калушев е гуро важен и за Терзиев и за Самдов и за Йорданова, това е фактора! Дрте не ходило на училище 140 часа от 170 е нормално нали е ходило на състезания и международни изяви!!! Нека сега Макулев каже колко гмуркания има???? Болни родители, болно общество хора коитто не знаят морална граница , защо днешните родители не различават история, морал, възпитание, етика, уважение към по възрастен, към бременна жена в автобус, инвалид и дръги не състоятелни групи!

    22:05 12.02.2026

  • 23 разрешителните са

    12 2 Отговор

    До коментар #12 от "Инспектор Дюдю":

    Чрез връзки с лидери на ПП се получават всички разрешителни, а дясната им ръка в МВР е мин.Рашков.

    22:07 12.02.2026

  • 24 Моля?

    10 5 Отговор
    Значи Гюров от ППбе добър избор?
    Егати и..доброто за българите!

    22:08 12.02.2026

  • 25 Много хора

    5 5 Отговор
    не са запознати с будизма. Сексуалната енергия не се израходва, както в безраборните отношения между мъж и жена на Запад, да не говорим за дете. Между другото Христос е лекувал хора и ги е възкресявал, „Чрез определени молитви". Когато Апостолите са минавали през тълпа от хора, са умеели да ги лекуват, отново чрез канализирани енергии и молитви, за да се осъществят тези практики сексуалните физически контакти категорично не се препоръчват., освен за създаване на поколение, и то през точно определено време на пречистване. Факт е, че чрез Апостолите България е първата, в която масово прониква ранното християнство, а не Армения. Но и тези данни се крият от народът ни. И не напазно е казано: В началото бе Словото".
    Всяка една религия, учение, в която има духовна чистота е праведна. Ненапразно Мария е "девица".
    Когато сравняваме различните религии, установяваме че Източникът е ЕДИН.
    Моралните Закони са едни и същи, но вероятно писани през различни периоди от време.

    Коментиран от #29, #48

    22:11 12.02.2026

  • 26 Вече не знаят

    14 1 Отговор
    Как да се оправдават!
    Това е зловещ цирк!

    22:11 12.02.2026

  • 27 Очакваме

    9 3 Отговор
    обяснително опровержение от следващия пепи представител на ПП.

    22:11 12.02.2026

  • 28 Този пепераст ли е?

    9 3 Отговор
    Видът му е такъв.
    Пълно е с тези сбъ,рканяци
    На всички ни е ясно,бче всички са замесени..
    Но ПП са сатинската кваска
    Подквасиха половин България
    Модерно е да си пепераст- демократично !

    22:14 12.02.2026

  • 29 Остави будизма на мира

    7 2 Отговор

    До коментар #25 от "Много хора":

    Тук недодяланите уж будистки самозванци ползват терминология за камуфлаж на п-филски практики, а природозащитни техники за привличане на спонсорски средства.

    22:16 12.02.2026

  • 30 Клоун

    10 4 Отговор
    ДАНС и ГДБОБ не са ги спряли, защото са били покровителствани от твоята партия.
    Те ги създали, министърът им разписал документ, с който ги направил фактор, засипвали ги с кинти от съмнителните си фондации, а сега се правят на ущипани... Вън от парламента подръжниците на педофилите, съд и затвор за тях

    Коментиран от #31

    22:16 12.02.2026

  • 31 Въпреки очевидните факти

    7 1 Отговор

    До коментар #30 от "Клоун":

    ППартийни Представители скачат като ужилени и все повече се оплитат в паяжината си от неудачни опити да ни убедят , че не е това, което изглежда, че е.

    22:21 12.02.2026

  • 32 Да питам

    8 0 Отговор
    С такива родители на тези деца,какво може да се направи.Страшно е,когато майка кълне собственото си дете и мисли,че е права.

    Коментиран от #49

    22:24 12.02.2026

  • 33 ?????

    7 1 Отговор
    "Той съобщи за членове на "Продължаваме промяната", които казват, че още 2022 г. са подавали сигнали срещу хижата." - може ли имена, факти и документи?
    Или трябва да им повярваме щото са пичове? А?

    Коментиран от #34

    22:28 12.02.2026

  • 34 ?????

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "?????":

    И имена естествено.

    22:29 12.02.2026

  • 35 хаха

    4 1 Отговор
    То кой ли не е намесен там ... Нищо чудно. Поне 60% от обитателите на Блатото са си пълни генетични нули.
    Нищо не става от тях.

    22:30 12.02.2026

  • 36 И ти си от от наопаките

    8 2 Отговор
    И ти си от тая партия на обратните. Имате право да сте такива ,но нямате право да посягате на дечица. Това нищо не може да оправдае, много е мръснишко, извратено направо.

    22:30 12.02.2026

  • 37 Кристин Ретард

    5 3 Отговор
    Дори Калуша да е бил агент на ДС, пардон ДАНС, това не означава, че трябва да изнасилва малки деца!

    22:34 12.02.2026

  • 39 ПеПантоф

    1 1 Отговор
    оф ас ква лача съм.и коцичка

    22:40 12.02.2026

  • 40 Никой

    1 0 Отговор
    Сега - всеки ще каже.

    22:41 12.02.2026

  • 41 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 2 Отговор
    ПП ДБ СА НАМЕСЕНИ В УБИЙСТВАТА (ИСТОРИЯТА) "ПЕТРОХАН" ........................ ФАКТ !

    22:42 12.02.2026

  • 42 ТУК В САЙТА ВИ Е ПЪЛНО

    2 2 Отговор
    С ДОЛНИ ТРОЛОВЕ, МИЗЕРНИЦИ, ПРЕДАТЕЛИ , БОКЛУЦИ !!! ЗАСРАМЕТЕ СЕ !!!!

    22:43 12.02.2026

  • 43 и тоя

    4 1 Отговор
    обича пенюари!

    22:45 12.02.2026

  • 44 Дека

    2 1 Отговор
    е Гюро?

    22:48 12.02.2026

  • 46 Рамбо

    3 1 Отговор
    П.П. или Партията на Педофилите беше до тук. Дори и бащата на Шарлатаните другаря Боташ и Пеги Бънди не могат да им помогнат. А на другаря Грую, ококорения свинчок ще му яде у–ю.

    23:04 12.02.2026

  • 47 малиииий...

    1 0 Отговор
    А Шиши и Боко са истинските шефове в ГДБОБ и ДАНС, смятайте за какво говорим ако бяха назначили Шиши официално. Всички на бичкията...

    23:09 12.02.2026

  • 48 Да и

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Много хора":

    Христос е бил в Индия, като е изучавал теорията за прераждането.

    23:09 12.02.2026

  • 49 хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Да питам":

    Да не забравяме, че сектите са специалиализирани в обработка на умовете на другите. Хората мислят, че дяволът не съществува, но сектите точно до неговата помощ прибягват. Така си осигуряват пари, влияние, протекции. Манипулираните трудно могат да се събудят сами от този сън. Държавата трябва да проявява бдителност и навреме да забранява дейността на сектите. В този случай много е закъсняла.

    23:19 12.02.2026

