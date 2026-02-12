Васил Пандов: ГДБОП са намесени в историята "Петрохан"

Работата на депутатите в Народното събрание (НС) днес започна със скандал заради случая "Петрохан".
"Бяхме свидетели на политически фарс. Трагичният случай се използва за долни политически цели. Безспорно този случай има много проблеми, които се поставят пред нашата държава", коментира депутатът от ПП-ДБ доц. Васил Пандов в предаването "Денят ON AIR".
По думите му, ако имахме държава на място, още първите дни трябваше да има изключително бързи действия на разследването. "Една силна държава щеше да проведе адекватно разследване.
За мен възникват много въпроси. Ако разследването е неадекватно, това влиза в обяснение, че от Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) са наблюдавали тази организация", заяви доц. Пандов пред Bulgaria ON AIR.
Той съобщи за членове на "Продължаваме промяната", които казват, че още 2022 г. са подавали сигнали срещу хижата. Депутатът отбеляза, че се твърди, че собственикът на хижата - Иво Калушев - е бил агент на ДАНС.
"Въпросът е какво прави ДАНС? Вместо да се предотвратили подобна трагедия, косвено са допринесли за нея. Когато една институция има сигнали, наблюдава, но е пасивна - институциите по някакъв начин са участвали в тази дейност с това, че не са предприели нищо. Очевидно е, че те са съпричастни", каза доц. Пандов. "Защо в закона не се предложи да има ограничение на оръжията, които едно лице може да има. Законът досега е имал пропуск. Има десетки организации, които се наричат "агенция", "служба" и т.н. Разследването трябва да елиминира всички възможни страхове на обществото", подчерта депутатът от ПП-ДБ.
Според него и от Главна Дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) има "намесени в историята".
"Един от младежите каза, че е подавал сигнали и е говорил с ГДБОП", отбеляза доц. Пандов.
"Ако от ДАНС са имали наблюдения и са имали сътрудничество с тези хора, това е чадър върху тях", заяви депутатът.
Той е на мнение, че големият проблем, е че "седмата жертва на тази трагедия е българската държавност".
По думите му този случай вади много системни проблеми като проблема с наркозависимите и зависимите изобщо.
"Българската държава не помага по никакъв начин на родителите с деца с такива зависимости", посочи още доц. Пандов и подчерта, че "имаме дефицит на законност". Според него избора на Андрей Гюров за служебен премиер е добра крачка към честни избори и очакванията са големи. "Той има тежестта да обърне цялата парадигма. От всичките кандидати за министър-председател той най-много би могъл да го направи. Но дали би могъл, или ще се случи - това са две различни неща", отбеляза депутатът.
Обвиняват се хора, които не могат да се защитят!
Ако действително налице са факти, дискредитиращи загиналите, то може да се заведе отделно разследване или дело по случая.
Но да се пренебрегва хипотезата за предумишлено деяние е несериозно " по подобие на Нови Искър",възникват неудобни въпроси!
За доказателствен материал да се ползва книга, която е "а" - "б" -то на ако щете медицинска гимнастика за възрастни хора в цяла Азия, усъвършенстване на "смирение", "мъдрост", "философия да цениш животът на всичко и всеки", "преклонение пред живота,отдаване на почит към всяко живо и мъртво същество", "да не отоваряш на агресията с агресия" е просто обида на хилядолетна мъдрост.
Основата на тази философия е: "НЕ НАРАНЯВАЙ ЧОВЕК, КОЙТО НЕ МОЖЕШ ДА ИЗЛЕКУВАШ след това!".
Или "Човек е това, което яде!".
Все едно да обидиш ранното християнство и източното православие.
Има забранени течения и секти в Китай и Япония.
Дори разкриване на определени техники и древни ръкописи се наказват жестоко.
Малко са достойните да ги узнаят и да не злоупотребят с тях.
До коментар #10 от "БоюЦитанина":Ти е защото тумбака ти е пълен а главата ти е празна!
За чий хикс са му били на другия 16 пищова?!
От кое КОС са му ги разрешили?
16 ПП защита чрез нападки
Целта му била да разобличи Учителя, но и Учителя научил или се досетил от някоя проверка за оплакването.
23 разрешителните са
До коментар #12 от "Инспектор Дюдю":Чрез връзки с лидери на ПП се получават всички разрешителни, а дясната им ръка в МВР е мин.Рашков.
Егати и..доброто за българите!
Всяка една религия, учение, в която има духовна чистота е праведна. Ненапразно Мария е "девица".
Когато сравняваме различните религии, установяваме че Източникът е ЕДИН.
Моралните Закони са едни и същи, но вероятно писани през различни периоди от време.
Това е зловещ цирк!
Пълно е с тези сбъ,рканяци
На всички ни е ясно,бче всички са замесени..
Но ПП са сатинската кваска
Подквасиха половин България
Модерно е да си пепераст- демократично !
29 Остави будизма на мира
До коментар #25 от "Много хора":Тук недодяланите уж будистки самозванци ползват терминология за камуфлаж на п-филски практики, а природозащитни техники за привличане на спонсорски средства.
Те ги създали, министърът им разписал документ, с който ги направил фактор, засипвали ги с кинти от съмнителните си фондации, а сега се правят на ущипани... Вън от парламента подръжниците на педофилите, съд и затвор за тях
31 Въпреки очевидните факти
До коментар #30 от "Клоун":ППартийни Представители скачат като ужилени и все повече се оплитат в паяжината си от неудачни опити да ни убедят , че не е това, което изглежда, че е.
Или трябва да им повярваме щото са пичове? А?
До коментар #33 от "?????":И имена естествено.
Нищо не става от тях.
До коментар #25 от "Много хора":Христос е бил в Индия, като е изучавал теорията за прераждането.
До коментар #32 от "Да питам":Да не забравяме, че сектите са специалиализирани в обработка на умовете на другите. Хората мислят, че дяволът не съществува, но сектите точно до неговата помощ прибягват. Така си осигуряват пари, влияние, протекции. Манипулираните трудно могат да се събудят сами от този сън. Държавата трябва да проявява бдителност и навреме да забранява дейността на сектите. В този случай много е закъсняла.
